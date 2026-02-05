Fico obviňuje Žilinku z verejného ataku na vládu, prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície – VIDEO

Prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície, skonštatoval predseda vládyRobert Fico (Smer-SD). Šéf Krajskej prokuratúry v Bratislave Rastislav Remeta na tlačovej besede informoval, že v trestných konaniach, ktoré sa týkali darovania rôznej vojenskej techniky Ukrajine, tri trestné konania právoplatne skončili bez vznesenia obvinenia.
Štvrtou, stále živou trestnou vecou, je podľa krajského prokurátora zločin vyzvedačstva. Konkrétne sa záležitosť týka odovzdania technickej dokumentácie systému S-300 označenej stupňom utajenia „prísne tajné“ vojenskému atašé Ukrajiny na Slovensku.
Kandidát na generálneho prokurátora
Táto vec je podľa Remetu stále predmetom vyšetrovania. Zároveň orgány činné v trestnom konaní podľa Remetu obdržali ešte dve trestné oznámenia. Jedno sa týka policajta, ktorý konal v spomenutých veciach, a ďalších osôb, ktoré za predošlej vlády pôsobili na rezorte obrany a vypracovávali podklady pre ministra.
„Keďže tieto napadli len minulý týždeň, budú predmetom samostatného konania,“ dodal Remeta Ako Fico povedal k rozhodnutiu Krajskej prokuratúry v Bratislave, krajský prokurátor sa opozícii predstavil ako vhodný kandidát na nového generálneho prokurátora.
Fico utrpel najväčšiu politickú prehru, povedal Naď a ešte sa aj poďakoval Šutajovi Eštokovi – VIDEO
„Vláda SR nerobí tlačové konferencie k činnosti prokuratúry, je zvláštne, že prokuratúra urobila za ostatné dva dni dve politické tlačové konferencie k činnosti vlády SR. Dnešná tlačová konferencia bratislavského krajského prokurátora pána Remetu je jasnou odpoveďou na otázku, prečo včera generálny prokurátor pán Žilinka verejne politicky atakoval vládu SR,“ reagoval premiér Fico v stanovisku.
Právoplatné odsúdenie Jaroslava Naďa
Generálny prokurátor Maroš Žilinka totiž v stredu 4. februára na tlačovej besede hovoril aj o žalostnom stave Slovenska v boji proti korupcii. Podľa premiéra sa nijaký iný záver, okrem toho, že prokuratúra vstúpila do politického boja, nedá z štvrtkovej neuveriteľnej tlačovej konferencie bratislavského krajského prokurátora urobiť.
Krajský prokurátor podľa predsedu vlády bez škrupulí politicky obhajoval situáciu, „kedy prokuratúra chráni tých členov vlády pána Hegera, ktorí rozhodovali o darovaní stíhačiek MIG-29 a systémov protivzdušnej obrany Ukrajine“. Konkrétne tým podľa Fica chráni vtedajšieho ministra obrany a súčasného predsedu mimoparlamentnej strany DemokratiJaroslava Naďa.
Premiér je toho názoru, že dôvodom je to, že v prípade Naďovho právoplatného odsúdenia by „padol sen opozície, médií, mimovládnych organizácií a dnes už aj vedenia prokuratúry, že vznikne široká koalícia na základe spolupráce Progresívneho Slovenska a Demokratov, keďže právoplatné odsúdenie znamená povinnú politickú stopku pre každého politika“. Viaceré prieskumy v ostatnom čase ukazujú, že ak by súčasná opozícia chcela zložiť vládu, potrebovala by k tomu aj Demokratov.
Darovanie zbraní Ukrajine
„S veľkým úžasom sme sledovali, ako krajský prokurátor oznámil, že zo štyroch trestných vecí v kauze darovania zbraní Ukrajine sú už tri právoplatne skončené, teda odmietnuté, a že v tej poslednej to vidí na poriadne dlho. A to včera útočil generálny prokurátor na vládu, že sa málo stíha ekonomická trestná činnosť. O tieto paradoxy a nezrovnalosti vo vystúpeniach generálneho prokurátora a jeho krajského prokurátora však nejde. Ide o to, že ak niekto zlyháva alebo úmyselne bráni stíhaniu ekonomickej trestnej činnosti, tak sú to predovšetkým orgány prokuratúry. A dnes už vidíme, že tak robia aj z politických dôvodov,“ vyhlásil Fico.
