Zlodeji skúšajú nové triky. Ako vám môžu vybieliť účet priamo pri bankomate či cez mobil?

Polícia aj slovenské banky varujú pred novými, sofistikovanými podvodmi, ktoré cielia na ľudí používajúcich bezkontaktné karty. Aj keď na Slovensku zatiaľ nie sú takéto prípady masovo rozšírené, odborníci upozorňujú, že je len otázkou času, kedy sa objavia aj u nás. A hoci bezpečnostné systémy bánk zachytia väčšinu podozrivých operácií, v praxi je stále najdôležitejšia obozretnosť samotného klienta.
Nenápadný útok pri bankomate
Predstavte si, že prídete k bankomatu, priložíte kartu k bezkontaktnému snímaču a nič sa nedeje. Automat nereaguje, preto kartu vložíte dovnútra, zadáte PIN a vyberiete hotovosť. Na prvý pohľad obyčajná situácia. V skutočnosti však práve v tejto chvíli môže zlodej získavať všetky vaše údaje.
Podvodníci totiž dokážu na bankomat nainštalovať zariadenie, ktoré zachytáva informácie z čipu. Keď sa bezkontaktný výber nepodarí, človek automaticky použije klasický postup a zadá PIN. A to je presne okamih, ktorý zlodeji potrebujú. Skrytá kamera nasníma kód a údaje putujú priamo k páchateľovi. Ten môže súčasne vyberať peniaze na úplne inom mieste, dokonca aj v zahraničí.
Takéto prípady sú známe zo zahraničia, najmä z čerpacích staníc alebo samoobslužných automatov. Slovenská polícia preto varuje, že podobné pokusy sa môžu objaviť aj u nás.
Falošný bankár na telefóne
Druhá metóda je ešte prefíkanejšia. Obeť dostane telefonát od človeka, ktorý sa vydáva za pracovníka banky. Tvrdí, že účet je napadnutý a je nutné konať okamžite. Ponúkne „pomoc“, počas ktorej vás navedie na stiahnutie aplikácie alebo kliknutie na odkaz. Potom vás presvedčí, aby ste kartu priložili k zadnej strane mobilu.
V tej chvíli aplikácia načíta údaje z čipu a podvodník má všetko, čo potrebuje. Kým vy si myslíte, že chránite svoje peniaze, zlodej ich pokojne vyberá v bankomate.
Čo hovoria banky
Slovenské banky priznávajú, že podobné pokusy registrujú, no vďaka technológiám sa ich darí eliminovať. Slovenská sporiteľňa uvádza, že bankomaty sú vybavené antiskimovacími zariadeniami, ktoré pri podozrivom správaní automaticky zastavia činnosť. Aj ostatné banky potvrdzujú, že situáciu sledujú a klientov chránia, no zároveň zdôrazňujú, že žiadna technológia nie je dokonalá a podvody sa vyvíjajú veľmi rýchlo.
Ako sa brániť?
Najjednoduchšie preventívne opatrenia dokážu zachrániť úspory:
- ak bezkontaktný výber nefunguje, radšej skúste iný bankomat
- pri zadávaní PIN-u si vždy zakryte klávesnicu druhou rukou
- nikdy neposkytujte PIN ani iné údaje po telefóne
- ak vám volá „banka“, zaveste a vytočte si oficiálne číslo sami
- pravidelne kontrolujte pohyby na účte a nastavte si limity na kartách
Podvody sú stále prepracovanejšie
Podľa bankových asociácií rastie počet útokov na platobné karty každoročne. Dôvod je jednoduchý – bezkontaktné platby využíva čoraz viac ľudí, a tak sa stávajú lákavým cieľom. Polícia preto pripomína, že aj malý detail, ako zakrytie klávesnice pri zadávaní PIN-u či ignorovanie podozrivého telefonátu, môže znamenať rozdiel medzi stratou úspor a ochranou vášho účtu.
V prípade, že sa stretnete s podozrivou situáciou pri bankomate alebo podozrivým telefonátom, neváhajte kontaktovať svoju banku alebo políciu. Ostražitosť je v tomto prípade najlepšia ochrana.