Zlodeji na Slovensku prichádzajú s novými trikmi aj v zime: Ak na dverách objavíte toto, ste v ich hľadáčiku

Zimné obdobie je pre mnohých Slovákov časom, keď si chcú vychutnať zasneženú prírodu, lyžovačku či relax vo vlastnej chate. Či už ide o predĺžený víkend na horskej chate alebo niekoľkodňový pobyt v obľúbenom lyžiarskom stredisku, zlodeji vedia, že váš dom alebo byt ostáva na určitú dobu prázdny. Rovnako ako v letnej sezóne sa preto snažia využiť situáciu vo svoj prospech. A neraz im v tom výrazne napomáhajú samotní majitelia, ktorí zverejňujú na sociálnych sieťach fotografie z lyžovačky a informujú tak celý svet o tom, že nikto nie je doma.

Organizované skupiny nahrádzajú drobných „amatérov“

Kedysi si mohli zlodeji vystačiť s jednoduchými nástrojmi a často konali samostatne alebo vo dvojiciach. V súčasnosti sa však do popredia dostávajú organizované skupiny, ktoré môžu mať na svedomí aj desiatky vlámaní počas jednej zimnej sezóny. Pracujú vopred premysleným systémom:

Monitorovanie sociálnych sietí – ľudia na internete radi zdieľajú zážitky z lyžiarskych svahov alebo z chaty. Tým nepriamo prezrádzajú, kedy a na ako dlho bude ich nehnuteľnosť prázdna. Skauting terénu – členovia skupiny si vopred vytypujú potenciálne domy a chaty. Sledujú, či je okolie počas víkendu alebo sviatkov opustené. Rýchly úder – keď majú overené, že nikto nie je doma, dokážu sa do vyhliadnutého objektu dostať za mimoriadne krátky čas a rovnako rýchlo sa aj vytratiť.

Zvýšená opatrnosť je preto dôležitá nielen pred plánovaným odchodom na dlhšie zimné prázdniny, ale aj v prípade krátkodobých víkendových pobytov. Krátka neprítomnosť totiž zlodejom často úplne stačí na to, aby dom alebo chatu prehľadali a odniesli si všetko cenné.

Zimné „finty“ s páskou a drobnými predmetmi

Tak ako v lete, aj v zimnej sezóne sa zlodeji spoliehajú na jednoduché, no účinné triky, aby zistili, či je objekt opustený. Počas chladných dní býva väčšina ľudí viac zameraná na komfort a teplo vnútri, takže si pri vchode alebo na dverách nemusí všimnúť nič nezvyčajné. To zlodejom nahráva do karát.

1. Priehľadná lepiaca páska na zámku či dverách

Nenápadné označenie : Zlodeji nalepia tenký prúžok priehľadnej pásky na zámku alebo medzi dverami a zárubňou. Táto páska je ťažko spozorovateľná, najmä ak sú dvere tmavšie alebo sa na nich nachádza námraza.

: Zlodeji nalepia tenký prúžok priehľadnej pásky na zámku alebo medzi dverami a zárubňou. Táto páska je ťažko spozorovateľná, najmä ak sú dvere tmavšie alebo sa na nich nachádza námraza. Kontrola po niekoľkých dňoch : Ak sa majitelia na chatu počas zimného víkendu nevrátia alebo doma nikto nie je, páska ostáva neporušená – čo pre zlodejov znamená, že majú voľnú cestu.

: Ak sa majitelia na chatu počas zimného víkendu nevrátia alebo doma nikto nie je, páska ostáva neporušená – čo pre zlodejov znamená, že majú voľnú cestu. Riziko odhalenia: Ak si majiteľ pásku všimne a odstráni ju, zlodeji sa zvyčajne presunú k inej nehnuteľnosti.

2. Sušienka pod rohožkou alebo kamienok pri vchode

Keksík ako nenápadná „zábezpeka“ : Malá sušienka alebo kúsok keksíka sa položí pod rohožku. Ak aj po niekoľkých dňoch ostane nepoškodená, znamená to, že na rohožku nikto nestúpil.

: Malá sušienka alebo kúsok keksíka sa položí pod rohožku. Ak aj po niekoľkých dňoch ostane nepoškodená, znamená to, že na rohožku nikto nestúpil. Kamienok či drobný predmet : Podobné triky fungujú aj s malými kamienkami, trieskami dreva alebo inými drobnosťami, ktoré si väčšina ľudí buď nevšimne, alebo ich považuje za prirodzene spadnuté.

: Podobné triky fungujú aj s malými kamienkami, trieskami dreva alebo inými drobnosťami, ktoré si väčšina ľudí buď nevšimne, alebo ich považuje za prirodzene spadnuté. Indikátor prázdneho domu: Nezmenená poloha predmetu je pre zlodejov signálom, že majitelia sa do bytu či chaty nevrátili, a vlámanie je tak menej rizikové.

Najrizikovejšie sú zimné sviatky a víkendy

Zlodeji majú radi predovšetkým zvýšenú premávku v horských strediskách, kde sa počet ľudí v okolí chát cez víkendy či počas Vianoc, Silvestra a zimných prázdnin znásobuje. Mnohí majitelia tieto chaty prenajímajú alebo prichádzajú len príležitostne, takže nehnuteľnosť býva často prázdna aj niekoľko týždňov.

