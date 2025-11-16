Zostala vám krupicová kaša? Nevyhadzujte ju. Dá sa z nej pripraviť niečo skvelé!

Stane sa vám, že pri varení od oka odhadnete množstvo a nakoniec máte na tanieri viac krupicovej kaše, než ktokoľvek zvládne zjesť?
Nemusíte ju hneď hádzať do koša ani sa do nej nasilu tlačiť. Zo zvyšnej kaše sa dá veľmi jednoducho vykúzliť dezert, ktorý kedysi patril medzi obľúbené – flameri.
Hoci ho dnes pozná už len málokto, naši starí rodičia naň nedali dopustiť.
Krupicová kaša patrí medzi najjednoduchšie jedlá, aké sa dajú pripraviť – chutí výborne a zasýti. O to častejšie sa stáva, že jej uvaríme viac, ako treba.
Mnohí však netušia, že hotová kaša môže poslúžiť aj ako základ pre fantastickú sladkú maškrtu.
Recept, ktorý sa kedysi robil bežne
Flameri bolo v 50. a 60. rokoch minulého storočia pomerne bežným dezertom. Vychádza z obyčajnej krupicovej kaše, ktorá sa vyšľahá spolu so smotanou, tvarohom alebo oboma naraz.
Po stuhnutí v chladničke a ozdobení ovocím či džemom vznikne jednoduchý, no perfektný dezert.
Klasické flameri – postup
Na štyri porcie budete potrebovať približne 300 g uvarenej krupicovej kaše. Ak máte kaše menej, pokojne ju ešte rýchlo dovařte.
Do teplej kaše pridajte 50 g kryštálového cukru a na slabom ohni ju krátko prehrejte, aby sa cukor rozpustil.
Kašu odstavte a nechajte ju trochu vychladnúť.
Následne do nej vmiešajte 250 g mäkkého plnotučného tvarohu.
V samostatnej miske vyšľahajte 200 ml smotany na šľahanie a jemne ju zapracujte do zmesi.
Hotové flameri rozdeľte do pohárov a ozdobte napríklad džemom alebo kúskami čerstvého ovocia. Potom ich uložte do chladničky aspoň na 2 hodiny, aby dezert stuhol.
Flameri so žĺtkovým krémom
Flameri má množstvo variácií a jednou z tých najobľúbenejších bývala verzia so žĺtkami, ktoré dezertu dodajú chuť aj farbu pripomínajúcu žĺtkový krém. V tomto prípade tvaroh vynechajte, aby sa chute nebili.
Zo zvyšnej krupicovej kaše najskôr urobte redšiu hmotu – jemne ju ohrejte.
Oddelte 2 vajcia na žĺtky a bielky.
Žĺtky premiešajte s 25 g cukru a 50 ml mlieka. Potom do nich pridajte lyžicu horúcej kaše, premiešajte a pridajte ešte jednu.
Žĺtkovú zmes vlejte do zvyšku kaše a nechajte ju vychladnúť.
Z bielkov vyšľahajte tuhý sladký sneh spolu s 25 g cukru a primiešajte ho do vychladnutej kaše – dezert tak bude ľahší a nadýchanejší.
Nakoniec pridajte šľahačku zo 100 ml smotany.
Po ozdobení nechajte opäť aspoň 2 hodiny chladiť.
Ako pripraviť flameri aj inak?
Ďalšie tipy na obmenu nájdete vo videu z YouTube kanálu Českého rozhlasu: