Živá batéria z Amazónie. Elektrický úhor „vidí“ pomocou prúdu, ochromuje výbojom a útočí ako zabudovaný paralyzér

Elektrický úhor patrí medzi najpozoruhodnejšie živočíchy sladkovodných ekosystémov Južnej Ameriky. Napriek názvu nejde o pravého úhora, ale o rybu zo skupiny nožovcov. Žije najmä v povodí rieky Amazonky a Orinoka, kde obýva kalné, bahnité vody s veľmi obmedzenou viditeľnosťou. Práve prostredie, v ktorom žije, zohralo kľúčovú úlohu v jeho jedinečnej evolúcii.
Elektrický úhor je známy schopnosťou vytvárať elektrické výboje, ktoré využíva nielen na obranu a lov, ale aj na orientáciu v priestore.
Video: elektrický úhor v akcii
Videozáznam zverejnený na platforme YouTube ukazuje správanie elektrického úhora pri obrane a love. Je na ňom viditeľné, ako ryba reaguje na podnety v okolí a ako využíva elektrické výboje v reálnych podmienkach.
Telo prispôsobené výrobe elektriny
Z biologického hľadiska je elektrický úhor mimoriadne špecializovaný. Až približne 80 % jeho tela netvoria svaly, ale elektrické orgány. Tie pozostávajú z obrovského množstva špeciálnych buniek nazývaných elektroplaxy, ktoré vznikli evolučnou premenou svalových buniek.
V tele úhora sa nachádza približne 600- až 700-tisíc elektroplaxov, usporiadaných za sebou podobne ako články v batérii. Jedna bunka vytvára veľmi malé napätie, no pri súčasnej aktivácii tisícov buniek vzniká silný elektrický impulz. U niektorých druhov elektrického úhora bolo namerané maximálne napätie až okolo 860 voltov, čo je najvyššia hodnota známa u živočíchov.
Treba však zdôrazniť, že ide o krátke impulzy s nízkym prúdom, nie o trvalý zdroj elektrickej energie.
Tri elektrické orgány, tri rôzne funkcie
Elektrický úhor disponuje viacerými elektrickými orgánmi, z ktorých každý plní inú úlohu:
- Sachsov orgán produkuje slabé výboje (zvyčajne do 10 voltov) a slúži na orientáciu v prostredí,
- hlavný elektrický orgán a Hunterov orgán vytvárajú silné výboje, ktoré úhor používa pri love a obrane.
Vďaka slabým elektrickým impulzom si úhor vytvára okolo tela elektrické pole. Ak sa v jeho blízkosti nachádza iný organizmus alebo prekážka, pole sa naruší a ryba okamžite „zistí“, kde sa objekt nachádza. Tento spôsob orientácie sa nazýva elektrolokácia a je mimoriadne účinný v zakalených vodách, kde zrak stráca význam.
Presný a rýchly lov
Pri love úhor využíva elektrinu cielene a efektívne. Najskôr vyšle slabší impulz, ktorý prinúti skrytú korisť k nepatrnému pohybu. Na základe tohto signálu presne určí jej polohu a následne vyšle sériu silných, rýchlo nasledujúcich elektrických impulzov, ktoré spôsobia okamžitú svalovú paralýzu koristi.
Celý proces prebieha v priebehu niekoľkých milisekúnd. Obeť sa nedokáže hýbať a úhor ju môže bez odporu prehltnúť.
Obrana a kontakt mimo vody
Silné elektrické výboje slúžia úhorovi aj ako obranný mechanizmus. V prípade ohrozenia dokáže reagovať prudkým výbojom, ktorý môže útočníkovi spôsobiť bolestivý šok a dočasné ochrnutie svalov.
Pozorovania v prírode aj v laboratórnych podmienkach potvrdili, že elektrický úhor sa dokáže čiastočne vymrštiť z vody, oprieť sa telom o hrozbu a tým zvýšiť účinnosť elektrického zásahu. Ide o obranné správanie, ktoré zvyšuje šancu na prežitie.
Je elektrický úhor pre človeka smrteľný?
Pre zdravého dospelého človeka nie je elektrický výboj elektrického úhora zvyčajne smrteľný, no môže byť veľmi nebezpečný. Silný šok môže spôsobiť:
- stratu kontroly nad svalmi
- dezorientáciu
- riziko utopenia vo vode
Zvýšené riziko hrozí najmä ľuďom so srdcovými ochoreniami alebo pri opakovaných výbojoch v krátkom čase.
Čo veda nepotvrdila
V niektorých populárnych článkoch sa objavujú tvrdenia, že elektrické výboje úhora by mohli meniť DNA iných organizmov. Hoci je pravda, že silné elektrické polia môžu v laboratórnych podmienkach spôsobiť tzv. elektroporáciu buniek, neexistuje dôkaz, že by tento jav mal v prírode reálny genetický vplyv na ľudí alebo iné živočíchy v blízkosti elektrického úhora.
Takéto úvahy patria zatiaľ do roviny teoretických možností, nie overených faktov.
Fascinujúci produkt evolúcie
Elektrický úhor nie je monštrum ani „živý paralyzér“, ale mimoriadne úspešný výsledok evolúcie, ktorá ho dokonale prispôsobila prostrediu amazonských vôd. Jeho schopnosť využívať elektrinu na orientáciu, lov aj obranu z neho robí jeden z najzaujímavejších príkladov biologickej adaptácie v živočíšnej ríši.