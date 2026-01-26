Do davu priaznivcov brazílskeho exprezidenta Bolsonara udrel blesk, desiatky zranených - VIDEO

Na videách zverejnených online vidieť ľudí s pestrofarebnými dáždnikmi a pršiplášťami, ktorých náhle oslepil prudký záblesk a ohlušujúci rachot.
V blízkosti zhromaždenia podporovateľov bývalého brazílskeho krajne pravicového prezidenta Jaira Bolsonara udrel v nedeľu blesk, pričom zranenia utrpelo 89 ľudí, z ktorých 47 museli hospitalizovať.

Hasičský zbor uviedol, že po incidente v hlavnom meste Brasília až 11 osôb potrebovalo urgentnú zdravotnú starostlivosť.

Na videách zverejnených online vidieť ľudí s pestrofarebnými dáždnikmi a pršiplášťami, ktorých náhle oslepil prudký záblesk a ohlušujúci rachot. V dave zavládol zmätok a panika. Zhromaždenie zorganizoval poslanec Nikolas Ferreira, ktorý žiadal „amnestiu“ pre Bolsonara.

Bývalý prezident si momentálne odpykáva 27-ročný trest za vedenie neúspešného pokusu o prevrat po tesnej volebnej prehre. Väznený je v komplexe Papuda v Brasílii a dlhodobo bojuje so zdravotnými problémami po bodnutí nožom počas kampane v roku 2018.

Bolsonaro v decembri strávil týždeň v nemocnici po operácii prietrže v slabinách a liečbe opakujúceho sa štikútania. Začiatkom tohto mesiaca sa podrobil vyšetreniam po páde vo väzení, ale žiadne vážne zranenia neboli zistené.

