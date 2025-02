Do Francúzska odchádzal za milión eur. Po ôsmich rokoch sa do I. ligy vracia brankár Jakubech - FOTO, VIDEO

Pred necelými ôsmimi rokmi prestúpil slovenský futbalový brankár Adam Jakubech zo Spartaka Trnava do francúzskeho OSC Lille za milión eur. Očakávalo sa, že pred talentovaným gólmanom je sľubná kariéra.

Dvadsaťosemročný prešovský rodák sa teraz vrátil do najvyššej slovenskej súťaže a chytať bude za MFK Zemplín Michalovce. So Zemplínčanmi podpísal zmluvu do leta 2027.

Rozhodla komunikácia

„Od decembra som bol v kontakte s trénerom brankárov Marošom Ferencom. Počas Vianoc sme sa aj stretli a porozprávali. V januári sa však naskytla možnosť ísť do Debrecínu, ktorý trénuje Nestor El Maestro, bývalý tréner Trnavy. Bohužiaľ som sa tam na tréningu zranil. Stále som však bol v kontakte s trénerom Ferencom, ozval sa mi aj šéf klubu pán Gondor, ktorý komunikoval s mojím agentom a nakoniec sme sa dohodli na spolupráci,“ prezradil Jakubech na oficiálnom webe michalovského družstva.

Jeseň v Trnave

Jakubecha teší, že sa vyjasnila jeho budúcnosť.

„Bol som celú jeseň doma a pripravoval som sa s Trnavou, začo sa chcem poďakovať najmä trénerovi brankárov Pavlovi Kameschovi, ktorý mi pomohol. Som veľmi rád, že konečne som sa pripojil k nejakému mužstvu. Najprv sa ešte musím dať zdravotne do poriadku. Verím, že čoskoro budem stopercentne pripravený,“ informoval.

Veľkú úlohu v jeho príchode do Michalovciach zohral Maroš Ferenc. „Bolo to tým, že sa mi ozval a ako so mnou komunikoval. Poznáme sa a verím mu. V druhom rade pochádzam z východu a budem bývať v Prešove, kde mám rodinu. Čakáme druhé bábo, takže aj to zavážilo. Samozrejme, potrebujem najmä chytať a byť na ihrisku. Všetky tieto faktory zohrali najväčšiu úlohu,“ povedal gólman.

Chce sa dať dokopy a aj chytať

Aké ambície má v novom pôsobisku? „V prvom rade sa chcem dať dokopy po zdravotnej stránke. Chcem chytať a výkonmi pomôcť mužstvu. Myslím si, že za tie roky, čo som bol vonku, som nadobudol množstvo skúseností a veľa som toho videl. Chcem to ukázať aj na ihrisku,“ uviedol.

Paradoxom je, že v najvyššej slovenskej súťaži chytal Jakubech za Trnavu pred odchodom do Francúzska práve proti Michalovciam. Medzi pôsobením v Lille návrat na Slovensko chytal aj za belgický Kortrijk.