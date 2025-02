Známy tréner psov prezrádza, ktoré plemeno korunuje za „kráľa medzi psami“. Prečo sú jeho predstavitelia perfektnými rodinnými spoločníkmi?

Každý, kto má doma psa, určite povie, že práve ten jeho je najúžasnejší. Ak sa však pozrieme na skúsenosti uznávaných trénerov, zistíme, že niektoré plemená sa vyznačujú výnimočne prívetivou povahou a skvelými vlastnosťami, vďaka ktorým sú považované za ideálnych spoločníkov. Renomovaný britský cvičiteľ psov a odborník na ich správanie, Will Atherton, sa vo svojich videách často vyjadruje práve k tomu, ktoré plemená považuje za „kráľov medzi spoločníkmi“.

Prečo dať na rady skúseného trénera? Jeho odporúčania môžu pomôcť nielen tým, ktorí sa rozhodujú pre prvé psie plemeno, ale aj dlhoročným majiteľom, ktorí by radi lepšie porozumeli špecifickým potrebám svojho domáceho miláčika.

Ktoré plemeno je najlepší priateľ človeka?

Ak sa pýtate, čo vlastne robí psa „dokonalým spoločníkom“, odpoveď môže byť pomerne subjektívna – každý z nás má iné nároky a životný štýl. Niekomu vyhovuje pokojný pes, ktorý sa rád túli na gauči, inému zas aktívny parťák, čo miluje beh či turistiku. Podľa Willa Athertona, zakladateľa a vedúceho rozsiahleho tréningového centra, k tým úplne najlepším patrí trojica plemien, ktoré vraj pri náprave problémového správania či pri základnom výcviku vidí najmenej často. Prečo je to tak? Pretože tieto psy sa vo všeobecnosti vyznačujú mimoriadne priateľskou a prispôsobivou povahou, a v porovnaní s inými plemenami pri nich zriedkavejšie vznikajú závažné problémy.

Will Atherton, ktorého môžete poznať z jeho YouTube kanála Will Atherton Canine Training, tvrdí, že medzi absolútnych favoritov patria:

Kavalier King Charles španiel Labradorský retríver Anglický mastif

Každé z týchto plemien má pritom podľa neho čosi do seba – či už hľadáte menšieho psíka do bytu, stredne veľkého rodinného miláčika, alebo obrovského ochrancu, ktorý je zároveň jemný a láskavý k deťom.

Will Atherton alias „psí šepkár“

Will Atherton je v Británii prezývaný aj ako psí šepkár. Zaujímavosťou je, že kedysi pôsobil ako učiteľ detí so špeciálnymi potrebami. K psom a ich tréningu sa dostal prirodzene – množstvo priateľov ho žiadalo o rady pri výchove domácich miláčikov a on sa rýchlo presvedčil, že so psami dokáže pracovať podobne trpezlivo ako s deťmi. Začal sa naplno venovať výcviku, pričom jeho filozofia vychádza z jednoduchého princípu: psy nepotrebujú žiadne prehnané nároky, ale dôsledné, jasné a stabilné pravidlá.

Jeho motív je postavený na predstave, že psy vnímajú hierarchiu a pravidlá v domácnosti podobne ako v prírode. Ak majú dostatok pohybu, duševnej stimulácie a presne vedia, čo sa od nich očakáva, nemajú dôvod vyvíjať problémové správanie. Práve preto sa Atherton zameriava na vysvetľovanie správnych postupov majiteľom, ktorí chcú so psom fungovať ako harmonický tím.

Najmenší z trojice: Kavalier King Charles španiel

Kavalier King Charles španiel je drobný, no nesmierne milý psík s dlhšou hodvábnou srsťou a vyváženou stavbou tela. Môžete ho poznať v niekoľkých farebných variantoch:

Blenheim : Biela s výraznými gaštanovými znakmi, pričom na hlave sa často objavuje typická škvrna pripomínajúca diamant či korunku.

: Biela s výraznými gaštanovými znakmi, pričom na hlave sa často objavuje typická škvrna pripomínajúca diamant či korunku. Celogaštanový : Jednofarebná hrdzavá alebo gaštanová srsť.

: Jednofarebná hrdzavá alebo gaštanová srsť. Čierny s gaštanovými znakmi : Čierny základ srsti, doplnený drobnými hnedými prvkami na tvári alebo labkách.

: Čierny základ srsti, doplnený drobnými hnedými prvkami na tvári alebo labkách. Trojfarebný: Kombinácia čiernej, bielej a gaštanovej.

Najväčším lákadlom tohto plemena je však povaha. Kavalieri sú známi tým, že milujú ľudskú spoločnosť, sú veľmi priateľskí, veselí a vyznačujú sa schopnosťou jemne komunikovať s deťmi. Neprejavujú agresiu ani prehnanú bojazlivosť, čo z nich robí psíkov, ktorí zvyčajne veľmi dobre zapadnú do rodiny aj medzi iné zvieratá. Vďaka ich veselej nálade ich kedysi obľubovali dokonca aj členovia kráľovských rodín, kde slúžili ako roztomilí „spoločenskí“ psíkovia.

Hoci sa kavalier rád túli a je spokojný aj v byte, netreba zabúdať, že aj on má svoje potreby pohybu – napriek aristokratickej elegancii si vie užiť prechádzky a s chuťou sa zahrá. Ak má človek na kavaliera čas, poskytne mu dostatok lásky a nenáročnú starostlivosť o srsť, odmenou je mimoriadne oddaný a citlivý spoločník.

