Čerňanská si na ZOH 2026 v súťaži monobobistiek nezlepšila umiestnenie z Pekingu 2022

>>> Všetky aktuálne správy zo ZOH 2026
Slováci na zimnej olympiáde 2026: Program po dňoch, zastúpenie máme vo všetkých šiestich olympijských lokalitách - VIDEO, FOTO
Slovenská reprezentantka Viktória Čerňanská má za sebou prvé vystúpenie na ZOH 2026 v Taliansku. V súťaži monobobistiek sa jej nepodarilo vylepšiť umiestnenie z Pekingu 2022.
Pred štyrmi rokmi bola sedemnásta, teraz v 25-člennej konkurencii obsadila 20. priečku. Pozitívom je, že absolvovala všetky štyri jazdy, teda že po tretej bola v Top 20.
Čerňanská po dvoch jazdách v monoboboch žien na 20. mieste
Zo štyroch jázd vyšla Čerňanskej najlepšie tretia, celkovo boli jej pondelkové vystúpenia kvalitnejšie ako tie nedeľňajšie. V súčte štyroch jázd stratila na devätnástu Belgičanku Kelly van Petegemovú 68 stotín sekundy.
Zlato si vyjazdila Američanka Elana Meyersová Taylorová, striebro putuje do Nemecka zásluhou Laury Nolteovej (+0,04 s) a bronz získala ďalšia americká reprezentantka Kaille Armbrusterová Humphriesová (+0,12 s). Zaujímavosťou je, že Nolteová bola na čele po každej z úvodných troch jázd, o zlato prišla až v poslednej.
Slovenským dvojiciam sánkarov sa na ZOH 2026 nedarilo a skončili mimo Top 10
Zimná olympiáda sa pre 23-ročnú Bratislavčanku nekončí, čaká ju totiž ešte súťaž dvojsedadlových bobov žien s atlétkou Luciou Mokrášovou.