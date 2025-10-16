Do kín mieri nová komédia od tvorcu kinohitov Bábovky, Po čom muži túžia a Ostrov. Na horách sľubuje napätie, zábavu i lásku

Po úspešných komédiách Ostrov a Poklad, ktoré režisér a scenárista nakrútil v exotických lokalitách Thajska a Bali, sa tentoraz s hercami a filmovým štábom vybral do prostredia českých Krkonôš a dokonca aj Himalájí. Film Na horách bude mať premiéru v slovenských kinách 4. decembra 2025. Pozrite si oficiálny trailer:
Prvé ukážky filmu približujú príbeh Lucie (Aneta Krejčíková), mladej ženy z mesta, ktorá po otcovi zdedí horskú chatu a musí sa vyrovnať s novým prostredím aj so svojou minulosťou. Do jej života vstupuje záchranár Matěj (Igor Orozovič), ktorý sa stáva sprievodcom nielen horským terénom, ale aj cestou k pochopeniu samej seba. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Veroniku Khek Kubařovú, Adélu Gondíkovú, Sašu Rašilova, Ondřeja Pavelku, Jana Dolanského i Vasila Fridricha.
„Film Na horách sme nakrúcali v prostredí, ktoré samo o sebe prináša drámu aj krásu. Hory vyčistia dušu a pripomenú, čo je v živote dôležité. Verím, že sa nám to podarilo zachytiť aj vo filme a už teraz sa teším, až ho diváci uvidia, „ prezrádza režisér Rudolf Havlík, známy svojimi divácky úspešnými filmami Bábovky, Po čom muži túžia či Ostrov. Spoluscenáristka Lucie Korcová tvrdí, že chceli divákom priblížiť horský svet a ľudí, ktorí v ňom žijú. „Vrátane záchranárov, ktorí sa o nás starajú. Trailer ukazuje, že to nebude len romantika, ale aj dobrodružstvo v kulisách našich i svetových hôr,“ prezrádza.
Herečka Aneta Krejčíková, ktorá v príbehu stvárňuje hlavnú rolu Lucie, sa na horách ocitla nielen pred kamerou, ale aj sama v sebe. „Pre mňa bolo nakrúcanie Na horách veľkou výzvou. Lucie sa ocitá v prostredí, ktoré je pre ňu úplne cudzie. Sama som však zistila, že hory človeka donútia spomaliť a byť skutočným. Dúfam, že diváci uvidia nielen príbeh, ale aj silu prírody, ktorá nás všetkých formuje.“ Vo filme podáva obdivuhodné výkony herec Igor Orozovič – a to nielen herecky, ale aj fyzicky. V úlohe horského záchranára Matěja čelil náročným podmienkam a spolupracoval s profesionálmi z horskej služby: „Hrať záchranára v horách pre mňa znamenalo dotknúť sa profesie, ktorá je nesmierne náročná a obdivuhodná. Strávili sme čas s ľuďmi, ktorí túto prácu skutočne robia, a ich odhodlanie aj humor ma inšpirovali. Vo filme sa snažím ukázať, že hoci môžu byť hory drsné, prinášajú priestor na blízkosť a lásku.“
Producentom a distribútorom filmu Na horách je Jiří Tuček a spoločnosť DONART Film, hlavným partnerom VOYO. Premiéra v slovenských kinách je naplánovaná v distribúcii spoločnosťou Bontonfilm na 4. december 2025.
NA HORÁCH
Réžia: Rudolf Havlík
Scenár: Rudolf Havlík, Lucie Korcová
Producent: Jiří Tuček – DONART Film
Kamera: Jan Šuster
Hudba: Ondřej Konvička
Strih: Boris Machytka
Zvuk: Roman Čapek
Kostýmy: Romana Luxová
Masky: Martina Buhrová
Hrajú: Aneta Krejčíková, Igor Orozovič, Adéla Gondíková, Veronika Khek Kubařová, Ondřej Pavelka, Saša Rašilov, Jan Dolanský, Vasil Fridrich a ďalší
