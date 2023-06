Zvažujete umelý trávnik? Skúste trávny koberec

Trávnik je bezprostrednou súčasťou každej záhrady. Nádherne zelená plocha doslova láka k hre či pobehovaniu len tak naboso. O trávnik sa však musíte aj pravidelne starať a pokiaľ nemáte dostatok času, siahnite radšej po trávnom koberci. Inšpirujte sa.

Možno vyzerá váš trávnik po zime úboho, zničene, všade snežná pleseň a miesta, ktoré len sotva opravíte. Verte tomu, že každý trávnik sa dá zreparovať a dostať do formy. Len si to prirodzene vyžaduje dostatok trpezlivosti, času, nejaké financie a správnu stratégiu – kedy čo urobiť. A možno ste sa rozhodli založiť úplne nový trávnik, pričom uvažujete či výsevom alebo položením trávnikového koberca.

Doprajte si trávnik bez starostlivosti

Klasické založenie trávnika vyžaduje čas a vedomosti. Naproti tomu trávnikový koberec môžete mať položený za jediný deň, ale treba myslieť na niekoľko dôležitých pravidiel. Od prípravy, cez samotné položenie až po následnú úpravu. Rozhoduje pôda, na ktorej koberec pokladáme? Ako sa chrániť pred krtkami? Ako postupovať pri pokladaní? A koľko to stojí? Všetko podstatné sa dozviete.

Výhody a nevýhody Tento spôsob založenia trávnika má oproti výsevu viacero výhod, ale aj niekoľko nevýhod. Hlavnou výhodou je rýchlosť, akou sa dá docieliť krásny, hustý, zelený trávnik. Pri menších záhradách to môže byť záležitosť niekoľkých hodín. Druhou výhodou je možnosť rýchleho používania trávnika. Po 7 dňoch už môžeme po ňom chodiť a o ďalších 14 dní ho už môžeme bežne zaťažovať. Položením trávnikového koberca znížime prašnosť prostredia a zabránime prípadnej veternej a vodnej erózii. Predpestovaný trávnik sa dá pokladať počas celého roka.

Nevýhoda je najmä v pomerne vysokej cene. Počiatočné náklady sú určite vyššie ako pri vysievanom trávniku a položený trávnik potrebuje na začiatku oveľa viac vody, ako vysiaty. Pomerne závažnou nevýhodou je obmedzený sortiment trávnych zmesí. Na rozdiel od bohatého výberu balených trávnikových osív, väčšina pestovateľov ponúka jeden druh trávnika, ktorý je síce väčšinou pekný a znáša zaťažovanie, ale nemusí byť vhodný do každého prostredia. Len málo trávnikových firiem ponúka napríklad trávnik športový, okrasný, na golf, do tieňa, do sucha a podobne.

Príprava Pred položením trávnika musíte plochu dokonale vyčistiť od kameňov a kamienkov, stavebného materiálu, buriny a podobne. Nezlomnú burinu alebo zvyšky starého trávnika zničte totálnym herbicídom. Pôdu môžete pred položením mierne pohnojiť, ale nie je to nevyhnutné. Plocha by mala byť rovná, čiže dôkladne ju zavlažte, počkajte deň-dva, potom dorovnajte na daných miestach a povalcujte. Opakujte – keď po nej prejdete valcom a nebudú po vás zostávať žiadne stopy, je pripravená. Pre zakladanie trávnika položením trávnikových kobercov nie sú vhodné ťažké, ílovité a zhutnené pôdy. Do priepustných piesčitých substrátov sa trávnik zakorení oveľa rýchlejšie a hlbšie. Plochu môžete ohraničiť obrubníkmi, ktoré zabraňujú prerastaniu trávy do okolia, napríklad do kríkových alebo kvetinových záhonov. To však nie je podmienkou, niektorým ľudom sa obrubníky nepáčia. Užitočná je aj sieť proti krtom. Ak sme na pozemku doteraz nemali krta, tak po založení trávnika a najmä po jeho zavlažovaní ho tam určite mať budeme. Kvalitnú vlhkú pôdu osídlia dážďovky, stonožky, rôzne larvy, ktoré hladný krtko rýchlo nájde, lebo sú jeho potravou. Plastovú sieť roztiahneme v pásoch, ktoré sa prekrývajú a kovovými háčikmi pripevníme k podkladu. Dbáme na dôkladné uloženie aj po okrajoch plochy, lebo krtko využije aj najmenšiu medzierku, aby sa dostal do trávnika. Ak máte na ploche nainštalovaný zavlažovací systém, musíte nad každým zavlažovačom vystrihnúť v sieti dieru, aby sa mohol zavlažovač vysunúť.

