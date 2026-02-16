Čerňanská si na ZOH 2026 v súťaži monobobistiek nezlepšila umiestnenie z Pekingu 2022

Zo štyroch jázd vyšla Čerňanskej najlepšie tretia, celkovo boli jej pondelkové vystúpenia kvalitnejšie ako tie nedeľňajšie.
Peter Mráz
Redaktor športovej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Viktória Čerňanská
Slovenská Viktória Čerňanská sa šmýka po dráhe počas tréningu ženského monobobu na zimných olympijských hrách 2026 v talianskej Cortine d'Ampezzo, v piatok 13. februára 2026. Foto: SITA/AP
Slovenská reprezentantka Viktória Čerňanská má za sebou prvé vystúpenie na ZOH 2026 v Taliansku. V súťaži monobobistiek sa jej nepodarilo vylepšiť umiestnenie z Pekingu 2022.

Pred štyrmi rokmi bola sedemnásta, teraz v 25-člennej konkurencii obsadila 20. priečku. Pozitívom je, že absolvovala všetky štyri jazdy, teda že po tretej bola v Top 20.

Zo štyroch jázd vyšla Čerňanskej najlepšie tretia, celkovo boli jej pondelkové vystúpenia kvalitnejšie ako tie nedeľňajšie. V súčte štyroch jázd stratila na devätnástu Belgičanku Kelly van Petegemovú 68 stotín sekundy.

Zlato si vyjazdila Američanka Elana Meyersová Taylorová, striebro putuje do Nemecka zásluhou Laury Nolteovej (+0,04 s) a bronz získala ďalšia americká reprezentantka Kaille Armbrusterová Humphriesová (+0,12 s). Zaujímavosťou je, že Nolteová bola na čele po každej z úvodných troch jázd, o zlato prišla až v poslednej.

Zimná olympiáda sa pre 23-ročnú Bratislavčanku nekončí, čaká ju totiž ešte súťaž dvojsedadlových bobov žien s atlétkou Luciou Mokrášovou.

