Zvonec záhradný. Romantická dekorácia záhonov, ktorá sa skvele hodí k ružiam. Presvedčte sa sami

Ak chcete záhrade dopriať romantickú atmosféru, určite by ste nemali prehliadnuť zvonček záhradný (Campanula medium). Táto krásna, nežná a nenáročná rastlinka vás očarí bohatými pastelovými kvetmi, ktoré sa dokonale hodia do záhonov, no vyniknú aj v ozdobných nádobách. Vďaka svojej jednoduchosti a všestrannosti je navyše vhodná aj pre úplných začiatočníkov, ktorí si ešte len osvojujú záhradnícke umenie.

Bohatá rodina zvončekov a pôvod zvonca záhradného

Vedeli ste, že vo svete existujú stovky rôznych druhov zvončekov? Mnohé z nich pravdepodobne pestujete vo svojej záhrade, prípadne ich stretávate na prechádzkach prírodou, kde spontánne rastú na lúkach či v lesných okrajoch.

Zvonček záhradný však patrí medzi výnimočné druhy. Pochádza zo slnkom prehriatych oblastí juhovýchodného Francúzska a Talianska, kde sa mu darí na slnečných trávnatých i skalnatých svahoch. Je to dvojročná rastlina, ktorá sa rozmnožuje výhradne semenami. V prvom roku vytvára len prízemnú listovú ružicu, ktorá zbiera sily pre kvitnutie. V nasledujúcom roku vyženie dlhý vzpriamený stvol obsypaný množstvom zvončekovitých kvetov, po odkvitnutí dozrieva semená a následne odumiera.

Ako vyzerá zvonček záhradný?

Charakteristickou črtou zvončeka záhradného sú jeho pôvabné kvety v tvare zvončeka, ktoré sa objavujú od mája až do konca leta, teda zhruba do augusta. Ich farebná škála je široká a zahŕňa odtiene od snehobielej cez pastelovú ružovú a jemnú fialovú až po sýto modrú. Práve táto pestrosť farieb robí zo zvonca ideálnu rastlinu na vytváranie očarujúcich kvetinových kompozícií.

Výborne sa hodí k levanduli, šalvii alebo k šante mačacej. Ale absolútne očarujúco pôsobí v spojení s ružami. Práve kombinácia zvončekov a ruží vytvára neobyčajne harmonickú dvojicu. Zatiaľ čo ruže občas potrebujú krátku pauzu medzi jednotlivými kvitnutiami, zvonček tento čas dokonale preklenie svojou neutíchajúcou záplavou jemných kvetov.

Rastlina dorastá do výšky približne od 60 do 100 centimetrov, v závislosti od odrody a pestovateľských podmienok. Kvety sú usporiadané do výrazného pyramídového súkvetia, pričom každý z nich pozostáva z piatich spojených okvetných lístkov, ktoré skutočne pripomínajú malé zvončeky. Listy rastliny sú pokryté jemnými chĺpkami, ktoré jej pomáhajú odolávať suchu. Vďaka tomu pri pohladení vetra pôsobivo šuštia a zvončeky sú ešte príťažlivejšie.

Pestovanie: nenáročné, ale pozor na zimu

Zvonček záhradný nepatrí medzi náročné rastliny. Nepotrebuje ani veľmi hlbokú či mimoriadne výživnú pôdu. Najlepšie mu prospieva dobre priepustná, mierne zásaditá zemina. Pozor však na extrémy – pôda by nemala byť príliš vyschnutá ani zamokrená. Taktiež sa vyvarujte prehnaného hnojenia, najmä dusíkom, pretože vtedy rastlina ľahko zamŕza.

Ideálne je pre zvonček slnečné miesto. Pokiaľ by ste ho umiestnili do polotieňa alebo tieňa, kvitnutie by bolo podstatne slabšie a menej výrazné.

Keďže ide o rastlinu z južnejších oblastí, vyžaduje si počas zimy trochu starostlivosti. V našich klimatických podmienkach je potrebné ju na zimu chrániť. Najlepšie urobíte, ak ju zakryjete vrstvou mulča, lístím alebo netkanou textíliou, aby ju ochránili pred príliš nízkymi teplotami.

Ako zvončeky záhradné rozmnožovať?

Najjednoduchším spôsobom je výsev zo semien. Ideálnym obdobím na výsev je prelome mája a júna alebo skoro na jar. Keď semená vyklíčia, rastlinky presádzajte (prepichujte) do samostatných menších kvetináčov, aby mali dostatok priestoru na rozvoj.

Aby zvonček vykvitol v nasledujúcej sezóne, potrebuje prejsť chladnejšou fázou, ktorá podporí tvorbu pukov. Preto je najlepšie vysadiť mladé rastlinky na trvalé stanovište ešte pred zimou a dobre ich zamulčovať. Ak nestihnete jesennú výsadbu, môžete sadiť aj skoro na jar. Rastlinky však potom musíte nechať prezimovať na mieste, kde teploty síce klesnú k nule, ale nedostanú sa pod bod mrazu.