Jesenné výlety z Piešťan: Zámok, čipka aj hviezdy – teraz aj s vlastnou dopravou

Projekt výletných autobusov HOP&CHILL (naskoč a uvoľni sa) vozil po celé leto návštevníkov Piešťan za zážitkami po regióne. Novinku predstavila začiatkom tohtoročnej hlavnej sezóny oblastná organizácia cestovného ruchu Rezort Piešťany. Autobusové výlety z Piešťan do Hlohovca a Krakovian pokračujú aj na jeseň. Novinkou je možnosť prísť na miesto konania individuálnou dopravou.
Piešťany, 23. septembra 2025 – Aj v októbri a novembri sa budú konať výlety HOP&CHILL, ktoré umožnia návštevníkom Piešťan spoznať okolie kúpeľného mesta. Bez plánovania, organizovania, dokonca bez vlastného auta.
„Výletné autobusy sú určené pre každého návštevníka Piešťan, ktorý hľadá autentické zážitky mimo hlavných turistických trás a nechce sa zaťažovať plánovaním a organizáciou výletov,“ pripomína výkonná riaditeľka Rezortu Piešťany Tatiana Nevolná.
Termíny a program poldňových výletov sú dané, stačí vybrať si, kúpiť lístok, nasadnúť na HOP&CHILL autobus na niektorej z určených zastávok a potom sa už len nechať zaviezť za zážitkami. V cene lístka je vstup do všetkých atraktivít v rámci výletu, profesionálny sprievodca, občerstvenie aj doprava.
„V jesenných termínoch pridávame aj možnosť prísť do Hlohovca či Krakovian individuálnou dopravou a potom už absolvovať program s ostatnými výletníkmi. Túto možnosť sme pridali s ohľadom na tých, ktorí z rôznych dôvodov uprednostňujú vlastnú dopravu a nevyhovuje im cesta výletným autobusom z Piešťan,“ informuje Tatiana Nevolná.
Kde a ako kúpite lístky na výlety HOP&CHILL
Vstupenky predáva výhradne Predpredaj.sk. Záujemcovia sa k nim dostanú aj prostredníctvom webovej stránky Rezortu Piešťany www.visitpiestany.sk, kde ich výber konkrétneho výletu automaticky presmeruje do systému, kde si vstupenky môžete zakúpiť online. Vstupenky sa dajú kúpiť aj na 116 predajných miestach Predpredaj.sk po celom Slovensku.
Na výlety odteraz aj vlastnou dopravou
Okrem klasickej vstupenky so zabezpečenou autobusovou dopravou z Piešťan si teraz môžete zakúpiť aj vstupenku bez dopravy. V takom prípade si dopravu zabezpečíte sami (autom, vlakom alebo iným spôsobom) a na program sa podľa vybraného výletu pripojíte:
• o 14:00 v Hlohovskom zámku
• alebo o 17:00 v Súkromnom etnografickom múzeu Za krakovskú bránu
Zvyšok programu si užijete rovnako ako ostatní – so sprievodkyňou, vstupmi a zážitkami v cene.
Jesenné termíny výletov:
Hlohovec:
• 4. október 2025
• 18. október 2025
• 22. november 2025
• 29. november 2025
Krakovany:
• 8. október 2025
• 25. október 2025
• 8. november 2025
• 20. november 2025
Výlet do Hlohovca: história, víno a hviezdy
Bol hradom, kaštieľom, sídlom vojenskej posádky aj výchovným ústavom pre mladistvých. Po modernej rekonštrukcii je hlohovský zámok otvorený pre verejnosť. Okrem stálej expozície ponúka aj virtuálne prehliadky pôvodnej podoby zámku prostredníctvom tabletov a 3D okuliarov. Na nádvorí sa konajú kultúrne podujatia. Neďaleko ako súčasť zámockého areálu je aj Empírové divadlo, v ktorom údajne koncertoval Beethoven. Scénku o histórii divadla tu výletníkom zahrá Tomáš Kramár. Na tomto výlete potešíte aj iné zmysly, a to na ochutnávke vín miestnych vinárov. Na záver dňa vám vyrazí dych pozorovanie oblohy a projekcia hviezd na kupole planetária.
Hlohovský zámok a najstaršie divadlo na Slovensku: Miesto, kde kedysi hral Beethoven
Výlet do Krakovian: vidiek v najkrajšej podobe
Ako to, že sa práve krakovianska čipka ocitla na zozname, kde môže ašpirovať na svetové dedičstvo? Pretože v Krakovanoch pletú čipku piatimi paličkami, čo nie je nikde na svete zdokumentované. Navyše je krakovianska čipka nezameniteľná, pretože vyzerá ako tkaná a má typickú farebnosť. Aj toto sa dozviete v etnografickom múzeu Za Krakovskú bránu, kde vám predvedú tradičné paličkovanie a folklór. Ukážu vám aj pravú krakoviansku pohostinnosť, keď vás ponúknu slivovicou, domácim chlebíkom a koláčmi.
Krakovianska čipka, ktorú má iba Slovensko: Výnimočný výlet za Krakovskú bránu s folklórom a chuťou tradície (foto, video)
Kde sa dá nastúpiť na výletné autobusy
• Hotel Splendid – Kúpeľný ostrov
• Hotel Esplanade – Kúpeľný ostrov
• Zastávka Pro Patria – Kúpeľný ostrov
• Nitrianska ulica – pri Auparku
• Winterova ulica – pri kaviarni Norma
• Železničná stanica Piešťany