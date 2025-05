Fico účasťou v Moskve ťažko poškodil reputáciu Slovenska u spojencov, národnoštátne záujmy a súdržnosť našej spoločnosti - KOMENTÁR

Vladimir Solovjov, hviezdny propagandista Putinovho režimu osobnej diktatúry, v predvečer osláv Dňa víťazstva na kanáli Rossija I povedal: „Už sa neviem dočkať, kedy budú nielen naše krásne jednotky pochodovať po Červenom námestí, ale aj jednotky našich čínskych a severokórejských bratov.“ Svoju protizápadnú tirádu zakončil cynickou poznámkou: „Čo sa týka Európy, nebolo by to po prvýkrát, čo sme cez ňu pochodovali. Každá naša generácia sa týmto spôsobom zabávala.“

Fico ako jediný z EÚ

V tejto atmosfére ruského militarizmu a imperialistického expanzionizmu sa slovenský premiér ako jediný z EÚ išiel do Moskvy pokloniť Vladimirovi Putinovi, ktorý spáchal zločin proti mieru rozpútaním najväčšej vojny v Európe po roku 1945. Robert Fico to urobil napriek tomu, že hlavným pôvodným odkazom Dňa víťazstva, ktorý sa 8. mája oslavuje v celej Európe, je „nikdy viac vojnu“.

Fico tak definitívne demaskoval falošnosť svojej „mierovej politiky“ vyjadrenej heslom „ani náboj na Ukrajinu“, za ktorým sa skrýval tlak na obeť, aby sa v mene mieru podriadila agresorovi. Svojou účasťou na demonštrácii vojenskej sily Putinovho režimu poslúžil slovenský premiér jeho vojnovej propagande a stal sa vojnovým štváčom.

Na bilaterálnom stretnutí s Putinom rozprával o čínskej či brazílskej mierovej iniciatíve a nevyužil príležitosť vyzvať hostiteľa, aby akceptoval návrh amerického prezidenta Trumpa a ukrajinského prezidenta Zelenského na 30-dňové prímerie.

Legitimizoval špinavú imperialistickú dobyvačnú vojnu vedenú genocídnymi metódami proti ukrajinskému národu, ktorého príslušníci pred 80 rokmi bojovali po boku Rusov proti nemeckému nacizmu i za oslobodenie Československa. Odobril lživý Putinov naratív o Ukrajincoch ako nacistoch, porážkou a podrobením ktorých treba zavŕšiť víťazstvo Ruska v druhej svetovej vojne, ako aj jeho rúhačské tvrdenie, že „pravda a spravodlivosť“ sú na strane „špeciálnej vojenskej operácie.“

Putinovo falšovanie histórie

Svojou účasťou akceptoval Fico tiež Putinovo falšovanie histórie. Prejavilo sa okrem iného tvrdením v jeho prejave, že bojovníci, ktorí bojovali proti nacizmu, ostanú v histórii zapísaní ako „ruskí“.

Putin ako veľkoruský nacionalista sa tým pokúša ukradnúť podiel príslušníkov ostatných národov Sovietskeho zväzu bojujúcich proti Hitlerovým vojskám v radoch Červenej armády, osobitne Ukrajincov, ktorých bolo po Rusoch najviac, na víťazstve. Definitívne v prospech Rusov uzurpátorsky chce monopolizovať zásluhy o víťazstvo na Treťou ríšou.

Slovenský premiér sa zapojil do tvorby Putinovej mytológie o vypuknutí a priebehu II. svetovej vojny, ktorú kritizovala skupina významných európskych historikov v denníku Le Monde krátko pred výročím Dňa víťazstva, aj vo svojom vystúpení na oslavách oslobodenia 8. mája v Piešťanoch. Tým, že začiatok II. svetovej vojny datoval v súlade s ruskou lžou na 22. jún 1941 a vôbec nespomenul ani účasť slovenskej armády na prepadnutí Poľska 1. septembra 1939 (za čo sa, mimochodom, počas návštevy Poľska ako podpredseda slovenskej vlády a podpredseda Smeru pred pár rokmi ospravedlnil Dušan Čaplovič), ani prepadnutie Poľska Sovietskym zväzom 17. septembra 1939, podarilo sa mu dokonal uraziť Poliakov.

