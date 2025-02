Zmeňte obyčajné rolky toaletného papiera na jedinečné dekorácie. Vyskúšajte quilling a vyrobte s deťmi veselé zvieratká

Radi si doma odkladáte rôzne druhy obalov či zvyškový materiál s tým, že ich raz zrecyklujete na niečo pekné a originálne? Ak máte nazbieraných veľa prázdnych roliek z toaletného papiera, v tomto článku sa dozviete, ako ich môžete kreatívne využiť.

Zimná dekorácia alebo prechod medzi sviatkami

Vianoce aj Silvester sú už dávno za nami, no na príchod jari si ešte chvíľu počkáme. Ak máte voľný čas a chuť venovať sa tvoreniu, môžete si vyrobiť zábavné zimné dekorácie – hoci len do obdobia, kým vám do bytu dorazia jarné kvety, kraslice a veľkonočné motívy. Nevadí, že už je po sviatkoch: ak sa vám na toaletných rolkách medzičasom nazbierali rôzne nápady, pokojne si vytvorte malé zimné čiapky (tzv. kulichy) alebo ďalšie milé drobnosti, ktoré oživia váš interiér.

Zaujímavou inšpiráciou je aj video z YouTube kanála i-creative.cz, kde si môžete pozrieť, ako z hotových pestrofarebných “gombičiek” alebo čiapočiek vytvoriť vtipné ozdoby. Tie môžete použiť ako doplnok pre bábiky, naaranžovať do poličky alebo si ich jednoducho odložiť na budúce Vianoce. Takéto mini kulichy pôsobia roztomilo zavesené aj na vianočnom stromčeku.

Tip: Ak sa vám podarí vyrobiť viacero čiapok, môžete nimi obdarovať rodinu či priateľov. Sú to drobnosti, ktoré potešia a zároveň recyklujú odpad, ktorý by inak skončil v koši.

O krok ďalej: papierové kvety, hviezdy a mandaly v štýle quillingu

Ak vás čiapky neoslovili, nezúfajte. Rolky z toaletného papiera majú široké využitie – dajú sa nastrihať na rovnaké krúžky a tie následne spájať do rozmanitých tvarov. Môžete z nich vyčarovať kvetinové ozdoby, snehové vločky, hviezdičky či dokonca menšie nástenné mandaly, ktoré skvelo vyniknú najmä na jednofarebnom pozadí.

Pri tvorbe sa môžete inšpirovať technikou quillingu, ktorá tradične pracuje s úzkymi prúžkami farebného papiera zvinutými do špirál. Pokiaľ nechcete hneď míňať peniaze na kupované farebné pásiky, pokojne siahnite po tom, čo máte doma – prázdne rolky toaletného papiera predsa nič nestoja a viete ich nastrihať na vhodné tvary celkom jednoducho. Stačí rolku jemne stlačiť, nastrihať na približne rovnako široké kúsky (niekoľko milimetrov až centimeter, podľa toho, aký výsledok očakávate) a začať skladať.

Ako postupovať a čím lepiť?

Klasický quilling využíva papierové pásiky široké 3 až 10 mm, toaletné rolky však môžu byť o niečo hrubšie, čo vôbec nevadí. Rozhodujúca je najmä vaša trpezlivosť a fantázia. Na rolovanie špirál sa používa špeciálne pero s drážkou, no úplne postačí aj špajľa či štetec, na ktorý pásik (alebo nastrihnutý krúžok) namotáte a tvarujete. A aby jednotlivé dieliky dobre držali pokope, prilepte ich k sebe obyčajným bielym lepidlom (napríklad Herkules či iným lepidlom na papier).

Ak chcete mať pri sušení istotu, že sa tvary nebudú rozchádzať, môžete ich skladať a fixovať na korkovej podložke pomocou špendlíkov, kým lepidlo dôkladne nezaschne. Najmä pri náročnejších projektoch (väčšie mandaly alebo viacvrstvové ozdoby) sa táto pomôcka zíde.

Rada navyše: Papierové krúžky a špirály môžete natrieť farbou ešte pred skladaním, alebo ich nastriekať sprejom až na záver. Ak chcete niečo elegantné a sviatočné, vyskúšajte metalické odtiene zlatého či strieborného spreja.

Jednoduché tipy na tvary

Základný ovál (tzv. marquise) : Krúžok z rolky jemne stlačte na dvoch protiľahlých stranách, čím vytvoríte tvar oka. Práve tieto dieliky skvelo poslúžia na výrobu kvetinových lístkov či listov do mandaly.

: Krúžok z rolky jemne stlačte na dvoch protiľahlých stranách, čím vytvoríte tvar oka. Práve tieto dieliky skvelo poslúžia na výrobu kvetinových lístkov či listov do mandaly. Špirálky: Pásik papiera namotajte na špajľu, vytvorte špirálu požadovanej veľkosti a zalepte jej koniec. Pomocou týchto drobných špirál môžete vyplniť srdcia alebo iné ozdobné vzory.

Ak si nie ste istí, ako poskladať konkrétny vzor, skúste si ho najprv nakresliť na papier alebo vytvoriť menší model. Následne ho stačí skladať a lepiť presne podľa návrhu.

Zvieracie motívy z roliek pre deti

Máte doma deti, ktoré milujú zvieratká a chcú tvoriť spolu s vami? Ukážte im, čo všetko sa dá vytvoriť z obyčajných roliek toaletného papiera. Napríklad malé papierové líšky s nohami, na ktorých stoja, ovečky s kučeravým “rúno” z vaty alebo iné zvieratká, ktoré budú skákať, bežať či sedieť. Stačí, ak spodnú časť roličky zastrihnete do tvaru nôh, vrch nakreslíte podľa zvieratka a prípadne prilepíte ušká. Zvyšok dieťa pokojne vyfarbí pastelkami, fixkami alebo ozdobí samolepkami.

Praktický bonus: Keď sa takéto zvieratko opotrebuje a pomačká, nič to. Výroba je rýchla a lacná, takže môžete deťom hravo vyrobiť nové kúsky do ich “papierovej zoo”.

Prečo sa pustiť do quillingu a tvorenia z roliek?

Ekologická zodpovednosť: Dávate druhú šancu veciam, ktoré by inak skončili v odpade. Rozvoj kreativity: Rozvíjate svoju fantáziu a motorické zručnosti (a to nielen u detí, ale aj u seba). Finančná nenáročnosť: Nepotrebujete drahé pomôcky. Stačí vám náradie, ktoré už pravdepodobne doma máte (nožnice, lepidlo, špajľa). Zábava pre celú rodinu: Výroba zvieratiek z roliek alebo tvorba ozdôb je ideálna aktivita pre deti aj dospelých. Spoločne strávený čas je na nezaplatenie.

Zhrnutie

Tvorba dekorácií z prázdnych roliek toaletného papiera je skvelým spôsobom, ako premeniť odpad na milé a originálne doplnky do domácnosti. Môžete si vybrať medzi jednoduchými projektmi, napríklad výrobou zimných čiapok či zvieratiek pre deti, alebo sa odvážiť na komplexnejšie vzory v štýle quillingu – kvetinové mandaly, hviezdičky či srdcia plné špirál. To všetko s minimálnymi nákladmi a s radostným pocitom z dobrej tvorivej práce.

Nech už sa rozhodnete pre akúkoľvek techniku, výsledkom bude jedinečná dekorácia alebo hračka, ktorú dokážete ľahko prispôsobiť sezóne či svojej nálade. Prajeme vám veľa zábavy pri tvorení a skúšaní rôznych možností, ako využiť bežný odpad vo váš prospech.