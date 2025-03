Eurokomisia pri príležitosti Medzinárodného dňa žien predstavila správu o rodovej rovnosti

Európska komisia (EK) v piatok, v predvečer Medzinárodného dňa žien, predstavila svoj plán pre práva žien a správu o rodovej rovnosti. Plán posúva program rodovej rovnosti dopredu a prináša dlhodobú politickú víziu pokroku v oblasti práv žien.

Rodová rovnosť a práva žien

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová zdôraznila, že spoločnosti, kde sa s mužmi a ženami zaobchádza rovnako, sú spravodlivejšie a úspešnejšie.

„Neexistuje dôvod, prečo by žena mala dostať zaplatené menej ako muž. Prečo by mala mať nižšie nároky na zdravie alebo byť vystavená násiliu len preto, že je ženou. Vieme, že spoločnosti, v ktorých sa s mužmi a ženami zaobchádza rovnako, sú spravodlivejšie a úspešnejšie. Preto načrime do našej rozsiahlej zásoby talentov a schopností tak mužov, ako aj žien. Prijatím dnešného plánu vyjadrujeme náš silný záväzok, že sa neprestaneme usilovať o Európsku úniu, v ktorej sa presadzuje rodová rovnosť a práva žien,“ uviedla Leyenová.

Ako uviedla EK, plán sa zameriava na riešenie systémovej diskriminácie, oslobodenie od rodovo motivovaného násilia, rovnaké odmeňovanie, rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, rovnaké pracovné príležitosti, kvalitné vzdelávanie a politickú účasť.

Základná hodnota Únie

Komisia tiež vyzvala členské štáty EÚ a ďalšie inštitúcie, aby sa na tomto pláne zjednotili a predložili opatrenia na jeho realizáciu. Dodala, že rovnosť medzi ženami a mužmi je základnou hodnotou EÚ, zakotvenou už od Rímskej zmluvy z roku 1957.

Komisia tiež uverejnila správu o rodovej rovnosti v EÚ z roku 2025, ktorá poskytuje prehľad o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní stratégie pre rodovú rovnosť na roky 2020 – 2025.

„Hoci EÚ dosiahla pokrok v právnych predpisoch, záväzky prijaté v rámci Pekinského vyhlásenia ešte neboli v plnej miere splnené,“ dodala EK. Komisia doplnila, že taktiež financuje projekty zamerané na boj proti rodovo motivovanému násiliu cez program Občianstvo, rovnosť, práva a hodnoty.