Zo starých závesov vytvoríte úžasné vianočné ozdoby. A to bez šijacieho stroja

Ak máte doma staré závesy, ktoré už nevyužívate, neznamená to, že patria do odpadu. Textil zo závesov býva často kvalitný a pevný, takže sa dá jednoducho zrecyklovať a premeniť na nové dekorácie alebo praktické doplnky.
VIDEO: 20 tipov, ako využiť starý záves
Ak preferujete vizuálne návody, určite sa oplatí pozrieť nasledovné video. Nájdete v ňom množstvo praktických nápadov, ktoré môžete jednoducho vyskúšať doma.
Dokonca 20 spôsobov, ako recyklovať záves, vám ponúka tento príspevok z YouTube kanála Organizopedia.
Na materiáli záleží: každý typ látky má svoje vhodné použitie
Staré závesy, svetre alebo iné textilné kúsky môžu poslúžiť ešte dlhé roky. Podstatné je zvoliť správny postup a vhodný účel podľa toho, o aký materiál ide.
Ľahké bavlnené a ľanové závesy
Tieto látky sa dobre strihajú aj žehlia, preto sa bežne využívajú na jednoduché projekty, ako sú:
- obrusy
- prestierania
- látkové servítky
- ručne vyrábané dekorácie vrátane vianočných ozdôb
Ich vzory môžu stolovaniu či dekoráciám dodať originálny vzhľad.
Hrubšie a pevnejšie látky
Materiály ako:
- zamat
- brokát
- hustý polyester
- zmesi s vyššou gramážou
sú stabilné a dobre držia tvar. Preto sa často používajú na:
- prehozy cez posteľ či gauč
- dekoratívne vankúše
- ťažšie závesy alebo deliace závesy do dverí
- jednoduché tašky či obaly
Vďaka pevnosti sú vhodné aj tam, kde treba, aby textil vydržal záťaž a časté používanie.
Jemné a priesvitné látky
Materiály ako tyl, voile alebo závesy s veľmi tenkou štruktúrou sa uplatnia najmä pri ľahkých dekoráciách:
- malé ozdoby
- dekoračné vankúšiky
- ozdobné závesy nad posteľ
- jednoduché detské dekorácie
Sú vzdušné a jemné, preto vizuálne pôsobia veľmi ľahko.
Pred prácou si látku dôkladne prezrite
Aby sa vám výsledok podaril, oplatí sa postupovať premyslene:
1. Zvážte spôsob dokončenia okrajov
Nie všetko treba šiť. Mnohé základné projekty zvládnete aj bez šijacieho stroja – napríklad:
- okraje môžete založiť pomocou zažehlovacej pásky určenej na textil
- jednoduché dekorácie možno vytvoriť aj lepením vhodným textilným lepidlom
Tento spôsob je bežný pri domácich tvorivých projektoch.
2. Skontrolujte stav látky
Pred prácou sa uistite, že látka nemá:
- plesnivé miesta
- veľké poškodenia
- výrazné vyblednutie
Takéto nedostatky môžu ovplyvniť výsledný vzhľad aj trvácnosť výrobku.
3. Kombinovanie rôznych látok
Ak máte viac starých závesov, môžete ich použiť spoločne. Patchwork je bežne využívanou technikou, no je dôležité:
- nekombinovať veľmi elastické látky s úplne nepružnými
- vyhnúť sa spojom, ktoré by sa pri používaní mohli trhať
Toto odporúčanie je v praxi opodstatnené, pretože rôzne materiály reagujú odlišne na namáhanie.
Základné pojmy, ktoré sa pri hľadaní návodov hodia poznať
Tieto pojmy sa bežne používajú v kreatívnych komunitách a uľahčia vám orientáciu:
- Recycling – opätovné využitie materiálu na podobný účel.
- Upcycling – premena materiálu na niečo estetickejšie alebo praktickejšie než pôvodný výrobok.
- DIY (Do It Yourself) – „urob si sám“, tvorenie vlastnými rukami.
- Master class – detailná lekcia zameraná na konkrétnu techniku.
- Tutorial – návod krok za krokom.
- Pattern – strih alebo vzor.
- Free pattern – bezplatný strih.
- Printable free pattern – strih zdarma, pripravený na vytlačenie.
Ak tieto pojmy spojíte so slovom „curtains“, nájdete množstvo projektov zameraných na tvorenie zo starých závesov.