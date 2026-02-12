Znížte účty za energie. Prečo sa oplatí zatiahnuť žalúzie aj cez deň a ako vám to reálne šetrí peniaze?

Vykurovanie tvorí jednu z najväčších položiek v zimných účtoch domácností. Okrem nastavenia termostatu však existuje jednoduchý spôsob, ako znížiť tepelné straty – správne používanie tienenia na oknách. Fyzikálne princípy sú v tomto prípade úplne jasné: okno je vždy slabším izolačným prvkom než stena, a ak vytvoríte vrstvu stojaceho vzduchu medzi sklom a žalúziou či roletou, teplo z miestnosti uniká pomalšie.
Prečo pomáha aj obyčajné zatiahnutie žalúzií?
Každé okno – aj moderné dvojsklo či trojsklo – prepúšťa určité množstvo tepla. Toto množstvo sa dá znížiť tým, že medzi oknom a tienením vznikne vzduchová medzera, ktorá slúži ako dodatočná izolačná vrstva.
Nejde o marketingový trik, ale o jednoduchý fyzikálny jav: vzduch, ktorý sa nehýbe, znižuje prestup tepla.
Zníženie tepelných strát závisí od typu tienenia:
- Vonkajšie rolety poskytujú najlepšiu ochranu, pretože bránia ochladzovaniu skla zvonku.
- Vnútorné žalúzie či závesy neizolujú sklo, ale znižujú množstvo studeného vzduchu prúdiaceho do miestnosti.
Podľa výskumov organizácií, vonkajšie tienenie môže citeľne znížiť tepelné straty, pričom vnútorné tienenie má slabší, ale stále merateľný efekt.
Kedy žalúzie ponechať otvorené a kedy ich zatiahnuť?
Správne používanie tienenia závisí najmä od počasia a orientácie okien. Nižšie uvedené odporúčania vychádzajú zo všeobecných energetických zásad, nie z marketingových tvrdení.
☀️ Slnečné zimné dni
Ak do okien dopadá priame slnko, je výhodné nechať žalúzie otvorené.
Slnko dokáže miestnosť prirodzene ohriať – tomu sa hovorí solárny zisk.
→ Po západe slnka alebo pri nástupe oblačnosti tienenie zatiahnite.
☁️ Zamračené a studené dni
Keď je obloha celodenne sivá a slnko nemá silu ohrievať interiér, otvorené okná prepúšťajú len chlad.
V takýchto dňoch sa oplatí zatiahnuť žalúzie skôr, najmä v miestnostiach, kde netreba svetlo.
🌆 Šero a večer
Počas súmraku vonkajšia teplota obvykle rýchlo klesá.
Zatiahnutie žalúzií v tomto čase znižuje ochladzovanie skla – ide o jeden z najefektívnejších momentov na tienenie.
Dôležitý fakt: Tienenie nie je náhradou za zateplenie
Žiadne žalúzie ani rolety nedokážu nahradiť kvalitné okná či zateplenú fasádu.
Ich úlohou je podporiť existujúcu izoláciu, nie ju nahradiť.
Úspora energie môže byť reálne citeľná, ale nie rovnaká pre všetky domácnosti.
O koľko sa dajú znížiť tepelné straty?
- pri vonkajších roletách ide o výraznejší efekt
- pri vnútorných žalúziách skôr o menšie, ale stále významné zlepšenie pocitovej teploty
Konkrétne čísla sa líšia podľa typu okna, medzery medzi sklom a roletou, počasia či dĺžky tienenia – preto nemožno uvádzať univerzálne percentá.
Pozor na vlhkosť a riziko kondenzácie
Ak sú žalúzie zatiahnuté dlhší čas, pri studenom skle sa môže zrážať vlhkosť.
To môže viesť k vzniku plesní alebo poškodeniu rámov. Preto platí:
🔄 Každodenné krátke vetranie je nevyhnutné
Najlepšie je otvoriť okno dokorán na 3–5 minút, aby sa vlhký vzduch vymenil bez výrazného ochladenia stien.
Až potom má zmysel opäť zvážiť zatiahnutie žalúzií.
Automatizácia: keď robot urobí prácu za vás
Moderné inteligentné systémy dokážu žalúzie ovládať podľa:
- intenzity slnečného žiarenia
- teploty
- predpovede počasia
- denného svetla
Tým optimalizujú využitie solárnych ziskov a minimalizujú nočné tepelné straty. Tieto systémy pracujú na objektívnych fyzikálnych údajoch, nie na odhadoch, a preto sú veľmi presné.
Jednoduché pravidlo pre každú domácnosť
Ak nemáte inteligentné ovládanie, môžete sa riadiť základnou, no pravdivou zásadou:
🌇 **Keď slnko zapadne, žalúzie smerom nadol.
Keď svieti, nechajte svetlo pracovať pre vás.**
Tento postup síce nenahradí veľké investície do renovácie domu, ale dokáže znížiť tepelné straty bez ďalších nákladov – a výsledok sa dá pocítiť najmä počas dlhých mrazivých období.