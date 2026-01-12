Čas na rozhovory s Vladimirom Putinom o mieri na Ukrajine podľa EÚ ešte nedozrel

Taliansko a Francúzsko sú za vytvorenie rámca pre rokovania s Moskvou, ktoré by viedli k zastaveniu ukrajinského konfliktu.
Italy Politics
Talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: archívne, SITA/AP
Európska únia (EÚ) v pondelok uviedla, že podmienky na rozhovory s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o vojne na Ukrajine ešte nedozreli, po tom, čo lídri Francúzska a Talianska vyhlásili, že je čas, aby sa Európa opäť angažovala.

„Ešte tam nie sme, ale v určitom okamihu dúfame, že sa uskutočnia rozhovory, ktoré konečne povedú k mieru na Ukrajine,“ povedala hovorkyňa Európskej komisie (EK) Paula Pinhová.

Taliansko a Francúzsko chcú rozhovory

Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok vyhlásila, že „nastal čas“, aby EÚ obnovila dialóg na vysokej úrovni s Ruskom, pričom uviedla, že by mohla byť vytvorená funkcia mimoriadneho vyslanca pre rokovania o Ukrajine.

Meloniovej vyjadrenia prišli po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron v decembri povedal, že Európa by v „nasledujúcich týždňoch“ mala nájsť nejaký „rámec“ pre kontakt s Kremľom.

Sú opatrní

Výzvy dvoch významných predstaviteľov EÚ prichádzajú v čase, keď sa Európa snaží zvýšiť svoj vplyv na úsilie o ukončenie vojny s Ruskom vedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Šéf Bieleho domu opakovane hovoril s Putinom a americkí vyjednávači viedli viacero kôl rokovaní so svojimi ruskými náprotivkami.

Európa a Ukrajina vypracúvajú so Spojenými štátmi nový návrh mierového usporiadania pomerov na Ukrajine, ktorý by bol pre Kyjev prijateľnejší. Akékoľvek naliehanie na urýchlenie vstupu do rokovaní s Putinom by však pravdepodobne čelilo odporu niektorých krajín ležiacich pozdĺž východnej hranice bloku, ktoré k otázke rokovania s Ruskom pristupujú mimoriadne opatrne.

