Zubná pasta ako nečakaný pomocník záhradkárov. Prekvapivé využitie pri ochrane a výžive rastlín

Zubnú pastu máme všetci zafixovanú ako základnú hygienickú pomôcku do kúpeľne. Používame ju denne na čistenie zubov a málokomu by napadlo, že by mohla mať využitie aj mimo tejto rutiny. No opak je pravdou. Vďaka svojmu zloženiu dokáže byť zubná pasta užitočná aj na miestach, kde by ste ju vôbec nečakali — napríklad na záhrade.