Zvyšky halloweenskych tekvíc premeňte na zlato pre záhradu. Vyrobte si z nich kompost, ktorý podporí rast paradajok, paprík aj uhoriek

Po skončení Halloweenu zostáva množstvo vyrezávaných tekvíc, ktoré už stratili svoj pôvab. Väčšina z nich končí v koši alebo na skládke, kde sa rozkladajú bez úžitku. Pritom ide o cenný organický materiál, ktorý možno ľahko využiť v záhrade. Ak ich správne spracujete, môžu sa premeniť na kvalitný kompost plný živín pre pôdu aj rastliny.
Tekvica – jesenná ozdoba aj budúce hnojivo
Vyrezávanie tekvíc je krásna tradícia, no každá dekorácia má svoj koniec. Po niekoľkých dňoch tekvica vädne, hnedne a začína zapáchať. V tomto štádiu je ideálny čas posunúť jej životný cyklus ďalej – do kompostu.
Tekvica je totiž výborný zdroj organickej hmoty. Obsahuje najmä draslík, fosfor, vápnik a horčík, ktoré prospievajú rastlinám. Okrem toho má vysoký podiel dusíka, ktorý podporuje rast zelenej hmoty. Aj keď presný obsah stopových prvkov (ako zinok či železo) je v tekvici len malý, stále ide o cenný materiál, ktorý zlepšuje štruktúru pôdy a prirodzene ju vyživuje.
Prečo sa oplatí kompostovať tekvice?
Kompostovanie je najekologickejší spôsob, ako sa po Halloweene zbaviť tekvíc. Ak by skončili na skládke, rozkladali by sa bez prístupu kyslíka a uvoľňovali metán, silný skleníkový plyn. V komposte sa však rozkladajú prirodzene a bez záťaže pre životné prostredie.
Správne rozložená tekvica pomáha vytvoriť výživnú pôdnu zmes, ktorá sa dá použiť:
- na zlepšenie kvality pôdy v záhonoch
- ako dlhodobé hnojivo pre zeleninu
- alebo ako zložka substrátu do kvetináčov
Ako pripraviť tekvicu na kompostovanie?
- Odstráňte neorganické ozdoby. Ak ste tekvicu zdobili farbou, trblietkami, voskom alebo plastovými doplnkami, tieto časti do kompostu nepatria – mohli by pôdu kontaminovať.
- Vyberte semienka. Ak zostanú v komposte, môžu na jar vyklíčiť. Usušte si ich a použite na výsadbu alebo ich opečte ako chutný snack.
- Nakrájajte tekvicu na menšie kúsky. Urýchlite tak rozklad a zabránite vzniku mokrých, slizkých častí.
- Kombinujte ju s „hnedým“ materiálom. Tekvica je bohatá na dusík („zelený“ materiál), preto ju prekladajte suchým lístím, slamou, pilinami alebo papierom. Pomôže to vyvážiť pomer uhlíka a dusíka v komposte.
- Kompost premiešavajte. Každých 10–14 dní ho prevráťte, aby sa prevzdušnil a zabránilo sa tvorbe zápachu.
Ak kompostujete vo voľnej hromade, zakryte ju vrstvou zeme alebo listov – ochráni to hromadu pred stratou vlhkosti a zverou.
Na ktoré rastliny sa tekvicový kompost hodí?
Tekvicový kompost je všeobecne prospešný pre väčšinu záhradných rastlín.
- Plodová zelenina ako paradajky, papriky či uhorky ocení draslík a fosfor – živiny, ktoré podporujú kvitnutie a dozrievanie plodov.
- Listová zelenina (špenát, šalát, kel) využije dusík z tekvicovej dužiny, ktorý pomáha rastu listov.
- Ovocné stromy a kríky môžu mať kompost rozložený okolo koreňov – zlepšuje pôdnu mikroštruktúru a zadržiava vlhkosť.
Ako zistiť, že je kompost hotový?
Zrelý kompost má tmavohnedú farbu, drobivú štruktúru a jemnú zemitú vôňu. Nesmie byť mazľavý, ani zapáchať. Tento stav zvyčajne dosiahne po 3 až 6 mesiacoch, v závislosti od teploty a vlhkosti.
Správne použitie tekvicového kompostu
- Na jar rozprestrite na záhony vrstvu hrubú asi 2 – 5 cm a jemne ju zapracujte do pôdy do hĺbky 10 – 15 cm.
- Okolo stromov a kríkov nasypte kompost do kruhu okolo koreňov, no nie priamo ku kmeňu – mohol by rastlinu poškodiť.
- Na trávnik ho aplikujte len v tenkej vrstve (1 – 2 cm) a následne zalejte, aby sa vsiakol.
- Do kvetináčov ho môžete primiešať k zemine v pomere 1 : 3 alebo raz za mesiac pridať malú hrsť na povrch pôdy.
Zvyšky tekvíc sú cennou surovinou, nie odpadom. Ak ich správne spracujete, môžu sa premeniť na živiny, ktoré vaše rastliny využijú po celý nasledujúci rok. Kompostovanie tekvíc je jednoduchý a ekologický spôsob, ako vrátiť prírode to, čo nám dala – a zároveň pripraviť záhradu na zdravšiu úrodu.