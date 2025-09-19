Zmena času 2025: Kedy si poležíme o hodinu dlhšie a kedy sa zobudíme skôr?

Aj v roku 2025 nás čaká tradičná zmena času. Hoci sa o jej zrušení už roky diskutuje, zatiaľ sa krajiny Európskej únie nedohodli na spoločnom riešení. Preto si aj tento rok budeme musieť dvakrát prestaviť hodinky – raz na jar a raz na jeseň. Mnohí ľudia však dodnes váhajú, či sa hodiny posúvajú dopredu alebo dozadu, a často sa v tom mýlia. Poďme si preto vysvetliť všetko jasne a zrozumiteľne.
Prečo sa vlastne čas posúva?
Myšlienka striedania letného a zimného času má korene už pred vyše sto rokmi. Po prvýkrát bola zavedená počas prvej svetovej vojny, keď sa vlády snažili šetriť energiu a čo najlepšie využívať prirodzené denné svetlo.
Do Európy sa tento systém opäť vrátil v 70. rokoch minulého storočia po ropnej kríze, keď úspory elektriny patrili medzi najväčšie priority. Od roku 1996 platí v celej EÚ jednotný harmonogram posunu času, takže všetky členské štáty menia čas v rovnaký deň.
Kým kedysi sa tento krok obhajoval energetickými úsporami, v súčasnosti sa ukazuje, že prínosy sú len minimálne. Naopak, čoraz častejšie sa poukazuje na negatívny vplyv na zdravie a psychickú pohodu.
Kedy nastane zmena času v roku 2025?
- Jar 2025: Prechod na letný čas sa uskutočnil v noci z 29. na 30. marca. O druhej hodine nad ránom sme posunuli hodiny dopredu na tretiu. To znamenalo, že noc bola o hodinu kratšia a ráno sme vstávali o niečo unavenejší. Jarný posun je preto väčšinou náročnejší.
- Jeseň 2025: Návrat na zimný čas nastane v noci z 25. na 26. októbra. O tretej hodine ráno sa ručičky posunú späť na druhú, vďaka čomu získame hodinu spánku navyše. Práve preto väčšina ľudí znáša jesenný posun omnoho lepšie.
Ako sa pripraviť na zmenu času?
Niektorí ľudia zmenu ani nevnímajú, iní majú problém prispôsobiť sa aj celé dni. Ak patríte do druhej skupiny, oplatí sa pripraviť vopred:
- Začnite postupne: Pár dní pred posunom skúste chodiť spať o 15 – 20 minút skôr alebo neskôr. Telo si ľahšie zvykne.
- Ráno hľadajte svetlo: Slnečné lúče alebo jasné osvetlenie pomáhajú „nastaviť“ vnútorné hodiny. Ak vstávate ešte za tmy, môže pomôcť aj budík simulujúci svitanie.
- Večer spomaľte: Tlmené svetlo, menej obrazoviek a pokojná atmosféra sú kľúčom k rýchlejšiemu zaspávaniu.
- Dodržujte rutinu: Jedzte, cvičte a spite každý deň približne v rovnakom čase. Organizmus tak ľahšie prejde na nový režim.
- Nezabudnite na spotrebiče: Moderné telefóny, počítače či inteligentné hodinky si čas nastavia samé, ale staré budíky alebo kuchynské spotrebiče budete musieť prestaviť ručne.
Ako je to so zmenou času vo svete?
Hoci v Európe stále platí jednotný harmonogram, vo svete je situácia veľmi rozmanitá:
- Spojené štáty americké: Letný čas využíva väčšina štátov, no existujú výnimky, napríklad Arizona a Havaj, kde sa hodiny neposúvajú. Diskusia o zrušení sa vedie aj tam, ale zatiaľ bez plošnej dohody.
- Rusko: Po rokoch experimentovania sa krajina rozhodla zostať pri trvalom zimnom čase. Obyvatelia si zvykli na stabilitu a mnohí tento krok vítajú.
- Ázia: Vo väčšine ázijských krajín sa čas nemení vôbec. Čína, Japonsko či India ostávajú pri pevnom čase počas celého roka.
- Austrália: Situácia je odlišná podľa jednotlivých štátov. Napríklad Queensland a Západná Austrália letný čas nevyužívajú, kým iné oblasti áno.
- Afrika: Takmer celý kontinent zmenu času nepozná. Výnimkou boli kedysi niektoré severoafrické štáty, no dnes je tento systém tam už skôr raritou.
Tieto príklady ukazujú, že striedanie času nie je celosvetovým štandardom a mnohé krajiny dávajú prednosť stabilnému režimu počas celého roka.
Bude sa čas meniť aj v budúcnosti?
Európska únia už pred rokmi avizovala snahu o zrušenie striedania času, no členské štáty sa stále nevedia zhodnúť, či ponechať natrvalo letný čas alebo zimný čas. Preto aj v roku 2025 máme na programe oba posuny.
Či bude ten jesenný posledný, ukáže až ďalší politický vývoj.
Zhrnutie
- V marci 2025 sme stratili hodinu spánku, pretože sme posúvali čas dopredu.
- V októbri 2025 si naopak o hodinu dlhšie pospíme, keď sa čas vráti späť.
- Vo svete je situácia rôzna – niektoré štáty USA či Austrálie čas nemenia, rovnako ako väčšina ázijských krajín.
- Diskusia o zrušení zmeny času v EÚ stále pokračuje, no zatiaľ bez výsledku.
Ak vám posun spôsobuje ťažkosti, oplatí sa pripraviť naň dopredu. Trochu disciplíny, pravidelný režim a dostatok svetla dokážu zmierniť jeho negatívne následky.