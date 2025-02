Život s mačkou. Ako zmenšiť ekologickú stopu vášho miláčika? Prinášame podrobný návod

Udržateľnosť a ohľaduplnosť k životnému prostrediu už dávno nie sú len módnymi slovami. Mnohí ľudia si ich snažia vniesť do bežného života, od nakupovania potravín až po výber kozmetiky. Často však panuje mylná predstava, že mať domáceho miláčika, najmä mačku, je s udržateľným spôsobom života nezlučiteľné. V skutočnosti je to oveľa jednoduchšie, než by sa mohlo zdať. Stačí trocha plánovania a zopár drobných zmien vo vašej každodennej rutine. Prinášame tipy, ako sa postarať o svoju mačaciu spoločníčku a súčasne byť šetrní k planéte.