Popri tom nezabúdajme, že:

Sociálne siete sú plné fotiek z lyžiarskych tratí – zlodeji takto vedia odhadnúť, koľko dní môže byť dom či chata opustená.

sú plné fotiek z lyžiarskych tratí – zlodeji takto vedia odhadnúť, koľko dní môže byť dom či chata opustená. Neskorý večerný návrat z lyžiarskeho strediska či wellnessu môže znamenať, že si hneď nevšimnete akékoľvek stopy manipulácie na dverách.

z lyžiarskeho strediska či wellnessu môže znamenať, že si hneď nevšimnete akékoľvek stopy manipulácie na dverách. Horšia dostupnosť chalúp v zime (kvôli snehu a ľadu) môže paradoxne kriminálnikom uľahčiť útek – menej ľudí sa pohybuje v okolí a susedia si nemusia podozrivé správanie vôbec všimnúť.

Varovné signály, že ste v hľadáčiku zlodejov

Drobné poškodenia okolo dverí : Popraskaný kúsok pásky alebo iné stopy manipulácie na zámke môžu znamenať, že sa niekto snažil skúšať dvere.

: Popraskaný kúsok pásky alebo iné stopy manipulácie na zámke môžu znamenať, že sa niekto snažil skúšať dvere. Neobvyklé predmety pri vchode : Kamienok, keksík či iné malé objekty, ktoré sa tam predtým nenachádzali a nedáva zmysel, aby sa tam ocitli.

: Kamienok, keksík či iné malé objekty, ktoré sa tam predtým nenachádzali a nedáva zmysel, aby sa tam ocitli. „Návštevy“ cudzích osôb: Ak sa v okolí chaty či domu často objavujú neznámi ľudia alebo autá s cudzími ŠPZ, môže ísť o tzv. „skautov“, ktorí si mapujú lokalitu.

Ako chrániť dom či chatu v zimnom období

1. Kvalitné zabezpečenie

Bezpečnostné dvere a zámky : Investícia do vysokej triedy bezpečnostných dverí sa oplatí najmä v prípade, ak je chata alebo dom dlhšie opustený.

: Investícia do vysokej triedy bezpečnostných dverí sa oplatí najmä v prípade, ak je chata alebo dom dlhšie opustený. Alarmy a kamerové systémy: Moderné systémy umožňujú pripojenie na smartfón, takže pri každom spustení alarmu dostanete okamžité upozornenie. Niektoré kamery majú nočné videnie či dokonca možnosť obojsmernej komunikácie.

2. Inteligentné zariadenia

Automatické osvetlenie : Pár programovateľných žiaroviek dokáže simulovať prítomnosť človeka v dome. Zapínajú sa a vypínajú v rôznych intervaloch, čím odrádzajú potenciálnych zlodejov.

: Pár programovateľných žiaroviek dokáže simulovať prítomnosť človeka v dome. Zapínajú sa a vypínajú v rôznych intervaloch, čím odrádzajú potenciálnych zlodejov. Diaľkové ovládanie: Niektoré systémy vám cez mobilnú aplikáciu umožnia vzdialene zapnúť či vypnúť svetlá, hudbu alebo televízor.

3. Susedská výpomoc

Susedia ako ochrancovia : Ak sa chystáte na víkend do lyžiarskeho strediska, poproste susedov, aby si všímali, či sa okolo vášho domu nedeje niečo podozrivé.

: Ak sa chystáte na víkend do lyžiarskeho strediska, poproste susedov, aby si všímali, či sa okolo vášho domu nedeje niečo podozrivé. Vyberanie pošty a kontrola dvora: Preplnená poštová schránka alebo neohrnutý sneh dlhé dni za sebou dávajú jasný signál, že majiteľ je neprítomný. Požiadajte preto známych, aby vám pomohli s drobnými úlohami okolo domu.

4. Opatrnosť na internete

Sociálne siete : Dvakrát si premyslite, či potrebujete verejne oznamovať, že ste práve na najväčšom svahu v Tatrách a nevrátite sa domov celý víkend.

: Dvakrát si premyslite, či potrebujete verejne oznamovať, že ste práve na najväčšom svahu v Tatrách a nevrátite sa domov celý víkend. Čas zverejnenia fotiek: Skúste pridať fotky z lyžovačky až po návrate. Nebudete tak prezrádzať, ako dlho je vaša domácnosť prázdna.

Nenechajte sa prekvapiť

Zimné obdobie môže byť nádherné a plné nezabudnuteľných zážitkov, no neopatrnosť môže stáť za nepríjemnými následkami. Zlodeji sa neustále zdokonaľujú a vymýšľajú nové metódy, ako nepozorovane zistiť, či je nehnuteľnosť prázdna. Páska na dverách, sušienka pod rohožkou či kamienok v rohu verandy – to všetko sú signály, ktoré by ste nemali prehliadať.

Ak spozorujete akékoľvek náznaky, že by ste mohli byť v hľadáčiku zlodejov, prípadne vidíte podozrivý pohyb cudzích osôb v blízkosti vášho domu či chaty, neváhajte kontaktovať susedov alebo aj políciu. Dobrý susedský kolektív, kvalitné zabezpečenie a zvýšená obozretnosť na sociálnych sieťach sú kľúčom k tomu, aby ste si mohli užívať zimu v pohode – bez strachu z toho, čo vás po návrate domov môže čakať.