ÚBOK obvinil za korupciu 31 fyzických osôb, boli medzi nimi aj verejní funkcionári
Doplnil, že verejnosť ich (vládnu koalíciu) masívne kritizuje, že dosiaľ neurobili dostatočne veľa pri náprave „strašného zneužívania trestného práva na politické ciele, pri odhaľovaní zlodejín pri nákupoch zdravotníckych pomôcok počas COVID-19 či pri neuveriteľnom darovaní zbraní Ukrajine, ktoré dostalo Slovensko do bezmocného stavu pri ochrane vlastného vzdušného priestoru a strategických firiem, ako sú napríklad atómové elektrárne“.
Premiér uviedol, že boli podané desiatky kvalifikovaných a dobre pripravených trestných oznámení. To, ako sa s týmito trestnými oznámeniami nakladá podľa Fica vo štvrtok oznámil krajský prokurátor.
Politické odmietnutie trestných oznámení
„Vôbec nemám chuť zaoberať sa obsahom dnešnej predvolebnej reči krajského prokurátora, ktorá nemá obdobu. Politicky obhajovať postup prokuratúry pri odmietaní všetkých trestných oznámení vo veci darovania zbraní je bezprecedentné,“ uviedol predseda vlády. Spytoval sa tiež, komu sa krajský prokurátor prihováral, keď vládu Eduarda Hegera (vtedy OĽaNO, dnes Demokrati) v tejto súvislosti označil za zodpovedného hospodára.
„Kto mu dal právo hodnotiť, v akom stave boli darované MIG-29? Veď boli darované priamo z aktívnej služby a ako modernizované plnohodnotne strážili slovenský vzdušný priestor v súlade s požiadavkami NATO. Po darovaní v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohodami sme zostali úplne nahí a dodnes nám vzdušný priestor chránia maďarské, poľské a české stíhačky, čo nie je veľmi suverénne. Na nasadenie kúpených F-16 je stále potrebný nevyhnutný operačný čas. Nehovoriac o tom, že darované MIG-y boli okamžite nasadené do bojových akcií na území Ukrajiny, podobne ako systém protivzdušnej ochrany S-300,“ uviedol Fico.
Premiér tiež vyjadril názor, že prokuratúre na čisto politické odmietnutie trestných oznámení a na ochranu dvoch najvýznamnejších predstaviteľov strany Demokrati, ktorá by bola potrebná na zostavenie novej širokej vládnej koalície, postačovalo, že Naď a Heger im povedali, že postupovali v súlade so zákonom.
Hegerova vláda ako zodpovedný hospodár
„V rokoch 2020 až 2023 sa generálna prokuratúra nemo pozerala na to, ako nás špeciálna prokuratúra pod vedením Daniela Lipšica kántrila a zatvárala na základe klamstiev rôznych gaunerov kajúcnikov a zneužívania právomocí vyšetrovateľov. Keby sme sa aktívne nebránili a všetky klamstvá neodhalili a nevyvrátili, nikto iný by nám na pomoc neprišiel,“ uviedol Fico.
Dodal, že v súčasnosti, keď majú konkrétny nespochybniteľný čin v podobe darovania strategicky dôležitých zbraní Ukrajine a totálneho ohrozenia obranyschopnosti Slovenska, pričom je to v rozpore so zákonom a medzinárodnými dohodami, tak generálnej prokuratúre postačuje tlačová konferencia, že vláda Eduarda Hegera konala ako zodpovedný hospodár.
Vláda ťahá rodiny do chudoby a ochraňuje „svojich ľudí“, KDH žiada odstúpenie Maškarovej – VIDEO
„Nečakám, že by niekto krajského prokurátora pána Remetu odvolal za čisté politikárčenie, pretože konal nepochybne v súlade s vôľou vedenia generálnej prokuratúry. Lenže potom sa budeme musieť pýtať, prečo bol odvolaný krajský prokurátor v Žiline a prečo mu nebolo umožnené vypovedať o podozreniach zo zneužívania právomoci verejného činiteľa na generálnej prokuratúre,“ uzavrel Fico.