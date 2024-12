Zoznam problematických spotrebičov, ktoré môžu značne navýšiť vaše náklady na elektrinu, ak ich používate nesprávne

Elektrina bude zrejme aj naďalej drahá, a to nielen v krátkodobom, ale aj dlhodobom horizonte. Mnoho domácností bude musieť zmeniť svoje návyky a naučiť sa, ako efektívne využívať spotrebiče, aby sa vyhli zbytočným výdavkom. V niektorých prípadoch môže byť rozdiel medzi vysokými a nízkymi nákladmi na elektrinu práve v správnom používaní domácich spotrebičov. Tieto spotrebiče, ktoré spotrebúvajú najviac energie, sa stali nevyhnutnou súčasťou moderného života, ale musíme sa naučiť, ako ich používať tak, aby sme neplatili viac, ako je nutné.

Pozor na spotrebu tepla

Všetci vieme, že zariadenia, ktoré produkujú teplo, zvyčajne spotrebúvajú veľa energie. Ak spotrebiče produkujú teplo neefektívne, energia sa stráca. Napríklad ak máte rozohriatu televíziu, notebook alebo nabíjačku, môže to znamenať, že spotrebiče nepracujú správne alebo že ich efektivita je nízka. V takom prípade sa oplatí prehodnotiť, či tieto zariadenia naozaj potrebujete, alebo či by nebolo lepšie ich vymeniť za novšie modely, ktoré sú šetrnejšie k elektrickej energii.

Je dôležité poznať správne nastavenie a používanie svojich domácich spotrebičov. Práčky a sušičky sú totiž veľkí spotrebitelia elektrickej energie v domácnosti. To znamená, že ak sa nezameriate na správne využívanie týchto zariadení, môžete na konci mesiaca zaplatiť oveľa viac, než je potrebné. Napríklad rôzne programy v práčke majú rôznu spotrebu energie. Voľbou správneho programu podľa toho, aké prádlo periete, môžete dosiahnuť výrazné úspory.

Ak nemáte k dispozícii návod na obsluhu, skúste sa riadiť zdravým rozumom. Kratšie a intenzívnejšie programy spotrebúvajú omnoho viac elektriny než tie pomalšie, ekologickejšie možnosti. Preto je rozumné vyberať programy, ktoré nielen šetria energiu, ale aj účinne splnia svoju úlohu.

Sušičky môžu byť veľkým nákladom

Ak chcete ušetriť na spotrebe elektrickej energie pri praní, vyberajte nižšie teploty. Pranie pri nižších teplotách nie je len ekologickejšie, ale aj šetrnejšie k vašej peňaženke. Moderné práčky dnes ponúkajú možnosť prania na veľmi nízkej teplote, napríklad len na 20 stupňov, čo môže byť veľmi úsporné. Avšak mnohí spotrebitelia túto možnosť príliš nevyužívajú, pretože takýto program nemusí vždy priniesť požadované výsledky, najmä pri silnejšie znečistených textíliách.

Sušičky sú ďalším typom spotrebičov, ktoré môžu neprimerane navýšiť vaše náklady na energiu. Predovšetkým lacnejšie modely, ktoré nemajú tepelné čerpadlo, majú vysokú spotrebu. Jeden cyklus sušenia môže stáť viac ako 2 eurá, čo je pomerne drahé. Naproti tomu moderné sušičky vybavené tepelného čerpadlom sú oveľa úspornejšie a náklady na jeden cyklus môžu klesnúť až na jednu tretinu pôvodnej ceny. Aj tak sa však oplatí zvážiť, či je naozaj potrebné každý kúsok prádla sušiť v sušičke. V mnohých prípadoch môže byť efektívnejšie prádlo vysušiť iným spôsobom.

Zbytočne veľké televízie

Televízie sa stali dôležitým prvkom domácností, no mnohí si stále nekontrolujú, akú spotrebu energie majú ich modely. Výrazným trendom posledných rokov je kúpa stále väčších televízií, ktoré sú vnímané ako statusový symbol. Pre mnohých je to spôsob, ako si dopriať niečo luxusné, aj keď si nemôžu dovoliť iné výdavky. Dnes sú veľké televízie s širokou uhlopriečkou cenovo dostupnejšie, ale čo už nie je lacné, je ich prevádzka. Čím väčšia televízia, tým vyššia spotreba elektriny. Preto by ste mali zvážiť, či naozaj potrebujete takú veľkú televíziu a či sa vám jej prevádzka naozaj oplatí.