Zmrazujete pečivo? Túto chybu robí množstvo Slovákov, môže vás stáť zdravie!

Mraznička patrí nepochybne medzi najdôležitejšie spotrebiče v každej domácnosti. Pomáha nám nielen uchovávať potraviny na dlhšiu dobu, ale aj efektívne plánovať zásoby a šetriť peniaze. Je prirodzené, že mnohí z nás majú tendenciu do nej ukladať všetko, čo hneď nespotrebujú alebo čo chcú mať pripravené pre prípad nečakaných situácií. No pozor, táto zdanlivo neškodná praktika môže byť v prípade pečiva výraznou hrozbou.

Moderný spôsob života nás núti byť efektívni – čím menej času strávime nakupovaním, tým lepšie. A práve preto čoraz častejšie ľudia nakupujú väčšie množstvá chleba, rožkov či žemlí naraz. Aby tieto potraviny vydržali dlhšie, obvykle ich uložia do mrazničky s predstavou, že po rozmrazení budú opäť takmer ako čerstvé. Aj keď chuťovo môžu byť takéto rozmrazené produkty prijateľné, zdravotné riziká sú skryté a často prehliadané.

Väčšina ľudí vie, že pečivo je produktom, ktorý podlieha plesniam relatívne rýchlo. No málokto si uvedomuje, že plesne sa môžu v pečive začať tvoriť oveľa skôr, než sa na ňom objavia viditeľné zelené či biele škvrny. Už krátko po upečení – dokonca už za dva dni – sa v pečive môžu nepozorovane začať šíriť mikroskopické spóry plesní.

Zmrazenie pečiva síce spomalí množenie týchto mikroorganizmov, avšak pozor – nezničí ich. Veľkou chybou je zmrazovať ešte teplé alebo čerstvo upečené pečivo, pretože v ňom zostáva vlhkosť a teplo, ktoré sú ideálnym prostredím na bujnenie plesní. Akonáhle takéto pečivo vložíte do mrazničky, len proces „zakonzervujete“. Po rozmrazení sa však plesne opäť aktivujú a ich rast môže byť extrémne rýchly a nebezpečný.

Po rozmrazení býva pečivo často značne vlhké, čo opäť urýchľuje rast plesní. Je celkom bežné, že hoci na prvý pohľad vyzerá rozmrazený rožok či krajec chleba neškodne, vnútri môže už byť silne kontaminovaný nebezpečnými mikroorganizmami. Konzumácia takéhoto pečiva môže viesť k zdravotným komplikáciám, alergiám či tráviacim ťažkostiam.

Ďalšia chyba, ktorú robíme, je skladovanie pečiva v chladničke. Mnoho ľudí verí, že chladnička predĺži životnosť potravín bezpečne, no opak je pravdou. V chladničke je totiž vyššia vlhkosť, ktorá podporuje rast plesní ešte viac než bežná izbová teplota. Navyše, plesne sa môžu ľahko preniesť aj na iné potraviny v chladničke.

Odborníci jednoznačne odporúčajú najjednoduchšie a najbezpečnejšie riešenie – nakupovať pečivo v menších množstvách a snažiť sa ho skonzumovať čo najskôr, ideálne v deň kúpy alebo nasledujúci deň. Takto minimalizujete riziko, že sa plesne vôbec začnú tvoriť.

Ak však potrebujete pečivo uchovať dlhšie, nikdy ho nezmrazujte ešte teplé. Počkajte, kým chlieb či rožky úplne vychladnú, potom ich zabaľte do čistej bavlnenej utierky alebo ich uložte do pláteného vrecka. Bavlna a ľan sú prirodzene priedušné materiály, ktoré zabraňujú zadržiavaniu nadmernej vlhkosti, čím výrazne znižujú riziko plesní.

Snaha o pohodlie je pochopiteľná, no je nutné zvážiť, či nám pár ušetrených minút stojí za možné zdravotné riziko. Plesne sú nebezpečným nepriateľom, ktorého nevidíme, no ich následky na zdravie môžu byť závažné. Nabudúce si preto dvakrát rozmyslite, či pečivo do mrazničky skutočne vložíte. Vaše zdravie je predsa dôležitejšie než chvíľkové pohodlie.