Zlato medzi retrievermi: Labradorský retriever

Labradorský retriever je už dlhodobo jedným z najobľúbenejších rodinných psov. Môže sa zdať, že je to veľký pes, no v porovnaní s masívnymi plemenami pôsobí labrador skôr stredne mohutne. Typická je preň krátka, hustá a nepremokavá srsť, ktorá sa vyskytuje v troch základných farbách – žltej (od krémovo bielej až po sýto zlatú), hnedej (čokoládovej) a čiernej.

História týchto psov siaha do Kanady, konkrétne do oblasti Newfoundland, kde pôvodne pomáhali rybárom pri ťahaní sietí a vyťahovaní úlovkov. Preto labradory dodnes milujú vodu a sú výnimočne dobrí plavci. V súčasnosti sa labradorskí retrieveri využívajú aj ako záchranárske psy alebo vodiaci spoločníci pre nevidiacich, čo dokazuje ich prispôsobivosť a inteligenciu.

Charakteristická je ich priateľská a mierumilovná povaha. Väčšina labradorov býva priateľská aj k cudzím ľuďom, k deťom sú nesmierne trpezlivé a zvládajú rôzne aktivity. Jedinou nevýhodou je, že majú sklon k nadváhe, pretože sú často „hladoši“. Majiteľ by tak mal dbať na vyváženú stravu a pravidelný pohyb. Ak im však doprajete dostatok aktivít a spoločných hier, odmenia sa vám oddanosťou a bezhraničným nadšením.

Obor s nežným srdcom: Anglický mastif

Anglický mastif patrí k najväčším a najťažším psím plemenám vôbec. V minulosti, v starovekých časoch, sa mastify využívali dokonca na bojové účely v arénach. Ich mohutný výzor však už dávno neslúži na zápasenie – postupne sa začali chovať ako spoľahliví strážcovia a ochrancovia majetkov i svojich rodín.

Dnešní anglickí mastifi sú známi tým, že napriek svojej váhe (psy môžu vážiť aj okolo 100 kg a zriedkavo aj viac) sú pokojní, trpezliví a často majú veľmi blízky vzťah k deťom. Srsť býva v odtieňoch pieskovej, plavej či jemne žíhanej, hlava je tmavšia s typickou čiernou maskou na papuli. Táto kombinácia im dodáva majestátny a dôstojný vzhľad.

Neznamená to však, že starostlivosť o mastifa je úplne bezproblémová. Vzhľadom na ich veľkosť a ťažkú stavbu tela potrebujú kvalitnú kĺbovú výživu, vhodné krmivo a dostatok priestoru. Netreba zabúdať, že hoci nejde o zúrivého bojovníka, ide o psa s obrovskou silou, ktorý musí byť už odmalička správne vedený a socializovaný. Ak to zvládnete, získate mimoriadne lojálneho a ochranárskeho obra, ktorý nevyvoláva konflikty bez príčiny a väčšinu dňa je radšej pokojný a nenáročný spoločník.

Čo majú tieto plemená spoločné?

Napriek tomu, že kavalier, labrador a mastif sa od seba výrazne líšia veľkosťou aj vzhľadom, zdieľajú niekoľko dôležitých povahových čŕt, ktoré ich podľa Athertona radia do kategórie „najlepších spoločníkov“:

Priaznivý vzťah k ľuďom a deťom: Všetky tri plemená majú vo všeobecnosti priateľskú, trpezlivú povahu a dobre reagujú na rodinné prostredie. Ochota podriadiť sa výcviku: Ľahko sa učia a radi spolupracujú, pričom nepotrebujú tvrdé metódy ani agresívny prístup. Pokojná povaha (ak majú správnu výchovu): Aj keď je medzi nimi rozdiel v temperamente a potrebách pohybu, sú známe tým, že pri dôslednej výchove nebývajú agresívne ani bojazlivé. Sociálne správanie: Tieto psy zvyčajne dobre vychádzajú aj s inými zvieratami a ľuďmi, čo je dôležitý faktor najmä v rodinách s viacerými domácimi miláčikmi či s častými návštevami.

Zhrnutie

Kavalier King Charles španiel je ideálny pre rodiny, ktoré hľadajú menšieho psíka s veselou a prítulnou povahou. Oceňujú ho aj seniori, pretože je prispôsobivý a nevyžaduje extrémne dlhé prechádzky.

je ideálny pre rodiny, ktoré hľadajú menšieho psíka s veselou a prítulnou povahou. Oceňujú ho aj seniori, pretože je prispôsobivý a nevyžaduje extrémne dlhé prechádzky. Labradorský retriever je dlhé roky považovaný za jedno z najuniverzálnejších plemien. Bez problémov sa hodí k deťom, ale aj k ľuďom s aktívnym životným štýlom. Výborne sa cvičí, rád pláva a môže sa stať záchranárom alebo asistenčným psom.

je dlhé roky považovaný za jedno z najuniverzálnejších plemien. Bez problémov sa hodí k deťom, ale aj k ľuďom s aktívnym životným štýlom. Výborne sa cvičí, rád pláva a môže sa stať záchranárom alebo asistenčným psom. Anglický mastif svojím majestátnym vzhľadom imponuje tým, ktorí chcú väčšieho strážcu a zároveň pokojného rodinného parťáka. Napriek impozantnej hmotnosti dokáže byť mimoriadne nežný a vľúdny.

Samozrejme, aj najideálnejšie plemeno si vyžaduje pozornosť, socializáciu, tréning a starostlivosť. Žiadny pes sa nenarodí dokonale vychovaný – treba investovať čas do jeho výchovy. V opačnom prípade môže aj z tých „najlepších“ plemien vyrásť pes, ktorý nenašiel zmysel v pravidlách a môže mať problémy so správaním.

Na čo myslieť pred výberom psa?