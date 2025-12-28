Zlá správa pre ekologických katastrofistov, dobrá pre ostatných. Tempo vymierania druhov sa spomaľuje

V posledných rokoch sa čoraz častejšie stretávame s protichodnými informáciami o stave planéty. Kým jedni varujú pred bezprecedentným kolapsom prírody, iní sa snažia tieto obavy zľahčovať. Skutočný stav biodiverzity je však zložitejší, než sa zdá z titulkov – nie je dôvod na paniku, no ani na ľahostajnosť.
Nové druhy pribúdajú, ale to nie je známka zlepšenia
Vedci každoročne objavujú tisíce nových druhov rastlín, živočíchov a mikroorganizmov. Medzi nedávno popísané patria napríklad stonožky z Ázie, huby z Himalájí či kamélie z juhovýchodnej Ázie. Objavy sú výsledkom intenzívnejšieho výskumu a lepších metód, vrátane genetických analýz.
Je však dôležité pochopiť, že objavovanie nových druhov neznamená automaticky, že sa príroda zotavuje. Mnohé z týchto druhov sú už dnes ohrozené alebo sa nachádzajú v obmedzených oblastiach, kde im hrozí vyhynutie ešte predtým, než ich stihneme preskúmať.
Vymieranie druhov je prirodzené – ale teraz sa deje príliš rýchlo
Počas celej histórie Zeme dochádzalo k vymieraniu druhov. V určitých obdobiach boli tieto extinkcie masové a zasiahli veľkú časť života na planéte. Dnes však tempo vymierania výrazne presahuje prirodzenú úroveň, aká by nastávala bez vplyvu človeka.
Dôkazy z posledných desaťročí ukazujú, že mnoho druhov mizne oveľa rýchlejšie, než by bolo bežné. A hoci nie je úplne isté, či sa už nachádzame uprostred ďalšieho masového vymierania, odborníci sa zhodujú, že ak sa súčasné trendy nezastavia, riziko výrazného úbytku biodiverzity je reálne.
Príčiny sú známe a pochádzajú najmä od ľudí
Hlavnými dôvodmi straty biodiverzity sú:
- ničenie prírodných prostredí (odlesňovanie, výstavba, ťažba)
- znečistenie ovzdušia, pôdy a vôd
- intenzívne poľnohospodárstvo a chemikálie
- šírenie inváznych druhov
- nadmerný lov a rybolov
- a čoraz viac aj dôsledky zmeny klímy
Zmena klímy síce zatiaľ nie je najčastejšou príčinou vyhynutia, no zosilňuje ostatné hrozby a zvyšuje tlak na už ohrozené ekosystémy.
Nie všetko je stratené: Ochrana funguje, keď je cielená
Existujú aj pozitívne príklady. Viaceré druhy sa podarilo zachrániť vďaka dôslednej ochrane, obnoveniu biotopov alebo odstráneniu inváznych predátorov. Takéto úspechy ukazujú, že ochrana prírody má zmysel a môže priniesť výsledky.
Tieto úspechy však zatiaľ nestačia na to, aby vyvážili globálny pokles populácií mnohých iných druhov, najmä v tropických oblastiach, v oceánoch alebo v poľnohospodársky intenzívne využívaných regiónoch.
Realita bez preháňania aj popierania
Planéta ako celok nie je v bezprostrednom ohrození, no zdravie jej ekosystémov sa zhoršuje. Vymieranie druhov, pokles populácií a ničenie prostredia ovplyvňujú nielen prírodu, ale aj kvalitu života ľudí – od úrodnosti pôdy cez čistotu vody až po stabilitu klímy.
Nejde o apokalypsu ani o planý poplach. Skôr o výzvu konať zodpovedne, skôr než bude neskoro. Zachovanie biodiverzity je investíciou do budúcnosti, ktorá sa týka každého z nás.