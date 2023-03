Český minister kultúry ponúkol po požiari v Banskej Štiavnici odborné kapacity, UNESCO pomôže na troch úrovniach

Odborné kapacity pri riešení situácie po požiari v Banskej Štiavnici, ktorý zničil sedem historických budov, nám ponúkol aj český minister kultúry Martin Baxa. Na tlačovej besede o tom informovala poverená ministerka kultúry Natália Milanová.

UNESCO ponúklo pomoc

Malo by ísť o odborné kapacity týkajúce sa mineralogickej expozície, a tiež odborníkov na reštaurovanie. Tieto kapacity by mali byť z českého Národního muzea, ktorého riaditeľ má osobne navštíviť Banskú Štiavnicu.

Ministerka doplnila, že komunikujú s Organizáciou Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), keďže od decembra 1993 je Banská Štiavnica spolu s technickými pamiatkami v okolí zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva. UNESCO ponúklo pomoc na troch úrovniach.

Osobná angažovanosť odborníkov

Malo by sa uskutočniť online stretnutie, kde by odborníci s príslušných oblastí mohli poradiť pri tom, ako postupovať pri obnove a ako naložiť so zbierkovými predmetmi. Zároveň by s nimi mohli zdieľať príklady dobrej praxe. Za ďalšie formy pomoci Milanová označila aj osobnú angažovanosť odborníkov, ktorí by mohli pôsobiť priamo na mieste.

Ministerka zdôraznila, že je potrebné, aby odborníci riadili záchranu zbierkových predmetov i obnovu samotných objektov, i preto zvolali zasadnutie Múzejnej a galerijnej rady.

Ako doplnila jej predsedníčka Mária Bohumelová, Múzejná a galerijná rada mimoriadne zasadla priamo na mieste. Zmonitorovali situáciu a zhodli sa na poskytnutí súčinnosti, či už pôjde o kapacity či priestory. Škody, ktoré napáchali plamene, ešte nevedia odhadnúť.