Žlté škvrny na vankúšoch. Nebezpečné hniezdo baktérií? Vyskúšajte tieto kroky a viac sa neobjavia

Bežné pranie v práčke

Často stačí dať vankúš do práčky, no treba si overiť, či to materiál vankúša umožňuje. Syntetické a niektoré iné typy vankúšov môžete pokojne vyprať, no ak máte vankúše z peria či páperia, je lepšie to najskôr prekonzultovať s odborníkom alebo pozrieť pokyny výrobcu. Pred praním môžete použiť sprej na škvrny s obsahom enzýmov (tie sú skvelé na organické škvrny) a potom prať v bežnom pracom cykle na odporúčanú teplotu.