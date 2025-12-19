EÚ schválila pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, na Slovensko sa vzťahuje výnimka

Lídri Európskej únie sa v noci na piatok na samite v Bruseli dohodli na poskytnutí pôžičky vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu, ktorá má pomôcť preklenúť vážne rozpočtové problémy Kyjeva. Členské štáty sa však nedokázali zhodnúť na využití zmrazených ruských štátnych aktív ako zdroja financovania tejto pomoci.
Dohoda, ktorú lídri dosiahli po nočných rokovaniach, má Kyjevu poskytnúť kľúčovú finančnú oporu v čase, keď americký prezident Donald Trump vyvíja tlak na čo najrýchlejšie spečatenie dohody o ukončení takmer štyri roky trvajúcej vojny Ruska proti Ukrajine.
Krytie spoločným rozpočtom EÚ
„Dnešné rozhodnutie poskytne Ukrajine potrebné prostriedky na to, aby sa mohla brániť a podporiť ukrajinský ľud,“ vyhlásil predseda Európskej rady António Costa, ktorý samit viedol.
Nemecký kancelár tvrdí, že EÚ musí použiť zmrazené ruské aktíva, aby vyvinula tlak na Putina
Po intenzívnom hľadaní riešenia sa lídri EÚ zhodli na tom, že pôžička na nasledujúce dva roky bude krytá spoločným rozpočtom Únie. Pôvodne sa ako hlavná možnosť zvažovalo využitie približne 200 miliárd eur zo zmrazených aktív ruskej centrálnej banky, ktoré sa nachádzajú v EÚ.
Tento plán však stroskotal po tom, čo Belgicko, kde je uložená väčšina týchto aktív, požadovalo záruky spoločného zdieľania právnej a finančnej zodpovednosti, s čím ostatné krajiny nesúhlasili.
Belgický premiér hovoril o potápajúcej sa lodi
- čítajte na druhej strane