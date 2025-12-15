Deti v Rusku píšu pred Ježiškom Putinovi. Chcú, aby im vrátil Roblox

Desaťtisíce detí zaplavili Kremeľ listami pre ruského prezidenta Vladimira Putina, v ktorých ho žiadajú, aby zrušil zákaz obľúbenej hernej platformy Roblox. Informuje o tom exilový web The Moscow Times.
Hovorca KremľaDmitrij Peskov minulý týždeň potvrdil, že prezident Putin pred pravidelnou koncoročnou tlačovou konferenciou, ktorá je naplánovaná na 19. decembra, dostal množstvo listov od detí.
Chcú odísť z Ruska
Peskov tak reagoval na predchádzajúce slová prokremeľskej propagátorky cenzúry Jekateriny Mizulinovej, ktorá uviedla, že dostala 63‑tisíc listov od detí vo veku osem až šestnásť rokov, pričom polovica z nich po zákaze Robloxu vyjadrila želanie opustiť Rusko.
„Nepíšu o odchode z krajiny, ale píšu o tej hre,“ povedal Peskov novinárom.
Po WhatsAppe prišli na rad aj FaceTime, Snapchat a Roblox. Podľa Moskvy sú plné teroristov
Ruský telekomunikačný regulátor Roskomnadzor 3. decembra zablokoval prístup k americkej platforme Roblox s tvrdením, že šíri extrémistické materiály a „LGBT propagandu“.
Morálny rozklad zo Západu
Roskomnadzor vo vyhlásení uviedol, že deti na platforme Roblox boli „vystavené sexuálnemu obťažovaniu, navádzaniu na intímne fotografie a núteniu k zvrhlým činom a násiliu“. Podľa regulátora je hra plná „nevhodného obsahu, ktorý môže negatívne ovplyvniť duchovný a morálny vývoj detí“.
Roblox Corporation so sídlom v Kalifornii uviedla, že všetok obsah moderujú ľudskí moderátori s pomocou nástrojov umelej inteligencie, vrátane odstraňovania „zneužívajúceho obsahu“.
Platformu podľa údajov firmy denne používa približne 100 miliónov ľudí na celom svete, pričom deti mladšie ako 13 rokov tvorili v roku 2024 okolo 40 percent všetkých používateľov. Roblox bol v roku 2023 najviac sťahovanou mobilnou hrou v Rusku.