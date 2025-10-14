Zmena času v roku 2025: Kedy si pospíme o hodinu dlhšie a kedy nás budík zobudí skôr?

Jeseň 2025 opäť prinesie tradičný posun času. Tento každoročný rituál, ktorý mnohí buď vítajú, alebo by najradšej zrušili, nás čaká aj tento rok. Víkendová noc prinesie návrat k zimnému času, čo znamená, že si konečne doprajeme hodinu spánku navyše. Napriek tomu sa mnohí stále pletú – posúvame hodiny dopredu, alebo dozadu? Poďme sa na to pozrieť podrobnejšie.
Prečo sa čas vlastne mení?
Myšlienka striedania letného a zimného času má za sebou dlhú históriu – viac než sto rokov. Po prvý raz bola zavedená počas prvej svetovej vojny, keď sa štáty snažili ušetriť energiu a lepšie využiť denné svetlo. Po dlhšej prestávke sa systém opäť rozšíril v 70. rokoch 20. storočia – po ropnej kríze, keď bola úspora elektriny mimoriadne dôležitá.
Od roku 1996 platí v celej Európskej únii jednotný harmonogram posunu času – všetky členské štáty si menia hodiny v rovnaký deň a v rovnakú hodinu.
Lenže v posledných rokoch sa čoraz častejšie ozývajú hlasy, že striedanie času už nemá zmysel. Pôvodné argumenty o úspore energie sa dnes javia ako zastarané – v moderných domácnostiach je rozdiel minimálny. Naopak, pribúdajú dôkazy, že posun času negatívne vplýva na zdravie.
Ako zmena času ovplyvňuje naše telo
Zmena biorytmu nie je pre organizmus jednoduchá. Aj keď ide len o jednu hodinu rozdielu, telo ju cíti. Lekári upozorňujú na viaceré nepriaznivé prejavy:
- poruchy spánku a nespavosť,
- zníženú koncentráciu a podráždenosť,
- bolesti hlavy,
- či dokonca zvýšené riziko dopravných nehôd.
Pre niektorých ľudí – najmä starších alebo tých s chronickými ochoreniami – je prechod na nový čas náročnejší. Aj preto sa v rámci Európskej únie už niekoľko rokov diskutuje o tom, že by sa striedanie času úplne zrušilo. Zatiaľ však nedošlo k jednotnej dohode, a tak aj v roku 2025 hodiny opäť posunieme.
Kedy nastane zmena času v roku 2025?
Na letný čas sme tento rok prešli v noci z 29. na 30. marca 2025. O druhej hodine ráno sa ručičky posunuli dopredu na tretiu. Mnohí si to pamätajú ako noc, ktorá akoby trvala kratšie – stratili sme hodinu spánku, a preto bolo pre mnohých ťažšie ráno vstať.
Naopak, návrat k zimnému času nastane v noci z 25. na 26. októbra 2025. Vtedy sa o tretej hodine ráno čas posunie späť na druhú.
A to je pre väčšinu ľudí príjemnejšia správa – získame hodinu spánku navyše. Mnohí sa tešia, že si môžu ráno dlhšie poležať alebo jednoducho načerpať viac energie.
Ako zvládnuť posun času bez stresu
Niektorí ľudia zmenu času takmer nepocítia, iní ju vnímajú výrazne. Ak patríte do druhej skupiny, existuje niekoľko jednoduchých spôsobov, ako si prechod uľahčiť:
- Začnite s prípravou vopred. Niekoľko dní pred zmenou skúste chodiť spať a vstávať o 15 – 20 minút skôr alebo neskôr (podľa smeru posunu). Telo sa tak adaptuje postupne.
- Vystavte sa rannému svetlu. Slnečné lúče či aspoň jasné umelé svetlo pomáhajú „preprogramovať“ vnútorné hodiny. Ak vstávate za tmy, môže vám pomôcť svetelný budík, ktorý simuluje svitanie.
- Večer obmedzte modré svetlo. Displeje mobilov, tabletov či televízorov narúšajú tvorbu melatonínu – hormónu spánku. Pred spaním preto radšej siahnite po knihe.
- Zachovajte si pravidelný režim. Snažte sa jesť, cvičiť a spať približne v rovnakom čase. Pravidelnosť pomáha telu udržať stabilný rytmus.
- Skontrolujte hodiny na spotrebičoch. Väčšina moderných zariadení sa nastaví automaticky, no staršie budíky, rúry či mikrovlnky budete musieť upraviť ručne.
Bude sa čas meniť ešte dlho?
O zrušení posunu času sa hovorí už niekoľko rokov, no dohoda medzi krajinami EÚ stále nepadla. Každý štát sa totiž musí rozhodnúť, či by chcel natrvalo ponechať letný alebo zimný čas, a v tom panuje rozdielnosť názorov. Niektorí odborníci podporujú trvalý letný čas, pretože by sa večer dlhšie svietilo, iní zasa tvrdia, že prirodzenejší je zimný čas, ktorý viac zodpovedá slnečnému cyklu.
V roku 2025 teda zmena času zostáva zachovaná – najprv na jar, potom na jeseň.
Či bude ten jesenný posun posledný, ukáže až budúci vývoj a rozhodnutia politikov.
Tip na záver
Ak vám každoročná zmena času spôsobuje problémy, neberte ju na ľahkú váhu. Doprajte si pohyb na čerstvom vzduchu, ľahké jedlo pred spaním a dostatok oddychu. Organizmus si na nový rytmus zvykne – len mu treba dať čas a netlačiť naň.
Zhrnutie:
- Na letný čas sme prešli 30. marca 2025 (hodiny dopredu).
- Na zimný čas sa vrátime 26. októbra 2025 (hodiny dozadu).
- Jesenný posun = o hodinu spánku viac.
- Debata o zrušení zmeny času stále pokračuje, no zatiaľ bez výsledku.