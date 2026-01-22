Čas na nahlásenie autorského diela do LITA sa kráti, v opačnom prípade nedostane tvorca odmeny

Autori majú do konca mesiaca šancu nahlásiť svoje diela do LITA. V opačnom prípade nedostanú odmeny za ich používanie. Upozornila na to autorská spoločnosť LITA. Autori svoje diela môžu nahlásiť aj online prostredníctvom portálu moja.lita.sk.
Urobiť tak môžu do 31. januára. Autori z oblasti literatúry, audiovízie, divadla či výtvarného umenia tak môžu dostať na základe Autorského zákona odmeny za niektoré použitia ich diel. Tieto odmeny, ktoré by mali autori problém získať samí, im zabezpečuje práve LITA.
Monitoring používania diel
Ide tak o peniaze nahromadené zo sekundárneho použitia diel, akými sú napríklad vypožičiavanie kníh v knižniciach alebo sledovanie filmov a seriálov cez káblovú televíziu, a teda práve také použitia, za ktoré si tvorcovia nevedia odmeny zabezpečiť sami.
Pre získanie odmien majú autori šancu svoje diela nahlásiť ešte do konca tohto mesiace. Napriek tomu, že si organizácia vedia vlastný monitoring používania diel, tieto diela je potrebné pravidelne dopĺňať informáciami od samotných autorov.
Na základe týchto údajov LITA spustí proces rozúčtovania odmien. Odmeny, ktoré počas roka vyberá, rozpočíta medzi jednotlivcov a následne ich autorom vyplatí najneskôr do 30. septembra 2026. Autori tak môžu nahlásiť diela za rok 2025. Ich nahlásenie je pritom rýchle a bezplatné.
Nízky honorár za autorskú tvorbu
„Prebieha online – stačí navštíviť portál Moja LITA na adrese moja.lita.sk, vytvoriť si konto a nahrať doň osobné údaje a informácie o svojich dielach. Autorky a autori, ktorí sa na portáli už v minulosti registrovali, majú už svoje konto vytvorené a stačí, ak sa doň iba opätovne prihlásia,“ vysvetlila LITA.
Uzávierku nahlasovania diel LITA pripomína aj informačnou kampaňou, v rámci ktorej štyri známe autorky zdieľajú svoje skúsenosti. Audiovizuálna prekladateľka Mirka Brezovská, fotografka Dorota Holubová, scenáristka Adela Zvalová a spisovateľka Monika Kompaníková vnímajú odmeny z nahlasovania ako dôležitú súčasť stále nízkych honorárov za autorskú tvorbu, aj ako satisfakciu za ľahké šírenie diel.
Bezovská podotkla, že autor nikdy dopredu nevie, do akej miery bude jeho dielo úspešné. Je však podľa nej prirodzené, aby mal finančný podiel na jeho používaní. LITA priblížila, že možnosť nahlasovať diela dnes už využívajú stovky tvorcov.