Nehovoriac o urážke Britov trápnym vystúpením v Michalovciach, kde v rozpore s historickými faktami fabuloval o W. Churchillovi ako strojcovi Železnej opony. Tým všetkým poprel svoje vyhlásenia, že história druhej svetovej vojny sa nemá prepisovať.

Urazenie Ukrajincov

Ešte viac sa slovenskému predsedovi vlády podarilo uraziť Ukrajincov, ktorí sa už viac ako tri roky statočne bránia ruskej agresii a takmer 20 percent ich územia okupujú Rusi. Okrem toho, že prijal pozvanie strojcu vojny a kata ukrajinského národa Putina do Moskvy, rokoval s ním a spoločné televízne zábery a fotografie s ním obleteli svet.

Fico bagatelizoval podiel ukrajinských vojakov a dôstojníkov na porážke nemeckej armády vôbec a oslobodzovaní Slovenska osobitne. Keď už silou mocou chcel ísť do Moskvy uctiť si pamiatku ruských osloboditeľov od nacizmu, prečo navštívil 8. mája v Deň spomienok a zmierenia Kyjev a položil veniec aj pri pamätníku ukrajinských obetí druhej svetovej vojny a ukrajinských osloboditeľov Slovenska?

Dôležité je tiež to, že Fico legitimizoval ruský historický revizionizmus a menenie hraníc v Európe vojenskou silou, čo je proti vitálnym bezpečnostným záujmom Slovenskej republiky. Veď tá je so spomienkou Slovákov na Mníchovskú dohodu a Viedenskú arbitráž v roku 1938, ale aj na tlaky obnoveného maďarského mäkkého revizionizmu z prvej polovice 90. rokov, ktorý Viktor Orbán dnes znovu oživuje, typickým status quo štátom. Preto dodnes neuznala nezávislosť Kosova.

Otvorenie Pandorinej skrinky

Ruské porušenie Helsinského aktu, ktorý umožňuje zmenu hraníc iba na základe dohody dotknutých štátov, je otvorením Pandorinej skrinky démonov revizionizmu v celej Európe. Provokatívnou podporou ruskej revizionistickej a imperialistickej vojny proti Ukrajine účasťou v Moskve R. Fico ešte viac izoloval SR v EÚ i medzi spojencami v NATO.

Uprednostnil záujmy Putina, ktorý dal všetky členské štáty EÚ, vrátane SR, na zoznam nepriateľov Ruskej federácie, pred hodnotami a záujmami EÚ. Symbolickým vyjadrením tohto faktu bola účasť lídrov EÚ a Veľkej Británie na stretnutí s ukrajinským prezidentom Zelenským v Kyjeve a formulovanie mierovej iniciatívy spolu s ním.

Slovenský premiér sa stal sa úplne nedôveryhodným. Jeho rozhovory s Putinom medzi štyrmi očami sprevádzané ohováraním EÚ a jej politiky z neho robia bezpečnostné riziko pre EÚ. Urobil to v čase, keď sa zásadným spôsobom mení EÚ a európska bezpečnostná architektúra. Vyradil Slovensko z tohto procesu. Nie je s partnermi za stolom, keď sa diskutuje aj o našej budúcnosti.

Príkon ku krajnej pravici

Arogantné premiérove odkazy vysokej predstaviteľke EÚ Kaje Kallasovej, ktorá mu pripomína dohody o spoločnom postupe štátov EÚ voči Ruskej agresii proti Ukrajine, pozíciu Slovenska medzi najbližšími spojencami určite nezlepšia.

Naopak, posilnia doslova politický rozkol s obrovskou väčšinou EÚ, ktorý vyvolal. Najmä, keď tento trápny silácky spôsob demonštrovania „suverenity“ SR voči EÚ tak ostro kontrastuje so servilným, devótnym právaním sa slovenského predsedu vlády voči predstaviteľom Ruskej federácie, čo možno vidieť na spoločných fotografiách.

Praktickým výsledkom návštevy slovenského premiéra v Moskve, ktorú nazval diplomatickým úspechom, lebo sa stretol s ruským, čínskym a prezidentom, sú jeho fotografie s masovým vrahom a únoscom ukrajinských detí Putinom, ako aj s diktátormi, ktorí sa spolu s ním zúčastnili na manifestácii ruskej vojenskej moci.

