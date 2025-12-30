Desať krajín upozorňuje na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu v Pásme Gazy, považujú ju za katastrofickú

Vyzvali izraelskú vládu na prijatie „naliehavých a nevyhnutných“ krokov vrátane toho, aby medzinárodným mimovládnym organizáciám v Gaze umožnili pôsobiť predvídateľne a dlhodobo.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Utečenecký tábor v Pásme Gazy, december 2025.
Utečenecký tábor v Pásme Gazy, december 2025. Foto: AP Photo/Abdel Kareem Hana
Ministri zahraničných vecí desiatich krajín v utorok vyjadrili „vážne znepokojenie“ nad „opätovným zhoršením humanitárnej situácie“ v Pásme Gazy, ktorú označili za katastrofickú.

„S príchodom zimy čelia civilisti v Gaze otrasným podmienkam s prudkými dažďami a poklesom teplôt,“ uviedli v spoločnom vyhlásení ministri Veľkej Británie, Kanady, Dánska, Fínska, Francúzska, Islandu, Japonska, Nórska, Švédska a Švajčiarska.

Viac než milión ľudí nemá úkryt

Podľa vyhlásenia 1,3 milióna ľudí stále potrebuje urgentnú pomoc s ubytovaním, viac než polovica zdravotníckych zariadení funguje len čiastočne a čelí nedostatku základného vybavenia. Úplný kolaps hygienickej infraštruktúry vystavil 740‑tisíc ľudí riziku toxických záplav.

Ministri privítali pokrok v úsilí zastaviť krviprelievanie a zabezpečiť prepustenie izraelských rukojemníkov, ale zdôraznili, že „nestratia zo zreteľa utrpenie civilistov v Gaze“. Vyzvali izraelskú vládu na prijatie „naliehavých a nevyhnutných“ krokov vrátane toho, aby medzinárodným mimovládnym organizáciám v Gaze umožnili pôsobiť predvídateľne a dlhodobo.

Upozornili, že mnohým z nich hrozí k 31. decembru zrušenie registrácie pre nové reštriktívne požiadavky Izraela. Zároveň žiadajú, aby OSN a jej partneri mohli pokračovať v práci a aby boli zrušené „neprimerané obmedzenia“ na dovoz tovarov s možným dvojitým využitím, vrátane zdravotníckeho a ubytovacieho vybavenia.

Potreba posilniť prísun humanitárnej pomoci

Ministri tiež vyzvali na otvorenie ďalších hraničných priechodov na zvýšenie prísunu humanitárnej pomoci. Privítali čiastočné otvorenie priechodu Allenby, no upozornili, že ostatné priechody vrátane Rafahu zostávajú zatvorené alebo výrazne obmedzené.

„Humanitárne zásielky zdržujú byrokratické colné procesy, kým komerčný tovar prechádza oveľa slobodnejšie,“ upozornili vo vyhlásení.

