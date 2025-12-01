Ecomail spustil CDP Analytics – pre rýchlejšie a presnejšie reakcie na zákazníkov e-shopov

E-mailingová platforma Ecomail svojim klientom na konci septembra sprístupnila novú sadu analytických funkcií Customer Data Platform Analytics (CDP Analytics). Novinka prináša prehľadné vizualizácie, RFM segmentáciu aj analýzu konverzií a produktov, vďaka ktorým môžu e-shopy identifikovať svojich najhodnotnejších zákazníkov, sledovať zmeny v ich správaní a včas reagovať personalizovanými kampaňami. CDP Analytics tiež poskytuje firmám jasný dôkaz toho, ako sa e-mailing prepisuje do celkového obratu, a otvára cestu k dlhodobému rastu postavenému na tvrdých dátach namiesto obyčajných odhadov.
Sada funkcií Customer Data Platform Analytics (CDP) umožňuje klientom Ecomailu zhromažďovať a využívať zákaznícke aj behaviorálne dáta, vďaka ktorým môžu lepšie cieliť svoj e-mailing. Na rozdiel od robustných a komplikovaných systémov, ktoré vyžadujú hlbokú znalosť práce s dátami, prináša CDP dostupnú alternatívu určenú predovšetkým pre stredné a veľké e-shopy. Užívatelia tak získavajú možnosť nastaviť široké spektrum požiadaviek, pritom ale v jednoduchšom a cenovo prístupnejšom prostredí. Ako presne CDP funguje, ukazuje názorne video dostupné na platforme YouTube.
„Vo svete e-mail marketingu platí, že čím lepšie poznáte svojich zákazníkov, tým relevantnejšie a výkonnejšie kampane im budete môcť ponúknuť. CDP Analytics je v tomto ohľade ideálnym nástrojom, vďaka ktorému dokážete naplno využívať potenciál vašej zákazníckej báze. Pomáha e-shopom nielen posielať lepšie kampane, ale hlavne vytvárať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi,” hodnotí prínos CDP Analytics Jakub Stupka, Co-founder a COO spoločnosti Ecomail.
Hlavný benefit CDP spočíva v tom, že posúva prácu so zákazníkmi na novú úroveň. Jedným z kľúčových nástrojov je RFM analýza, ktorá rozdeľuje zákazníkov do segmentov podľa troch základných kritérií. Recency sleduje, kedy zákazník nakúpil naposledy, Frequency ukazuje, ako často sa k nákupu vracia, a Monetary berie do úvahy, koľko minie. Z týchto troch metrík vyplýva, že nie každý kontakt má pre e-shop rovnakú hodnotu a že sa preto oplatí pristupovať k nim individuálne.
„Napríklad tzv. ‚Champions‘ sú tí najvernejší zákazníci, u ktorých je vhodné uvažovať aj nad lepšími benefitmi, než je klasická zľava, ‚New Customers‘ sú zase nováčikovia stále ešte vo welcome procese, ktorým by e-shop mal venovať zvýšenú pozornosť a snažiť sa o čo najlepší prvý dojem. Pokiaľ doteraz lojálny zákazník skĺzne do kategórie ‚Can’t lose them‘, je to zase signál, že hrozí jeho odchod, a je teda na mieste čo najviac personalizovaná reakcia,“ vysvetľuje zmysel analytického nástroja Stupka.
Ďalšou dôležitou funkciou je produktová analýza, ktorá pomáha sledovať nielen najpredávanejšie položky, ale aj ich kombinácie a trendy. Vďaka týmto dátam môžu e-shopy odporúčať zákazníkom produkty cielene, vytvárať efektívne cross-sell a up-sell stratégie a lepšie plánovať skladové zásoby či marketingové akcie. Komunikácia so zákazníkom tak priamo odráža jeho aktuálne potreby a preferencie, čo sa vo výsledku premieta do vyššej spokojnosti a rastu počtu aj hodnoty objednávok.
Súčasťou CDP je aj 360° pohľad na zákazníka. Všetky interakcie a nákupné správanie sú prepojené do jedného profilu, ktorý čerpá informácie z celého radu zdrojov – od e-shopu cez ERP a CRM systémy až po reklamné platformy. Vďaka tomu má firma k dispozícii jednotný obraz zákazníka a môže ho aktivovať naprieč kanálmi: prostredníctvom e-mailových a sms rozosielok, automatizáciou alebo cielenej reklamy. Výsledkom je komunikácia, ktorá je konzistentná, personalizovaná a relevantná v reálnom čase.
Medzi kľúčové prvky CDP patrí aj reporting a prediktívne metriky. Tie ukazujú, ako jednotlivé zákaznícke segmenty reagujú, aký podiel má e-mailing na celkovom obrate a čo sa dá očakávať do budúcnosti. Súčasťou je napríklad anlýza nákupov, predikcia hodnoty zákazníkov, odhad rizika ich odchodu alebo pravdepodobnosť ďalšej objednávky. Reporting tak umožňuje e-shopom stavať na tvrdých dátach a rozvíjať dátový e-mailing, ktorý prináša merateľné a dlhodobé výsledky.
Hoci boli funkcionality CDP spustené na konci septembra, niektorí klienti Ecomailu s nimi už aktívne pracujú. „RFM modelovanie už dlhšiu dobu používame interne v rámci analytiky a práce so segmentovaním bázy. Som rád, že maticu je teraz možné namodelovať z dát aj priamo v Ecomaili. Použitie segmentov v rámci rozosielky a automatizácií je presne to, čo potrebujeme – praktickú použiteľnosť priamo naviazanú na výsledky,” popisuje Jan Jelínek, CMO spoločnosti Alensa.
„V agentúre Webscale sa dlhodobo zameriavame na to, aby komunikácia so zákazníkmi bola relevantná, rešpektujúca a vychádzala z toho, že na druhej strane stojí skutočný človek so vzťahom k značke. Práve vďaka podrobnejšiemu čítaniu dát môžeme tento rešpekt prehlbovať. Za nás sú teda nové funkcionality CDP analytics úplne zásadné a rozhodujúce. Nové funkcie nám zjednodušujú prácu a ponúkajú možnosť využívať zákaznícke dáta v praxi. Od začiatku v RFM segmentácii aj produktovej analýze jasne vidíme merateľné úspechy, a to nielen v pomocných metrikách, ale aj v tvrdých predajných dátach,” dodáva Ondřej Kužílek, CEO & Founder agentúry Webscale.
CDP Analytics je v plnom rozsahu k dispozícii od konca septembra a je určené predovšetkým pre stredné a veľké e-shopy, ktoré chcú posunúť svoju komunikáciu na vyššiu úroveň. Predstavuje tak ďalší logický krok v rozvoji ich zákazníckej starostlivosti a marketingových aktivít. Chcete byť medzi prvými, kto CDP Analytics vyskúša? Stačí navštíviť https://ecomail.cz/funkce/cdp/ a vyplniť formulár!
Informačný servis