Zrkadlá v byte môžu zničiť váš spánok aj šťastie. Feng šuej prezrádza, kam ich nikdy nevešať

Skúste sa na chvíľu rozhliadnuť po miestnosti, v ktorej práve sedíte. Čo vám padlo do oka ako prvé? Ak máte na stene zrkadlo, je veľká šanca, že váš pohľad sa zastavil práve na ňom. Nie je to náhoda – zrkadlá majú obrovskú moc upútať pozornosť a zároveň formujú atmosféru celého priestoru.
Pre väčšinu z nás je zrkadlo iba praktický predmet, bez ktorého by sme si ráno ťažko vedeli predstaviť odchod z domu. No vo svete feng šuej, starého čínskeho učenia o harmónii, má zrkadlo význam oveľa hlbší. Podľa tohto filozofického prístupu dokáže ovplyvniť tok životnej energie (čchi), vniesť do priestoru svetlo, pocit hojnosti a kľudu – no len vtedy, ak sa umiestni na správne miesto. Ak urobíme chybu, môže naopak priniesť nepokoj a disharmóniu.
Zrkadlo ako zosilňovač energie
Jedna zo základných zásad feng šuej hovorí, že zrkadlo znásobuje všetko, čo sa v ňom odráža. Preto môže byť požehnaním, ale aj prekliatím. Ak v ňom uvidíte krásny výhľad, kvetinový kút alebo bohato prestretý stôl, energia hojnosti a pohody sa znásobí. Ak sa však v zrkadle odráža chaos, neporiadok či dokonca otvorená toaleta, potom sa tieto negatívne vibrácie prenášajú do celej domácnosti.
Správne umiestnené zrkadlo je podľa feng šuej akousi bránou – pozýva pozitívnu energiu dovnútra a zároveň odráža tú, ktorá by mohla škodiť.
Kde je zrkadlo prínosom?
- Úzke chodby a malé priestory
V malých bytoch alebo stiesnených miestnostiach môže zrkadlo doslova urobiť zázrak. Priestor opticky zväčší a vnesie doň viac svetla. Pocit otvorenosti zároveň podporuje plynulé prúdenie energie, čo má pozitívny vplyv na našu náladu.
- Jedáleň a kuchyňa
Zavesiť zrkadlo tak, aby odrážalo jedálenský stôl, je považované za symbol hojnosti a prosperity. Ako keby sa všetko dobré, čo je na stole, znásobovalo. Aj samotné rodinné posedenia pri jedle tak získajú harmonickejší rozmer.
- Miesta s pekným výhľadom
Ak máte doma kút s rastlinami, umeleckým dielom alebo výhľad na zeleň vonku, zrkadlo tento príjemný obraz zdvojnásobí. Efekt je jednoduchý, no veľmi silný – pri každom pohľade pocítite viac pokoja a radosti.
Kam zrkadlo rozhodne nepatrí
Nie každé miesto je vhodné. Nesprávne umiestnenie môže pôsobiť rušivo:
- Oproti posteli
Podľa feng šuej zrkadlo v spálni, najmä to otočené priamo k posteli, narúša spánok. Môže prinášať nepokoj, dokonca aj nočné mory, a do miestnosti vnášať nežiaduce vibrácie.
- Oproti vchodovým dverám
Ak zavesíte zrkadlo priamo naproti vchodu, energia, ktorá prichádza do bytu, sa okamžite odrazí späť. Namiesto toho, aby ste si domov privolali šťastie, ho takto posielate preč.
- V odraze ohňa
V kuchyni by sa v zrkadle nikdy nemal odrážať sporák či plameň. Oheň je silný živel a jeho energia sa odrazom môže znásobiť natoľko, že vyvolá nervozitu a hádky. A to je presný opak toho, čo od domova očakávame.
- Odraz neporiadku
Aj krásne zrkadlo sa môže stať zdrojom negatívnej energie, ak v ňom uvidíte chaos – rozhádzané oblečenie, neumytý riad alebo hromadu vecí, ktoré čakajú na upratanie. Platí jednoduché pravidlo: čo vidíte v zrkadle, to sa v byte energeticky znásobuje.
Feng šuej pripomína: zrkadlá sú mocným nástrojom
Feng šuej pracuje s piatimi prírodnými prvkami – drevom, ohňom, zemou, kovom a vodou. Zrkadlo je symbolicky spojené s vodou, pretože prináša do priestoru plynulosť a odraz. Tak ako voda môže byť liečivá a očisťujúca, no zároveň nebezpečná, aj zrkadlo môže priniesť harmóniu alebo narušiť rovnováhu.
Ak ich budeme používať s rozumom, dokážu urobiť domov svetlejším, otvorenejším a pokojnejším. Ak ich však zavesíme bez uváženia, môžu namiesto pohody priniesť nepokoj.
Rada na záver: vždy sa pýtajte sami seba, čo presne sa bude v zrkadle odrážať. Ak je to niečo, čo vám prináša radosť a dobré pocity, urobili ste správne rozhodnutie.