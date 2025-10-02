Energia seniorom: Stredoslovenská energetika prináša dlhodobý projekt podpory zariadení pre seniorov

Stredoslovenská energetika, a. s., (SSE) prichádza s novým projektom spoločenskej zodpovednosti, ktorý je zameraný na dlhodobú podporu zariadení pre seniorov. Projektom „Energia seniorom“ predstavuje SSE svoj príspevok k zlepšovaniu kvality života staršej generácie na Slovensku, a to symbolicky v októbri – v rámci mesiaca úcty k starším.
Projekt „Energia seniorom“ bude každoročne finančne pomáhať desiatim vybraným zariadeniam pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji a vďaka zapojeniu verejnosti má veľký potenciál pritiahnuť aj pozornosť mladších ročníkov k téme starnutia a otázkam kvality života seniorskej populácie na Slovensku. Realizácia projektu je plánovaná od začiatku roku 2026 a SSE o ňom informuje symbolicky počas októbra, mesiaca úcty k starším.
Schéma projektu je prehľadná a jednoduchá. SSE venuje časť svojho zisku z každej spotrebovanej MWh domácností na priamu finančnú podporu zariadení pre seniorov v Žilinskom a Banskobystrickom kraji. Hoci SSE pôsobí celoslovensky, práve na strednom Slovensku má (aj historicky) najviac zákazníkov a preto nový projekt začína realizovať práve v týchto dvoch krajoch. Zákazníci SSE teda vo svojej faktúre za spotrebovanú elektrinu neplatia nič navyše. Zariadeniam pre seniorov vo svojom regióne pomáhajú už len tým, že sú zákazníkmi SSE. Naakumulovaná suma financií sa bude každoročne transparentne rozdeľovať medzi desať zariadení pre seniorov, ktoré vo verejnom hlasovaní získajú najvyšší počet hlasov. Zákazníci SSE a široká verejnosť v hlasovaní rozhodnú, do ktorých zariadení finančná pomoc pôjde.
Ako vysvetľuje aj hovorkyňa spoločnosti Michaela Krivá, domácnostiam nevzniknú žiadne náklady nad rámec vlastnej spotreby energie a zákazníci sa môžu aktívne zapojiť do rozhodovania o umiestnení finančnej pomoci, a to hlasovaním v súťaži:„Domácnosť nemusí zaplatiť nič navyše, pomáhať bude už len tým, že patrí do skupiny zákazníkov SSE. Dokonca bude mať možnosť svojím hlasovaním podporiť zariadenie pre seniorov, ktoré získa finančnú podporu od SSE.“
Získané finančné prostriedky budú môcť zariadenia využiť na akékoľvek zlepšenie materiálneho vybavenia, podmienok či kvality života seniorov v zariadeniach. Pretože ako uvádza SSE, najdôležitejším cieľom projektu je zlepšiť každodenný život našich seniorov, ktorí sú odkázaní na celodennú starostlivosť v zariadeniach pre seniorov.
Pripravovaný projekt „Energia seniorom“ dopĺňa portfólio aktivít spoločensky zodpovedného podnikania, ktoré Stredoslovenská energetika dlhodobo a cielene rozvíja.
„Veríme, že úspech spoločnosti sa nemeria len ekonomickými výsledkami, ale aj zodpovednosťou konania, rešpektom a empatiou k prostrediu, v ktorom firma pôsobí. A o to sa v SSE snažíme, aby sa naša značka SSE spájala nielen so spoľahlivou dodávkou elektrickej energie a plynu, ale aj so šírením pozitívnej energie, ktorú naši seniori veľmi potrebujú. Realita bežného života je totiž taká, že seniori sú, žiaľ, mnohokrát ‚v tieni‘ našej pozornosti. A práve to chceme naším projektom zmeniť,“ uzatvára M. Krivá. Tému podpory seniorov začína SSE napĺňať už tento rok zapojením sa do obľúbenej celoslovenskej predvianočnej výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ organizovanej občianskym združením Koľko Lásky. Ide o vianočné darčeky určené pre osamelých seniorov žijúcich v zariadeniach pre seniorov, pre ktorých je to často aj jediný vianočný darček.
Informačný servis