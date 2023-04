Čaputová ocenila najlepších značkárov turistických trás. Ide o zviditeľnenie nenápadnej práce, uviedol predseda Šiller (foto)

Prezidentka Zuzana Čaputová v štvrtok prijala reprezentáciu turistických značkárov z Klubu slovenských turistov, z ktorých zároveň ocenila najlepších značkárov turistických trás.

Na stretnutí sa zúčastnilo pätnásť dlhoročných značkárov z celého Slovenska, ktorí zároveň ako dobrovoľníci pracovali na pozícii predsedov komisií značenia v prislúchajúcom regióne alebo vykonávali činnosť v Sekcii značenia KST.

Vysoký prejav morálneho kreditu

O stretnutí informuje František Šiller, predseda Klubu slovenských turistov (KST), ktorý to považuje za vysoký prejav morálneho kreditu a rastúceho spoločenského uznania verejnoprospešnej dobrovoľníckej práce značkárov turistických chodníkov.

„Veríme, že to nie je náhoda, ale výsledok našej systematickej snahy o zviditeľnenie tejto nenápadnej, no užitočnej práce,“ uviedol Šiller, ktorý pripomenul, že vlani sa im podarilo dostať značkovanie turistických trás do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

Turistické vyznačenie chodníkov

V tomto roku si pripomenú 150-ročnicu existencie turistickej organizácie na území dnešnej Slovenskej republiky a budúci rok bude 150 rokov od vyznačenia prvého turistického chodníka.

„Slovensko je nádherne rozmanitá krajina a vďaka 150-ročnej práci značkárskej komunity ju dnes pretkáva sieť takmer 15 000 km vyznačených turistických chodníkov. Je to dielo presahujúce jeden ľudský život. Byť značkárom znamená byť súčasťou generačnej štafety odovzdávanej z pokolenia na pokolenie,“ dodal záverom Šiller.