Nákup trávnikového koberca Hoci sa vám po prepočítaní ceny na meter štvorcový a vyrátaní celkovej ceny možno zakrúti hlava, nedajte sa zlákať tou najnižšou cenou. Radšej nakupujte u veľkých, osvedčených pestovateľov s dlhoročnou tradíciou pestovania trávnikov. Napríklad jedna paleta trávnikových kobercov s hmotnosťou cca 600 kg, ktorými položíte asi 25 m² plochy, vás vyjde na cca 80 eur. Jednotlivé rolky trávnika majú zvyčajne rozmer 40 x 125 cm a hrúbku približne 2 cm. Hmotnosť sa pohybuje okolo 8 – 10 kg, podľa kvality a vlhkosti substrátu. Rozprestrením dvoch roliek trávnika zakryjeme plochu 1 m2. Počítajte s 5 % rezervou, pri členitejších plochách aj s 10 %. Trávnik by sme mali položiť do 24 hodín od narezania. Ideálne si ho objednajte na ráno v deň pokladania. Ak sme nútení nechať zrolovaný trávnik niekoľko hodín stáť na priamom slnku, treba ho občas postriekať vodou, alebo zakryť mokrou textíliou, aby nedošlo k zaschnutiu korienkov.

Pokládka trávneho koberca

Na položenie je dobré mať niekoľko ľudí, nerobte to sami, ak nemusíte

Položenie začnite pozdĺž nejakej rovnej hrany na pozemku (okraj chodníka, terasy, plota). Ak takúto východiskovú rovinu nemáte, položte si na zvolené miesto dlhú rovnú dosku a vedľa nej začnite s prvým radom trávnika

Jednotlivé pásy pritláčame k sebe, aby boli spoje čo najtesnejšie. Ďalšie rady potom prikladáme tesne k predošlému a dbáme, aby sa miesta spojov v rade striedali a netvorili rovnú čiaru. Tzv. tehlový vzor. Položené pásy trávnika nemusíme zvrchu nejako špeciálne pritláčať alebo ich ubíjať gumeným kladivom.

Trávnik môžeme pri položení podľa potreby rezať ostrým nožom a menšie kúsky potom využijeme na vyplnenie nepravidelných tvarov po okrajoch

Pri ukladaní trávnika na svahu pripevňujeme pásy k pôde tenkými drevenými kolíčkami (dĺžka 15 – 20 cm), ktoré zatlčieme do trávnika tak, aby ich nebolo vidno, ale aby zabezpečovali trávnik pred zosunutím

Po pokládke Trávnik polejte veľkou dávkou vody (aby voda doslova „čvachtala“ pod nohami). Chvíľu počkajte, kým voda vsiakne a potom trávnik povalcujte ťažkým záhradným valcom (70 – 80 kg), aby bol dobre pritlačený k podkladu. V ďalších dňoch trávnik intenzívne polievame a snažíme sa nešliapať po ňom. Radšej menšie zálievky a častejšie, napr. ráno 15 litrov na m2, popoludní a večer asi 8 litrov na m2. Ak o 4 – 5 dní opatrne nadvihneme kúsok trávnika, zbadáme jemné biele korienky, ktoré už vrastajú do pôdy. V prípade, že vám kus nejde nadvihnúť, už sa dostatočne zakoreňuje. Ešte niekoľko dní môžu byť viditeľné spoje medzi jednotlivými pásmi trávnika, tie však za krátko zmiznú a trávnik bude krásne jednoliaty. Keď sa trávnik v novom prostredí aklimatizuje, zakorení a začne rásť, pokosíme ho na pôvodnú výšku a tú spravidla udržujeme. Hnojiť môžete začať po troch týždňoch, ideálne je dlhodobo pôsobiace hnojivo. Ak sa po čase trávnikové koberce nejako posunú a objavia sa prázdne miesta, medzery, zasypte ich vhodných substrátom a dosejte.

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: