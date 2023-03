Čepčekov návrh o interrupciách neprešiel do druhého čítania, podľa Bittó Cigánikovej to bol už 21. zastavený pokus

Návrh nezaradeného poslanca Martina Čepčeka týkajúci sa interrupcií v stredu poslanci Národnej rady SR neposunuli do druhého čítania. Za návrh hlasovalo 50 poslancov, 40 bolo proti, 41 sa zdržalo, dvaja nehlasovali a 17 poslancov bolo neprítomných.

Čepček navrhoval povinne zakotviť obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva. Lekár by bol povinný ukázať žene na monitore aktuálne zábery zo sonografického vyšetrenia a vysvetliť jej, čo je na monitore vidieť. Cieľom malo byť to, aby žena dostala vizuálnu informáciu o vývojovom štádiu embrya alebo plodu, ktorého vývoj má byť ukončený.

Zastavili už 21. návrh

Ak by to bolo technicky možné, musel by lekár sprístupniť aj zvuk tlkotu srdca plodu a žene bezplatne odovzdať výtlačok záznamu sonografického vyšetrenia. Čepček chcel presadiť aj zákaz reklamy umelého prerušenia tehotenstva. Za porušenie tohto zákazu navrhoval zaviesť pokutu vo výške do 66 400 eur.

Poslankyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Jana Bittó Cigániková na sociálnu sieť po hlasovaní napísala, že dnes v pléne zastavili v poradí už 21. návrh, ktorý mal obmedziť prístup žien k interrupciám.

Neprešlo mu už niekoľko návrhov

Martinovi Čepčekovi neprešli už v máji 2022 tri novely zákona o interrupciách. V januári 2023 predložil návrh, ktorým chcel legislatívne ukotviť, že umelé ukončenie tehotenstva potratom sa môže vykonať jedine v štyroch špecifických prípadoch, a to v prípade ohrozenie života matky, ohrozenia zdravia matky, diagnostikovaného ťažkého poškodenia dieťaťa a v prípade tehotenstva ako následku znásilnenia.

Pri ťažkom poškodení dieťaťa by sa však interrupcia mohla vykonať len vtedy, ak tehotenstvo nepresiahlo 24 týždňov a po znásilnení by nesmelo presiahnuť 12 týždňov. Ani tento Čepčekov návrh plénum neposunulo do druhého čítania.