Obleteli Európu a svet a ukázali, do akej spoločnosti sa dobrovoľne zaradil tretí najvyšší ústavný činiteľ SR. Svojím obdivom k autoritárskym politikom a diktátorom demonštroval Fico svoj príkon ku krajnej pravici. Médiá v spojeneckých štátoch EÚ prezentujú Fica ako Putinovho spojenca, ba dokonca agenta. Takýto obraz o Slovensku jeho premiér vytvoril.

Povesť Slovenska v Česku, nám jazykovo, kultúrne a historicky najbližšom štáte, v ktorom je najväčšia slovenská národnostná menšina a v ktorom žije, študuje a pracuje takmer štvrť milióna občanov SR ako v členskom štáte EÚ, je najhoršia od rozdelenia ČSFR.

Podliezanie agresívnemu Rusku

Fico svojou podporou agresora Putina a svojim rečami tiež ťažko poškodil vzťahy s Poľskom a „zabil“ spoluprácu vo formáte V4 na premiérskej úrovni.

Dokázal, aké smiešne boli jeho konšpirátorské reči na tlačovej konferencii po stretnutí s Orbánom, že „spolupráca v rámci V4 bola úmyselne zničená a likvidovaná, lebo veľkí hráči v EÚ neprijali, aby existovala v EÚ regionálna spolupráca, ktorá reprezentovala viac ako 60 miliónov obyvateľov.“

Donaldovi Tuskovi nikto nedal, ani francúzsky prezident, ani nemecký kancelár pištoľ k hlave, že nesmie spolupracovať so SR a Maďarskom. To títo dvaja politici si nevážia spoluprácu s 37 miliónovým Poľskom a desať miliónovým Českom a obetovali ju kvôli svojim politickým avantúram s Putinovým režimom.

Ešte viac obetoval kvôli podpore Putinove agresie premiér naše vzťahy so susednou Ukrajinou. Tá si ho niekoľko generácií bude pamätať ako politika, ktorý urážal ukrajinský národ a jeho prezidenta v čase, keď zápasili o svoju štátnu a národnú existenciu proti ruskému agresorovi. Ak po skončení vojny budú mať slovenské firmy málo príležitostí zúčastniť sa na obnove Ukrajiny, môžu písať ďakovné listy R. Ficovi.

Praktickým výsledkom návštevy Moskvy je aj zosilnenie polarizácie v spoločnosti. Obrovská časť spoločnosti sa hanbí za správanie svojho predsedu vlády.

Jeho podliezanie agresívnemu Rusku zničilo posledné zvyšky zahraničnopolitického a bezpečnostného konsenzu medzi vládou a demokratickou opozíciou. Obnovilo aj spory vo vládne koalícii. Hlas sa od cesty dištancoval jednak vyjadrením podpredsedu vlády Petra Kmeca, že je možno dobrá pre Smer, ale pre Slovensko nie, ako aj vyhlásením svojho predsedu Matúša Šutaja Eštoka, že išlo o individuálnu cestu premiéra.

Ešte podstatnejšie je to, že slovenská verejnosť nevie nič o tom, na čom sa predseda vlády dohodol s prezidentom voči EÚ nepriateľskej Ruskej federácie počas rokovania medzi štyrmi očami v rámci „súkromnej návštevy“ Kremľa 23. 12. 2024. Sám sa pochválil, že s Putinom „aktívne pracoval na budúcnosti Slovenska.“

Nikomu z tejto cesty nezložil účty. 9. mája s ním rokoval bez slovenských svedkov znovu. Máme právo pýtať sa, akú mefistofelovskú zmluvu o budúcnosti Slovenska náš predseda vlády s ruským vladárom uzavrel. Čo mu sľúbil, čo za to dostal, čím za to my, občania Slovenskej republiky zaplatíme.

Ak sa Fico a Smer sťažujú na rast politickej nenávisti na Slovensku, mali by si najprv poriadne pozametať pred vlastným prahom. Návšteva v Moskve k utíšeniu politického napätia v naše spoločnosti určite neprispela. Iba priliala olej do ohňa, lebo zneistila a znechutila všetkých občanov, ktorí svoju budúcnosť a budúcnosť svojich detí vidia v spolupracujúcej Európe, nie tajných paktoch s ruským prezidentom, ktorý zničil mier v Európe, zabíja deti na Ukrajine a systematicky rozbíja jednotu EÚ.