Tajomný chodník Tribečom: nová trasa, kde ožívajú záhady aj šifrovacia hra Stratený v Tribeči (foto)

„Krčím plecami a idem ďalej. Ale ako dlho už vlastne kráčam? Les je rovnaký, stromy sa opakujú, každý kameň mi pripadá známy…“ — týmito slovami sa začína šifrovacia hra Stratený v Tribeči, ktorá návštevníkov vtiahne do mrazivého sveta záhad a legiend. A práve v týchto miestach, v pohoríTribeč, opradenom povesťami o nevysvetliteľných zmiznutiach, bol v piatok 10. októbra 2025 v obci Zlatno slávnostne otvorený Tajomný chodník Tribečom.
Chodník s nádychom tajomna
Pod jesenným nebom sa na úpätí pohoria zišli desiatky návštevníkov, aby ako prví prešli po novovybudovanom zážitkovom chodníku. Slávnostnú pásku prestrihli starosta obce Zlatno Ing. Martin Zeman, predseda Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR) Andrej Berkes a spoluautor šifrovacej hry Oldo Vaňous.
„Všetkých vás vítam u nás v Zlatne. Mojím cieľom je pomôcť cestovnému ruchu. Je to potenciál pre našu obec. Som veľmi rád, že sme nadviazali spoluprácu s Nitrianskou organizáciou cestovného ruchu, ktorá pomohla vymyslieť nový projekt, umožňujúci ukázať krásy prírody v okolí našej obce. Dúfam, že návštevnosť bude čo najvyššia. Nech sa tejto novej atraktivite našej obci Zlatno darí,“ povedal pri otvorení starosta Martin Zeman.
Projekt plný príbehov
Tajomný chodník Tribečom je dielom Nitrianskej organizácie cestovného ruchu (NOCR), ktorá ho zrealizovala s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu SR. Ako prezradila výkonná riaditeľka NOCR Marta Hároniková, ide o projekt, ktorý spája turistiku, zážitok a legendy do jedného celku.
„Vytvorili sme chodník, ktorý v sebe spája trasy pre peších aj cyklistov, audiosprievodcu a šifrovaciu hru. Každý návštevník si môže vybrať, ako hlboko sa do tajomného sveta Tribeča ponorí,“ uviedla Hároniková.
Trasy sú označené šiestimi farbami. Pre peších turistov sú pripravené tri – žltá trasa k Čiernemu hradu, zelená trasa k Jarmočnému krížu a modrá trasa nazývaná Chodník pre odvážnych. Pre cyklistov sú určené ďalšie tri – oranžová, fialová a červená, ktorá vedie až pod pyramídu Zobor.
Audiosprievodca aj bez signálu
Jedinečným prvkom chodníka je interaktívny audiosprievodca dostupný cez aplikáciu Audioguide.cz. Po stiahnutí funguje aj offline, pretože v niektorých úsekoch pohoria signál jednoducho nie je.
„Audiosprievodca vás sprevádza po trase, rozpráva o legendách Tribeča a navodzuje atmosféru, akú nezažijete nikde inde,“ vysvetlila Júlia Zemančíková z NOCR, ktorá celý projekt koordinovala.
Audiosprievodcu si možno vypočuť na žltej trase vedúcej k Čiernemu hradu aj na zelenej trase k Jarmočnému krížu. Príbehy začínajú pri turistickej útulni Zlatno, kde zároveň čaká prvá šifra pre hráčov záhadnej hry.
Šifrovacia hra: „Stratený v Tribeči“
Súčasťou projektu je aj šifrovacia hra Stratený v Tribeči, ktorá ponúka približne trojhodinové dobrodružstvo na 6,5-kilometrovej trase.
„Šifrovaciu hru sme vymysleli spolu s kolegom Milošom Sapákom. Aplikácia vás sprevádza lesom, ukazuje, kam máte ísť, a na každom zastavení vám otvorí novú šifru. Každá úloha má inú formu – obrázok, text alebo zvuk. Musíte prísť na princíp, rozlúštiť ju a zadať heslo. Ak je správne, pokračujete ďalej,“ vysvetlil Oldo Vaňous, spoluautor hry. „Vytvoriť takúto hru trvá približne dva mesiace, ak už máme hotovú aplikáciu. Inšpiráciu beriem zo svojho okolia a každodenného života — niekedy z rozhovorov, inokedy z miest, ktoré majú zvláštnu atmosféru. V prípade Tribeča to bola práve tá kombinácia krásnej, ale zároveň tajuplnej prírody, čo nás s kolegom motivovalo vytvoriť niečo výnimočné,“ dodáva.
Hra je vhodná pre dospelých aj deti od 12 rokov. Môže sa hrať v tímoch a aplikácia funguje offline – čo je v Tribeči doslova nevyhnutnosť.
„Najväčším problémom bolo, že tu nie je signál. Preto sme museli aplikáciu prispôsobiť offline prostrediu. Každá šifra je zároveň prepojená s tematikou tajomna, filmom Trhlina a s príbehmi o zmiznutiach v Tribeči,“ hovorí Vaňous.
Vedeli ste, že… v pohorí Tribeč je evidovaných približne 21 prípadov nevysvetliteľných zmiznutí ľudí, ktoré sú spomínané v miestnych legendách a novinových záznamoch? Prvé dokumentované zmiznutie sa datuje už do roku 1929, keď sa stratil bez stopy lesník A. Samšály.
