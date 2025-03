Zmiešajte kávu s octom. Síce si nepochutíte, no vaša domácnosť bude žiariť čistotou

Zamysleli ste sa už niekedy nad tým, že bežná káva nemá v domácnosti využitie len ako voňavý doplnok k raňajkám a že ocot nie je iba obyčajnou prísadou do šalátového dresingu? Možno to znie nezvyčajne, no ak tieto dve suroviny zmiešate, vytvoríte silný domáci čistič, ktorý vám pomôže zbaviť sa aj tých najodolnejších nečistôt.