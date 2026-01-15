Zimný rez ríbezlí pre bohatú úrodu: odborník radí krok za krokom!

Máte v záhrade ríbezľové kríky? Práve teraz nastáva ideálne obdobie dopriať im potrebnú starostlivosť.
Správne načasovaný a vykonaný zimný rez ríbezlí je jedným z najdôležitejších krokov k tomu, aby ste sa v lete tešili z bohatej úrody.
Prečo sa do rezu pustiť práve teraz
Ríbezle patria medzi obľúbené drobné ovocie – sú šťavnaté, chutné a plné vitamínov. Využijete ich do koláčov, marmelád, vína aj obľúbenej bublaniny.
Aby však kríky priniesli čo najviac „bobuliek“, potrebujú v tomto období vašu pozornosť.
Skúsení záhradkári sa zhodujú, že najvhodnejší čas na rez je prelom januára a februára. Dni sa začínajú predlžovať približne o pol hodiny, pribúda svetla a kríky na to reagujú.
Najmä pri červených ríbezliach sa môžu objaviť aj prvé predčasné púčiky, preto sa neoplatí odkladať prácu.
Video návod krok za krokom
Ak si chcete celý postup pozrieť názorne, v tomto videu odborník detailne vysvetľuje zimný rez ríbezlí krok za krokom:
Čo pri reze musí ísť preč
Pestovanie červených a bielych ríbezlí je pomerne jednoduché a menej náročné než pri čiernych ríbezliach. Na samotný rez vám postačia rukavice a ostré záhradnícke nožnice.
Postup je nasledovný:
- Jednoročné bočné výhonky skráťte pokojne až o polovicu, prípadne na dva až tri púčiky.
- Slabšie vetvy zastrihnite len mierne – spravidla o jeden púčik.
- Staré časti kríka, ktoré už menej rodia, odstráňte úplne.
- Zamerajte sa aj na stav vetvičiek – suché, poškodené alebo zvlnené časti, ktoré v minulosti napadli vošky, bez váhania odstrihnite.
Cieľom je, aby mali vetvičky približne rovnakú výšku a krík bol vzdušný.
Prečo je rez taký dôležitý
Po zimnom reze by vám pri kríkovej forme mali zostať tri až štyri silné výhonky. Pri stromčekovej forme je vhodné ponechať sedem až deväť výhonkov.
Pravidelné rezanie rastline prospieva – podporuje tvorbu nových, zdravých výhonkov a lepšiu úrodu.
Ak by ste ríbezle nestrihali a nechali ich rásť bez zásahu, kríky by rýchlejšie starli, slabli a postupne by mohli aj odumrieť.
Všeobecne platí, že stromčekové ríbezle majú kratšiu životnosť než kríkové – zvyčajne okolo osem až dvanásť rokov.
Najčastejšie chyby pri zimnom reze
Jednou z najväčších chýb je príliš radikálny rez. Ríbezle totiž často rodia práve na starších vetvách a ich nadmerné odstránenie môže viesť k zníženiu úrody a oslabeniu rastliny.
Dôležitá je preto umiernenosť – sústreďte sa najmä na odstránenie starých, chorých alebo poškodených vetiev a nechajte priestor pre rast nových.
Ak nebude silný mráz, naplánujte si jedno pokojné „nožnicové popoludnie“. Ríbezle sa vám za to v lete odvďačia košíkmi plnými chutných plodov.