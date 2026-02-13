Zoznámte sa s vtákom roka 2026. Penicou čiernohlavou

Nenápadná na pohľad, no nezameniteľná svojím jemným, flautovým spevom. Penica čiernohlavá patrí medzi tých operencov, ktorých v záhradách počujeme takmer denne, no často si neuvedomujeme, kto je autorom toho príjemného koncertu spomedzi konárov.
Práve tento drobný spevavec sa stal Vtákom roka 2026. Dôvod je symbolický – jeho silueta zdobí logo Českej spoločnosti ornitologickej, ktorá oslavuje sto rokov od svojho založenia. Okrem toho ide o vtáka, ktorý žije v úzkom kontakte s človekom a svojou prispôsobivosťou dokáže dokonale reagovať na meniacu sa krajinu.
Spev, ktorý vyniká v celej vtáčej ríši
Penica čiernohlavá nie je vták, ktorý by upútal výrazným perím. Samec má na hlave čiernu „čiapku“, samica hnedú, inak je to nenápadne sivohnedý vtáčik. Jej skutočnou ozdobou je však spev, často prirovnávaný k improvizovanej hre na flautu.
Najčastejšie spievajú samce na jar, keď si vymeriavajú svoje územie a snažia sa zaujať partnerku. Každá penica má pritom trochu iný „repertoár“, takže ak sa započúvate, časom rozoznáte svojho „domáceho“ speváka od ostatných.
Zo záhrad až do Afriky – neobyčajná cesta drobného speváka
Penica čiernohlavá je sťahovavý druh, no jej migračné správanie sa v posledných desaťročiach výrazne mení. Tradične odlieta na jeseň do Stredomoria alebo severnej Afriky a na jar sa vracia naspäť.
Hniezdne územie penice je rozsiahle – siaha od severnej Afriky cez celú Európu až po západnú Sibír. Na Slovensko prichádza už koncom marca alebo začiatkom apríla, spätný odlet prebieha počas augusta a septembra. Práve výnimočná prispôsobivosť je dôvodom, prečo sa tento druh radí medzi najrýchlejšie pribúdajúce európske vtáky.
Dve hlavné trasy – a jedna nebezpečná
Európske populácie migrujú dvoma smermi:
- západnou trasou cez Španielsko
- východnou trasou cez Turecko a Izrael
Východná trasa je však riskantnejšia. Na Cypre sa dodnes nelegálne lovia spevavce, medzi nimi aj penice, ktoré sú chytané na lep či do sietí pre pokrm ambelopoulia. Tento spôsob lovu je spojený s krutosťou – vtáky v pasciach trpia a hynú v bolestiach.
Prečo mnoho peníc zimuje v Británii?
V posledných desaťročiach sa udial jeden z najzaujímavejších posunov v správaní európskych vtákov. Penice čiernohlavé začali zimovať v Británii a Írsku, čo je presný opak tradičného smeru migrácie.
Hlavnú rolu zohráva prikrmovanie v záhradách a miernejšie zimy. Zimujúce penice z kontinentu nachádzajú v britských záhradách stabilný zdroj potravy – predovšetkým ovocie a lojové zmesi. Vďaka tomu nemusia tráviť toľko energie migráciou a na hniezdiská sa na jar vracajú o približne desať dní skôr ako jedince zimujúce v Stredomorí.
Zaujímavosťou je, že vedci zaznamenali u týchto populácií aj jemné anatomické zmeny – napríklad dlhší zobák a mierne zaoblené konce krídel, čo môže súvisieť s inou potravou a sedavejším zimovaním.
Penica v našich záhradách: možno ju máte doma a ani o tom neviete
Penica čiernohlavá je u nás najpočetnejším druhom peníc. Je štíhlejšia a o trochu menšia než vrabec. Mladé samce sa až do zimného preperenia podobajú na samice, takže rozoznať ich nebýva jednoduché.
Tento spevavec obľubuje rôznorodé prostredie:
- listnaté i zmiešané lesy
- okraje lesov, remízky a krovinaté porasty
- záhrady s hustejšími kríkmi
- parky a dokonca aj centrá miest, ak sú tam vhodné úkryty
V lete sa živí najmä hmyzom a jeho larvami, čím pomáha záhradkárom prirodzene obmedzovať škodcov. Koncom leta a na jeseň prechádza na bobule – miluje bezinky, jarabinu či ríbezle.
Ako podporiť penicu čiernohlavú vo vašej záhrade
Stačí niekoľko jednoduchých krokov a penice sa budú u vás cítiť ako doma:
- Vysaďte kríky a živé ploty – miesto tují radšej zvoľte vtáčie priateľské dreviny.
- Nechajte časť záhrady trochu „divokú“ – husté kríky sú ideálne kryty pre hniezdenie.
- Obmedzte chemické postreky – hmyz je základom ich potravy.
- Ponúknite plytkú misku s vodou – na pitie aj kúpanie.
- V zime pridajte na kŕmidlo ovocie – jablká či bobule milujú.
Rodinný život peníc
Samec začína dvorenie stavbou jednoduchých „modelov“ hniezd, z ktorých spieva a ukazuje svoju pripravenosť založiť rodinu. Skutočné hniezdo je skryté v nízkych kríkoch, starostlivo spletené zo suchej trávy a korienkov.
Samička znáša približne päť vajíčok, ktoré inkubujú obaja rodičia približne dva týždne. Mláďatá zostávajú v hniezde ďalších 14 dní a aj po vyletení ich rodičia ešte dva až tri týždne prikrmujú. Medzi aprílom a júnom dokážu penice vyviesť jednu až dve znášky.
Poznávame ďalšie druhy peníc
Hoci penica čiernohlavá je najznámejšia, v našej prírode sa vyskytuje viac druhov:
Penica čiernohlavá (Sylvia atricapilla)
- veľkosť: 13,5–15 cm
- prostredie: lesy s podrasťom, okraje lesov, záhrady, parky
- výskyt: sťahovavá, prítomná od apríla do októbra
Penica hnedokrídla (Sylvia communis)
- veľkosť: 13–15 cm
- biotopy: krovinaté okraje polí, paseky, záhrady
- výskyt: sťahovavá, častejšia v nížinách
Penica sláviková (Sylvia borin)
- veľkosť: 13–14,5 cm
- prostredie: husté kríky pri vodných tokoch, lesné okraje, záhrady
Penica vlašská (Sylvia nisoria)
- veľkosť: 15,5–17 cm
- obľubuje: suché, teplé oblasti s tŕnistými krovinami
- výskyt: hniezdi najmä v nížinách
Penica pokrovná (Sylvia curruca)
- veľkosť: 11,5–13,5 cm
- biotopy: krovinaté porasty v otvorenej krajine, záhrady, okraje vôd