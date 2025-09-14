Zmena času 2025. Kedy si pospíme o hodinu dlhšie a kedy sa budík ozve skôr?

Na jeseň nás opäť čaká tradičný posun času. Víkendová noc prinesie návrat k zimnému času, čo znamená, že si budeme môcť dopriať o jednu hodinu spánku navyše. Mnohí sa však stále mätú v tom, či sa hodiny posúvajú dopredu alebo dozadu. Poďme si to teda vysvetliť podrobnejšie.
Prečo sa čas vlastne mení?
Striedanie letného a zimného času je záležitosť, ktorá má za sebou už viac než storočnú históriu. Prvýkrát sa objavila počas prvej svetovej vojny, keď sa krajiny snažili ušetriť energiu a využiť denné svetlo čo najefektívnejšie. Do Európy sa systém vrátil v 70. rokoch 20. storočia, po ropnej kríze, keď boli úspory elektriny veľmi aktuálnou témou.
Od roku 1996 platí v celej Európskej únii jednotný harmonogram zmien času. Napriek tomu sa už roky diskutuje o tom, či má takýto systém v dnešnej dobe ešte zmysel. Kým kedysi sa hovorilo o výrazných energetických úsporách, dnes už sú tieto prínosy minimálne. Naopak, čoraz viac sa spomínajú zdravotné problémy, ktoré s posunom času súvisia.
Narušený spánkový režim, únava, problémy so sústredením, bolesti hlavy či dokonca vyššie riziko dopravných nehôd – to všetko sú dôsledky, ktoré mnohí pociťujú pri jarnom aj jesennom posune. Aj preto sa v Európskej únii už niekoľko rokov vedie diskusia o zrušení striedania času. Konečná dohoda však zatiaľ chýba, a tak aj v roku 2025 hodiny ešte stále posúvame.
Kedy nastane zmena času v roku 2025?
Na letný čas sme prešli v noci z 29. na 30. marca 2025. O druhej hodine ráno sme posunuli ručičky dopredu na tretiu. Znamenalo to kratšiu noc a menej spánku – a preto je práve jar pre väčšinu ľudí ťažším obdobím na prispôsobenie sa.
Naopak, na zimný čas sa vrátime v noci z 25. na 26. októbra 2025. Presne o tretej hodine ráno sa čas posunie späť na druhú. Získame tak hodinu spánku navyše. Jesenný posun je preto vnímaný o niečo priaznivejšie.
Ako zvládnuť zmenu času bez väčších problémov?
Aby si naše telo rýchlejšie zvyklo na novú rutinu, môžeme mu trochu pomôcť:
- Pripravte sa pár dní vopred. Skúste ísť spať o 15 – 20 minút skôr alebo neskôr (podľa toho, akým smerom sa čas mení). Organizmus tak prechod ľahšie zvládne.
- Ráno vyhľadajte svetlo. Slnečné lúče alebo aspoň jasné osvetlenie pomáhajú nastaviť vnútorné hodiny. Ak vstávate do tmy, môže vám pomôcť špeciálny budík, ktorý simuluje svitanie.
- Večer sa upokojte. Tlmené svetlo, obmedzenie modrého žiarenia z mobilu či televízora a pokojná atmosféra prispievajú k lepšiemu zaspávaniu.
- Dodržujte denný rytmus. Rovnaké časy jedla, pohybu aj spánku sú signálom pre organizmus, aby si rýchlejšie osvojil nový režim.
- Nezabudnite na staré spotrebiče. Mobilné telefóny, počítače či moderné hodinky sa nastavia automaticky, no kuchynské spotrebiče alebo klasický budík to za vás neurobia.
Bude sa čas meniť navždy?
Hoci sa o zrušení striedania času hovorí už dlhšie, krajiny EÚ sa zatiaľ nedohodli, či ponechajú trvalo letný, alebo zimný čas. V roku 2025 nás preto čaká ešte druhý posun – ten jesenný. Či to bude posledný, ukáže až budúci vývoj a politické rozhodnutia.
Jedno je však isté: ak vám posun času spôsobuje problémy, oplatí sa pripraviť naň dopredu. Vaše telo si na zmenu zvykne, len mu treba dopriať trochu trpezlivosti a pravidelného režimu.