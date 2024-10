Dnes je Svetový deň sporenia. Slováci úspory čoraz viac vkladajú aj do ETF fondov

Tento rok si pripomíname 31. októbra už stý Svetový deň sporenia, ktorý má za cieľ zvýšiť povedomie ľudí o význame finančnej rezervy a stabilného sporenia tvoriaceho základ zdravých osobných financií. Hoci bankové vklady sú obľúbené pre svoju bezpečnosť, inflácia na Slovensku znížila ich reálnu hodnotu. Ku koncu roka 2023 sa úrokové sadzby na termínovaných účtoch pohybovali podľa údajov NBS[1] na úrovni 2,4 %, kým priemerná inflácia vlani dosiahla 10,5 %, čo viedlo k reálnej strate úspor. Naproti tomu investovanie ponúka vyššie výnosy, ktoré môžu infláciu prekonať. Napríklad index S&P 500 dosiahol vlani výnos až 24,23 %. Slováci sa pri manažovaní svojich úspor čoraz viac spoliehajú aj na investície. K najpopulárnejším patria už aj na Slovensku investície do automatizovaných ETF fondov. Využíva ich vyše 56 % slovenských klientov investičnej aplikácie XTB.

Väčšina slovenských domácností necháva svoje peniaze na bežných účtoch, ktorých hlavnou výhodou je okamžitá likvidita – úspory sú dostupné kedykoľvek. Inflačná vlna, ktorá v posledných rokoch zasiahla aj Slovensko, však znížila hodnotu takýchto vkladov, ktorých úročenie sa blíži k nule.

„Časť sporiteľov stále využíva aj termínované vklady, no ani žiadny takýto účet nedosiahol zhodnotenie, ktoré by eliminovalo dôsledky inflácie. Naopak, mnohým investíciám sa to podarilo. Investovanie sa v posledných rokoch stalo široko prijímanou možnosťou, ako nielen zatočiť s infláciou, ale aj ako sa dostať k dodatočnému výnosu,“ hovorí Tomáš Vranka, analytik XTB na Slovensku.

V roku 2023 sa úrokové sadzby na najviac využívaných termínovaných účtoch so splatnosťou do jedného roka na Slovensku pohybovali do troch percent, zatiaľ čo priemerná inflácia v roku 2023 prekonala 10 %. Tento rozdiel znamená, že úspory na sporiacich účtoch reálne strácali na hodnote.

Investovanie ponúka iné možnosti – napríklad priemerné ročné zhodnotenie niektorých najvýnosnejších ETF fondov za posledných desať rokov dosahuje zhruba 7 – 10 %. Len v roku 2023 dosiahol index S&P 500 podľa čistého rastu ceny výnosnosť 24,23 %, zatiaľ čo celkový výnos (vrátane dividend) bol 26,29 %. Takto vysoký výnos síce tento široký index amerických akcií nedosahuje každý rok, no v niekoľkoročnom období spravidla bezpečne poráža infláciu i výnosy na bankových účtoch.

Sporenie: istota a bezpečnosť, ale nižšie výnosy

Bankové účty sú obľúbené pre svoju jednoduchosť, ľahkú dostupnosť a bezpečnosť, pretože vklady do 100 000 eur sú v Európskej únii chránené. Úroky však spravidla nepokryjú infláciu.

Jej medziročná priemerná výška za posledných päť rokov dosahuje na Slovensku približne 6 %. Priemerné úroky na účtoch obyvateľov v slovenských bankách však v rovnakom období nepokryli znehodnotenie peňazí infláciou ani z polovice! Sporenie tak prinieslo vysokú reálnu stratu finančných prostriedkov.

„Sporenie je základom finančnej gramotnosti, základným spôsobom, ako nakladať s prebytočnou hotovosťou. Jej objem by však mal dosahovať iba takú úroveň, ktorú je potrebné mať rýchlo k dispozícii. Akékoľvek ďalšie voľné prostriedky by mali byť využité na investovanie,“ odporúča finančný analytik XTB Marek Nemky.

