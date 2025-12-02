Zlodeji na Slovensku skúšajú nové triky: Ak sa na vašich dverách objaví toto, je to jasný signál, že vás už sledujú

Letné obdobie patrí každoročne medzi najrizikovejšie. Slováci vyrážajú na dovolenky vo veľkom – jedni utekajú k moru, druhí hľadajú únik pred horúčavami na horách či chate. Prázdne domovy však vytvárajú ideálnu príležitosť pre zlodejov, ktorí sú počas dovolenkovej sezóny mimoriadne aktívni. A hoci sa ľudia snažia byť opatrní, často im situáciu nechtiac uľahčia – napríklad tým, že sa na sociálnych sieťach pochvália dňom odchodu, dĺžkou pobytu alebo tým, že sú „konečne mimo domu“.
Vrchol sezóny pre zlodejov
Na Slovensku sa bežne hovorí o šikovnosti našich majstrov a remeselníkov. Smutným faktom však je, že rovnakú šikovnosť často preukazujú aj tí, ktorí sa živobytia chopia menej poctivými spôsobmi. Zlodeji sa už dávno nespoliehajú na náhodu – nepracujú sami a neimprovizujú. V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávame s organizovanými skupinami, ktoré fungujú veľmi precízne, plánujú dopredu a používajú metódy, ktoré vyzerajú premyslenejšie než tie, ktorými disponuje bežný človek.
Polícia aj obyvatelia viacerých regiónov upozorňujú, že je mimoriadne náročné takéto skupiny dopadnúť. Postupujú rýchlo, ticho a využívajú triky, ktoré sú na prvý pohľad nenápadné. Nedávne prípady zaznamenané v okolí Prahy ukázali, že ani zvýšené hliadkovanie a pozornejší susedia ich nemusia odradiť – stačí niekoľko minút a majú jasno, kde sa oplatí vrátiť.
Nový trik: lepiaca páska na zámku
Jednou z nových metód, ktorú si zlodeji pripravili na aktuálnu sezónu, je používanie veľmi jemnej priehľadnej lepiacej pásky. Tú nalepia cez zámok alebo priamo na dvere tak, aby bola sotva viditeľná. Potom len čakajú, čo sa bude diať. Nechodia denne, niekedy sa vrátia až po niekoľkých dňoch – jednoducho kontrolujú, či páska zostala neporušená.
- Ak páska drží presne tak, ako ju nalepili, je to pre nich jasný signál, že do domu nikto neprišiel a majitelia sú preč.
- Ak je páska pretrhnutá alebo posunutá, s veľkou pravdepodobnosťou je niekto doma alebo má dom pravidelný pohyb.
Najväčší problém je, že ľudia si takúto pásku často vôbec nevšimnú. Je nenápadná, priehľadná a väčšina by ju pripísala skôr náhodnému dotyku, vetru alebo deťom zo susedstva.
Druhý spôsob: sušienka pod rohožkou
Ďalšou metódou, ktorú zlodeji využívajú, je vloženie suchej sušienky alebo krehkého keksíka pod rohožku. Ide o jednoduchý, no veľmi účinný test.
- Ak sa sušienka po pár dňoch nachádza neporušená, rohožkou nikto neprešiel a dom je pravdepodobne opustený.
- Ak je rozdrvená, znamená to, že niekto pravidelne vchádza a vychádza, čo pre zlodejov predstavuje zbytočné riziko.
Človek by si pritom takúto sušienku vôbec nevšimol, najmä ak sa popri odchode ponáhľa alebo si všimne len to, že sa rohožka trochu posunula.
Ako sa brániť a odradiť zlodejov
Samotná mechanická ochrana už dnes nestačí. Moderné zlodejské skupiny veľmi dobre vedia obchádzať slabé miesta v zabezpečení. Existuje však niekoľko jednoduchých opatrení, ktoré môžu výrazne znížiť pravdepodobnosť, že si vyberú práve váš dom:
1. Bezpečnostné prvky – kamery, alarmy, senzory
Aj keď ide o investíciu navyše, pre mnohých je to najspoľahlivejšia ochrana. Viditeľná kamera či nálepka o zabezpečení môže potenciálneho zlodeja odradiť ešte skôr, než sa priblíži.
2. Inteligentné osvetlenie
Mnohé domácnosti dnes využívajú smart žiarovky alebo časovače. Svetlá sa môžu počas vašej neprítomnosti zapínať a vypínať tak, aby to vyzeralo, že v dome funguje bežná rutina. Niektoré systémy umožňujú ovládanie aj cez mobil – jednoduchý klik a dom pôsobí obývane.
3. Dôvera v susedov
Ak máte dobré vzťahy so susedmi, poproste ich, aby občas skontrolovali váš dom, zobrali poštu či prešli okolo bránky. Malé detaily dokážu presvedčiť zlodeja, že dom nie je opustený.
4. Opatrnosť na sociálnych sieťach
Nevystavujte svoj odchod a dĺžku dovolenky na verejný profil. Počkajte s fotkami až po návrate.
Ak si na dverách všimnete pásku, alebo nájdete pod rohožkou niečo, čo tam nepatrí, nikdy to neignorujte. Môže ísť o nenápadný, no jasný signál, že ste sa ocitli v hľadáčiku zlodejov. Všímať si detaily a pripraviť dom tak, aby pôsobil obývane, je dnes účinnejšie ako kedykoľvek predtým.