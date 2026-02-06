ECB vyzvala na zrýchlenie prijímania digitálneho eura, varuje pred závislosťou od amerických big-tech firiem

Európska centrálna banka (ECB) v piatok vyzvala Európsku úniu (EÚ), aby urýchlene pokračovala v prijímaní spoločnej digitálneho európskej meny, a upozornila, že odklady by mohli zvýšiť závislosť Európy od zahraničných technologických firiem.
Obavy zo závislosti
Člen Výkonnej rady ECB Piero Cipollone na podujatí na Cypre uviedol, že prieťahy v legislatívnom procese by mohli narušiť existujúce momentum. „Prehĺbili by našu závislosť od medzinárodných kartových systémov a mimoeurópskych big-tech platobných riešení,“ upozornil.
Hoci nemenoval konkrétne spoločnosti, v čase napätých vzťahov medzi EÚ a USA rastú obavy najmä z výraznej závislosti od amerických technologických firiem.
Kľúčový prvok európskej suverenity
ECB začala pracovať na digitálnom eure v roku 2020 a pilotnú fázu plánuje spustiť v roku 2027. Začiatkom tohto roka ho európski ekonómovia označili „kľúčový prvok európskej suverenity“. Európsky parlament (EP) má o ďalšom postupe rozhodnúť tento rok.
Podľa podporovateľov by jednotná digitálna mena umožnila Európanom platiť online bez závislosti od amerických kartových spoločností. Kritici však varujú pred rizikom sledovania platieb občanov či obmedzenia prístupu k peniazom.
Hotovosť ostane
Cipollone v tejto súvislosti zdôraznil, že ECB bude pokračovať vo vydávaní fyzických bankoviek a pracuje na tom, aby hotovosť zostala široko dostupná. „Ako európski občania sa chceme vyhnúť situácii, keď bude Európa nadmerne závislá od platobných systémov, ktoré nemá pod kontrolou,“ dodal.
Európske banky sú však zdržanlivejšie, keďže digitálne euro by mohlo znížiť dopyt po ich online službách; niektoré preto spustili vlastné systémy, napríklad Wero, ako alternatívu k službám Visa, Mastercard či PayPal.