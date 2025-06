Fenické sprisahanie je síce komédia, ale otvára vážnu tému vzťahu otec-dcéra: Navyše s úžasnými hercami v hlavných i vedľajších roliach

Všetci bažia po ich lákavých miliónoch a chcú ich získať, neraz za akúkoľvek cenu. V komédii Fenické sprisahanie, ktorú nakrútil jeden z najhravejších režisérov súčasnosti, Wes Anderson, zistíte, že prežiť atentát môže byť niekedy jednoduchšie než si porozumieť s vlastnou dcérou. Fenické sprisahanie prichádza do kín 5. júna.

Zámožný priemyselník a zároveň tak trochu obchodník so zbraňami Zsa-zsa Korda (Benicio Del Toro), vyniká v mnohých oblastiach ľudskej činnosti. V poslednom čase sa mu mimoriadne darí prežiť atentáty na jeho osobu. Nedávno sa mu podarilo vyviaznuť zo šiestej, na prvý pohľad smrteľnej leteckej nehody. A to už človeka prinúti zamyslieť sa nad budúcnosťou. Korda sa rozhodne prepísať celý svoj majetok jedinej dcére Liesl (Mia Threapleton), ktorá oň zrejme ako jediná z celej rodiny vôbec nestojí. Pred rokmi totiž vstúpila do kláštora a materiálne statky sú jej cudzie, rovnako, ako jej otec, s ktorým roky neprehovorila.

Foto: CinemArt SK

Lenže keď si Korda niečo zaumieni, len tak ľahko sa toho nevzdá. A tak sa s ním Liesl trochu proti svojej vôli vydáva na šialene nebezpečné dobrodružstvo za príbuzenstvom. Výprava má byť vyvrcholením Kordovej podnikateľskej kariéry a zároveň priniesť odpoveď na triviálnu, no dôležitú otázku: „Kto sa ho to, dočerta, stále pokúša zabiť?“

Výrazná vizuálna štylizácia, originálny zmysel pre humor a dlhý rad vynikajúcich hercov v často veľmi epizódnych úlohách – to sú artefakty zdobiace väčšinu filmov Wesa Andersona. Fenické sprisahanie v tomto smere jeho autorský rukopis napĺňa do bodky. Žánrovo zostáva jeho novinka ľahko surreálnou komédiou. Kým jeho predchádzajúce Asteroid City sa pohrávalo s prvkami sci-fi, Fenické sprisahanie mieša humor s motívmi špionážneho trileru.

Trailer k filmu tu:

„Na začiatku príbehu bola snaha vymyslieť niečo o jednom z európskych magnátov ’50. rokov, napríklad o Onassisovi alebo Niarchosovi,“ povedal Anderson. Ale to, čo sa začína ako príbeh osamelého hrdinu, sa veľmi rýchlo predstaví ako oveľa bohatšie a hlbšie. Vo veľmi krátkom čase sa stretávame s Liesl a hneď je zrejmé, že to bude cesta dvoch ľudí s ich individuálnymi cestami, ktoré sa však úplne prelínajú. Zjednodušene povedané, je to príbeh o novoobjavenom vzťahu otca a dcéry. „Zsa-zsa sa strategicky rozhodne, že musí priviesť svoju dcéru späť do svojho života, pretože poslúži cieľom jeho obchodných záujmov,“ hovorí Anderson. „V priebehu filmu, keď je naďalej ohrozovaný a bojuje s meniacimi sa okolnosťami a novými nepriateľmi, sa jeho stratégia začína vyparovať a namiesto nej ju nahrádza snaha byť otcom.“

A tak to vníma aj Del Toro, ktorý je vo svojom hodnotení oveľa priamejší: „Srdcom diela je vzťah otca a dcéry.“

Foto: CinemArt SK

Okrem inšpirácie skutočným životom a filmom existovalo pre Wesa Andersona aj osobné prepojenie s témou, ktoré tvorbe postavy Zsa-zsa Kordu dodalo ďalšiu vrstvu. „Táto téma možno súvisí s tým, že mám dcéru,“ hovorí, „a predpokladám, že aspekty otca a dcéry odrážajú aj otca mojej manželky Juman, Fouada Maloufa, libanonského podnikateľa, a jej skúsenosti s ním, a tiež moje skúsenosti. V istom zmysle je on prvou inšpiráciou pre tento film. Niečo v postave Zsa-zsa je jednoducho úplne zakorenené vo Fouadovi.“ Práve Andersonovmu svokrovi je film aj venovaný a množstvo vedľajších postáv je inšpirovaných kolegami, ktorí Fouada v jeho reálnom živote obklopujú. Ide o rozličných magnátov, obchodníkov, železničiarov a Anderson sa smeje, že keď svokra prosil, aby ich charakterizoval, našiel na to dve slová: „Všetko levy.‟

Vo vedľajších úlohách v komédii uvidíte aj Toma Hanksa, Riza Ahmeda, Bryana Cranstona, Mathieua Almarica, Richarda Ayoadea, Jeffreyho Wrighta, Scarlett Johansson, Ruperta Frienda, Beneditca Cumberbatcha a ďalších, zväčša stvárňujúcich rozličných biznismenov, členov rodiny, ale napríklad aj osobného mäsiara či pilota.

Komédiu Fenické sprisahanie prináša do slovenských kín distribučná spoločnosť CinemArt SK 5. júna.