Investovanie: cesta k vyššiemu zhodnoteniu

Investície do ETF fondov (Exchange-Traded Funds) sa ukázali ako populárna voľba aj pre slovenských investorov, ktorí chcú profitovať z dlhodobého rastu akciových trhov. Najvýnosnejšie ETF fondy, zamerané napríklad na index S&P 500, dosahujú ročný výnos okolo 10 % v skúmaných časových obdobiach 5, 10 a 15 rokov. V čase, keď inflácia zvyšuje životné náklady, predstavujú pasívne investície do takých fondov spôsob, ako si zaistiť rast reálnej hodnoty peňazí. Na dopyt trhu reaguje aj nový produkt XTB Investičné plány (Savings), ktoré automaticky investujú zvolený objem finančných prostriedkov do vybraných ETF fondov. Investičné plány sa jednoduchosťou blížia k sporeniu, no ponúkajú výrazne vyšší potenciálny výnos.

Návratnosť (% p. a.) ETF fond 5-ročná 10-ročná 15-ročná S&P 500 ETF (SPY) 10,2 9,8 8,3 NASDAQ-100 ETF (QQQ) 12,8 14 12.2 Emerging Markets ETF (EEM) 5,6 3,4 4 Global Bonds ETF (BNDX) 1,8 2,2 2,5 Gold ETF (GLD) 4,5 3,6 4,8

Štatistiky ukazujú, že dlhodobé investovanie – ideálne 10 rokov alebo viac – môže výrazne zvýšiť hodnotu vložených prostriedkov. Napríklad priemerný výnos indexu S&P 500 za posledných desať rokov dosahuje zhruba 9 % ročne. I v období ekonomických kríz, keď môžu trhy krátkodobo strácať, historické údaje potvrdzujú, že trhy majú tendenciu sa zotavovať a pokračovať v raste.

„Investovanie do ETF fondov umožňuje investorom profitovať z dlhodobého rastu trhov. Tento rast môže nielen kompenzovať infláciu, ale tiež priniesť reálne zhodnotenie. Pasívne investovanie je cesta, ako zhodnotiť úspory i napriek negatívnym dôsledkom inflácie,“ vysvetľuje Tomáš Vranka.

Dáta XTB potvrdzujú, že investori na platforme sú si potenciálu investovania do ETF fondov vedomí. Až 56 % slovenských investorov, ktorí začali v roku 2024 aplikáciu využívať, si ako svoju prvú transakciu zvolilo práve investíciu do ETF (ETF+Savings).

Zaujímavý je aj trend rastu obchodov zadávaných cez aplikáciu XTB na mobile oproti desktopovej verzii: „Každým rokom rastie podiel obchodov, ktoré sú zadávané cez mobil. Nie je to asi prekvapujúce, ale obľuba mobilných apiek rastie a zhruba dve tretiny obchodov idú už cez ne. Ešte pred pár rokmi to bolo približne pol na pol,“ prezrádza Tomáš Vranka a dodáva: „Zároveň čím mladšia generácia, tým viac ľudí z nej používa mobilnú apku na investovanie. V skupine 18-25-ročných je to okolo 82 %, podobne ako v skupine 26-35- a 36-45-ročných. Avšak v skupine 46-60-ročných číslo klesá na približne 77 % a v skupine 60+ na 64 %.“

Aký je reálny rozdiel medzi investíciou a sporením?

Ak pred piatimi rokmi vložil investor na termínovaný účet sumu 10 000 eur s priemerným ročným úrokom za toho obdobie vo výške 2 %, tak mal po tejto lehote na účte približne 11 000 eur. „Naopak, ak by rovnakú sumu investoval do ETF kopírujúceho index S&P 500 s priemerným ročným výnosom za dané obdobie vo výške 10,02 % (S&P 500 ETF), jeho investícia by dnes mala hodnotu zhruba 16 252 eur. Aj toto porovnanie ukazuje, že zatiaľ čo sporenie ponúka istotu, dlhodobé investovanie môže pri dodržaní investičnej stratégie priniesť výrazne vyššie zhodnotenie,“ uzatvára Marek Nemky.

Svetový deň sporenia je nielen oslavou finančnej zodpovednosti, ale tiež príležitosťou na to, aby sa Slováci oboznámili s možnosťami, ktoré im trh ponúka. Zvyšujúca sa popularita ETF a iných investičných nástrojov naznačuje, že povedomie o investovaní rastie.

[1] https://nbs.sk/statisticke-udaje/financne-institucie/banky/statisticke-udaje-penaznych-financnych-institucii/vklady/