Nasledujúce prípady zahŕňajú mladú Máriu Švajzerovú (1930), pracovníka z kameňolomu Andreja Murgaša (1934) aj záhadný prípad Waltera Fischera z roku 1939, ktorý bol po mesiacoch nájdený v bezvedomí stovky kilometrov od pôvodnej trasy. Tieto zmiznutia – či už úplné bez stopy, alebo s neúplným záhadným objavom – prispievajú k mýtom o Tribeči ako „slovenskom Bermudskom trojuholníku“.
Cieľom je prilákať turistov, nie dokazovať záhady
„Keď som mal možnosť prvýkrát vyskúšať šifrovaciu hru, najskôr som netušil, čo po mne chce. Musím priznať, že pri prvých dvoch hádankách sme sa trošku trápili, ale potom som si s úžasom vychutnával každú jednu otázku. To tajomno, to napätie. Celé to takto vymyslieť, naozaj klobúk dole. Ďakujeme za tento nápad,“ povedal Andrej Berkes, predseda NOCR.
Ako zdôraznil, cieľom nie je odhaľovať pravdu o záhadných zmiznutiach, ale podporiť turizmus a ukázať krásu Tribeča. „Našou úlohou je prilákať do tejto oblasti čo najviac turistov a zviditeľniť jej krásy,“ doplnil.
Miesto, kde sa točila Trhlina
Okolie Zlatna je pre mnohých známe aj ako filmársky terén – práve tu sa natáčal film Trhlina s hercom Tomášom Maštalírom, Jurajom Lojom a ďalšími, ktorý vznikol podľa rovnomenného románu Jozefa Kariku. Chodník preto prirodzene nadväzuje na mystickú atmosféru, ktorú si turisti môžu prežiť na vlastnej koži.
Via Ferrata Zobor: Prvá adrenalínová trasa v Nitre láka turistov aj začiatočníkov
Prvé dojmy a malé dobrodružstvá
Po slávnostnom otvorení čakalo návštevníkov príjemné prekvapenie – v Turistickej útulni Zlatno bolo pripravené občerstvenie od najstaršej reštaurácie v Nitre. Nechýbali domáce koláče ani chrumkavé rezne. Niektorí si ich, s úsmevom na perách, radšej zabalili so sebou – „pre istotu, keby sa náhodou stratili“.
Počas prvej prechádzky si návštevníci vyskúšali audiosprievodcu aj šifrovaciu hru. Atmosféra lesa, mihotavé svetlá a ticho, ktoré prerušovalo len šušťanie lístia, zanechali vo všetkých silný dojem.
Budúcnosť projektu
Organizátori plánujú do budúcna pridať ďalšie odmeny pre tých, ktorí šifrovaciu hru prejdú bez nápovede. „Chceme ľudí motivovať, aby sa sem vracali a objavovali Tribeč znovu a znovu,“ prezradil Berkes.
Tajomný chodník Tribečom tak prináša spojenie prírody, technológií a fantázie – a otvára dvere do sveta, kde sa hranica medzi realitou a legendou stráca.
Ponitrie, ako ho nepoznáte: Klenoty histórie, adrenalín aj ticho prírody na jednom mieste (foto)
Praktické informácie pre návštevníkov
Tajomný chodník Tribečom sa začína priamo v centre obce Zlatno v okrese Zlaté Moravce, kde nájdete veľkú informačnú tabuľu, parkovisko aj autobusovú zastávku Zlatno, garáž . Na tabuli je umiestnený QR kód, prostredníctvom ktorého si môžete ešte pred vstupom do lesa stiahnuť audiosprievodcu aj šifrovaciu hru Stratený v Tribeči – obe fungujú aj offline, keďže na trase nie je mobilný signál.
Trasy sú rozdelené podľa náročnosti a typu pohybu:
- Žltá trasa – pešia, dlhá 6,5 km, vedie zo Zlatna k Čiernemu hradu, trvá približne 2 hodiny (prevýšenie 260 m), obsahuje šifrovaciu hru a audiosprievodcu.
- Zelená trasa – pešia, dlhá 13,2 km, smeruje k Jarmočnému krížu, trvá 4 a pol hodiny (prevýšenie 360 m), tiež s audiosprievodcom.
- Modrá trasa – Chodník pre odvážnych, dlhá 18,3 km, určená pre skúsených turistov. Čas 6 hodín a 40 minút a prevýšenie 721 m.
- Oranžová cyklotrasa – 15 km, vedie tiež k Jarmočnému krížu. Trvanie trasy je 1 hodina a 20 minút (prevýšenie 346 m).
- Fialová cyklotrasa – nazvaná Tajomný cyklookruh s dĺžkou 15,5 km, obchádza okolité lesy a ponúka vyhliadky. Trvanie 1 hodina a 20 minút a prevýšenie 400 m.
- Červená trasa – 35 km, vedie až pod pyramídu Zobor. Zdoláte ju za 3 hodiny a treba rátať s prevýšením 800 m.
Na začiatku trasy si môžete oddýchnuť v Turistickej útulni Zlatno, kde sa nachádza prvá šifrovacia úloha a je tu možné aj prespať. Najvhodnejší čas na návštevu je od jari do jesene, keď sú lesné cesty dobre priechodné.