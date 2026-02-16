Zlato pod prísnejším dohľadom. Európska únia ruší anonymitu pri väčších nákupoch

Európska únia prijala nový balík legislatívnych opatrení proti praniu špinavých peňazí (tzv. AML balíček), ktorý sa dotýka aj obchodu s drahými kovmi. Cieľom je zvýšiť transparentnosť finančných tokov a obmedziť používanie zlata na nelegálne účely.
Pre bežných kupujúcich sa veľa nemení, no pri väčších transakciách už nebude možné nakupovať úplne anonymne.
Prečo sa pravidlá menia
Zlato je komodita, ktorá má vysokú hodnotu, je ľahko prenosná a neviaže sa na bankový účet. Práve preto sa môže zneužiť na pranie peňazí. EÚ preto rozširuje povinnosti obchodníkov so zlatom, ktorí budú musieť pri väčších nákupoch dôkladnejšie overovať totožnosť zákazníkov a viesť záznamy o transakciách.
Tieto pravidlá sú súčasťou širšej európskej stratégie, ktorej súčasťou je aj vznik nového orgánu: AMLA – European Anti-Money Laundering Authority. Ten bude koordinovať dohľad a zabezpečovať, aby pravidlá platili jednotne naprieč členskými krajinami.
Čo sa mení pre kupujúcich zlata
1. Identifikácia pri väčších nákupoch
Obchodníci majú po novom povinnosť overiť totožnosť zákazníka, ak transakcia presiahne zákonom stanovenú hodnotu.
Konkrétne limity určí každá členská krajina, ale spravidla ide o sumy v tisícoch eur, nie o drobné nákupy.
2. Povinnosť uchovávať údaje o transakciách
Predajca musí evidovať:
- údaje o kupujúcom
- výšku a povahu transakcie
- dátum a spôsob platby
Tieto údaje nie sú verejné a poskytujú sa iba v prípade, že si ich vyžiadajú orgány činné v trestnom konaní pri vyšetrovaní podozrivých aktivít.
3. Menšie nákupy zostávajú bez zmien
Pri kúpe malej zlatej mince alebo drobného odliatku na darček či dlhodobé sporenie sa žiadna zásadná zmena neudeje. Anonymita pri nízkych sumách zostáva zachovaná, pokiaľ neexistuje dôvod na podozrenie.
Limity na hotovostné transakcie v EÚ
AML balíček tiež zavádza celoeurópsky limit na hotovostné platby 10 000 eur.
To znamená, že väčšie nákupy – vrátane zlata – sa musia riešiť prevodom alebo iným sledovateľným spôsobom.
Členské štáty môžu nastaviť aj prísnejšie limity (napríklad Slovensko už dnes uplatňuje limit 5 000 eur pre fyzické osoby).
Držanie zlata zostáva legálne
Nové pravidlá sa týkajú len nákupu, nie vlastníctva.
- EÚ nezakazuje kupovať zlato.
- EÚ nijako neobmedzuje držanie zlata doma.
- Úrady nemajú právo kontrolovať trezory alebo zisťovať, kde zlato uchovávate.
Cieľom legislatívy nie je sledovať osobný majetok občanov, ale zabrániť využívaniu zlata na legalizáciu nelegálnych príjmov.
Ako sa zmení prax v obchodoch?
Kupujúci by mali počítať s tým, že pri väčších nákupoch:
- obchodník si vypýta občiansky preukaz
- skontroluje, či platba neprekračuje hotovostné limity
- uloží záznam o nákupe podľa zákonných pravidiel
Pre väčšinu ľudí, ktorí kupujú zlato ako darček alebo drobnú investíciu, však ostane všetko prakticky rovnaké.
Smerovanie EÚ: väčšia transparentnosť, nie zákaz investovania
Sprísnenie pravidiel zapadá do dlhodobého trendu, v ktorom sa štáty snažia získať lepší prehľad o veľkých finančných tokoch. Únia tvrdí, že ide o opatrenia na ochranu pred finančnou kriminalitou, a nie o snahu kontrolovať osobný majetok obyčajných ľudí.
Zlato si aj naďalej zachováva svoju úlohu stabilnej investície. Mení sa len spôsob, akým sa k nemu dostanete, nie jeho status či možnosť vlastniť ho.