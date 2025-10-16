Zimný čas prichádza skôr, ako býva zvykom. Ako ho zvládate vy?

Zmena času je opäť tu – a tentoraz prichádza o niečo skôr, než sme zvyknutí. V noci z 25. na 26. októbra 2025 si posunieme ručičky hodín o hodinu dozadu, takže nás čaká o hodinu dlhšia noc. A ak patríte k tým, ktorí si každoročne hovoria „aspoň si poriadne pospím“, tento víkend je vaša chvíľa.
Lenže, ako to už býva, nie každý sa z tejto malej zmeny teší. Pre mnohých z nás znamená prechod na zimný čas niekoľko dní rozladenosti – telo si musí opäť zvyknúť. Niektorí majú problém zaspať, iní sa naopak budia príliš skoro a cez deň chodia ako „zombíci“. Unavené oči, podráždenosť, znížená sústredenosť – to všetko sú bežné prejavy. Našťastie, po pár dňoch si organizmus väčšinou zvykne a rytmus sa opäť ustáli.
Čo sa deje s naším telom počas prechodu na zimný čas
Zmena času nie je len o hodinách – je to zásah do nášho vnútorného biologického rytmu. Aj keď sa to zdá ako drobný posun, naše telo ho cíti. Spánkoví odborníci varujú, že takéto zásahy môžu mať v prvých dňoch negatívny vplyv na zdravie.
Podľa výskumu z Michiganskej univerzity sa v týždni po zmene času zvýšil počet hospitalizácií s infarktom až o 24 %. Odborníci to pripisujú stresu z narušeného spánku a neprirodzenému rytmu, ktorý ovplyvňuje hormonálnu rovnováhu aj krvný tlak. Takže ak po zmene času plánujete intenzívny tréning alebo náročný výlet, zvoľte radšej pomalšie tempo. Srdce sa vám poďakuje.
Ako sa pripraviť na zmenu času bez stresu
Predtým, než začneme nadávať na to, ako nás zmena času „zničí“, pozrime sa, čo môžeme urobiť pre to, aby sme ju zvládli v pohode – ideálne aj s úsmevom.
1. Prispôsobujte spánok postupne
Tri dni pred prechodom skúste ísť spať o 10–15 minút skôr. Telo si tak začne prirodzene nastavovať nový rytmus a vy nebudete mať pocit, že vstávate uprostred noci.
2. Doprajte si ranné svetlo
Hneď po prebudení sa snažte byť aspoň 15 minút na dennom svetle. Ak vstávate ešte do tmy, rozžiarte miestnosť silným bielym svetlom – ideálne hneď po prebudení. Slnečné lúče totiž pomáhajú regulovať tvorbu melatonínu, hormónu spánku.
3. Zvoľnite tempo
Prvé dni po zmene si doprajte voľnejší režim. Nenaplánujte si hneď na pondelok dôležité porady či stretnutia o siedmej ráno. Telo potrebuje čas na prispôsobenie, preto mu ho doprajte.
4. Obmedzte kofeín a alkohol
Áno, znie to ako krutá rada, ale aspoň na pár dní skúste vynechať večernú kávu či pohár vína. Kofeín aj alkohol narúšajú kvalitu spánku a môžu predĺžiť obdobie únavy po zmene času.
Krátky exkurz do histórie
Myšlienka posúvania hodín nie je žiadna novinka. Už Benjamin Franklin v roku 1784 navrhol, že by ľudia mohli posúvať čas, aby ušetrili sviečky. Vtedy to znelo ako praktický vynález, dnes je to skôr zdroj každoročného reptania.
Spánkoví odborníci však upozorňujú, že aj keď sa to zdá ako maličkosť, postupná adaptácia je kľúčová. Tí, ktorí sa na zmenu pripravia vopred, ju zvládajú lepšie, majú menej problémov so spánkom a sú počas dňa menej podráždení.
Kde už sa zmenu času rozhodli zrušiť
Nie všetky krajiny sveta sa stále riadia pravidlom posúvania hodín dvakrát ročne. Mnohé štáty si uvedomili, že zmena času neprináša očakávané úspory energie, zato má negatívny vplyv na zdravie a denný rytmus ľudí. Preto sa rozhodli s týmto zvykom nadobro skončiť.
Rusko patrilo medzi prvé veľké krajiny, ktoré sa rozhodli urobiť radikálny krok. Po niekoľkoročnom experimente s trvalým letným časom sa v roku 2014 napokon vrátilo k trvalému štandardnému (zimnému) času. Dôvodom bola nespokojnosť obyvateľov s tým, že v zimných mesiacoch museli vstávať ešte za úplnej tmy.
K podobnému rozhodnutiu dospelo aj Turecko, ktoré od septembra 2016 prešlo na trvalý letný čas (UTC+3). Vláda ho odôvodnila snahou o efektívnejšie využitie denného svetla a o zjednodušenie administratívy – firmy a školy už nemusia riešiť každoročné posúvanie hodín.
Na opačnom konci sveta, v Brazílii, vláda po 35 rokoch používania letného času zistila, že energetické úspory sú minimálne až nulové. Preto bol v roku 2019 letný čas zrušený. Podľa brazílskych odborníkov sa totiž vďaka modernej technológii a úspornejším spotrebičom pôvodný zmysel posunu hodín úplne stratil.
Najnovšie sa k týmto krajinám pridalo aj Mexiko, ktoré v roku 2022 rozhodlo o zrušení letného času vo väčšine krajiny. Výnimkou zostali len oblasti v blízkosti hraníc s USA, ktoré ho kvôli hospodárskej prepojenosti zachovali. Cieľom mexickej reformy bolo zlepšiť kvalitu života obyvateľov, znížiť zdravotné riziká a prispieť k lepšiemu spánkovému režimu.
Tieto príklady ukazujú, že čoraz viac štátov si uvedomuje, že striedanie letného a zimného času už dávno stratilo pôvodný význam. Kým kedysi malo šetriť energiu, dnes sa skôr hovorí o jeho negatívnom vplyve na ľudský organizmus. Preto sa aj v Európskej únii stále vedú diskusie, či by sa zmena času nemala zrušiť aj na starom kontinente.
A čo vy? Ste za zrušenie zmeny času?
Podľa prieskumov väčšina ľudí tvrdí, že zmena času im viac škodí než prospieva. Unavené rána, rozladenosť či ťažšie zaspávanie – to všetko sa opakuje dvakrát ročne.
Ak by ste sa mohli rozhodnúť, zachovali by ste zmenu času, alebo ju radšej zrušili?
- Áno, som za zrušenie
- Nie, nech to zostane ako doteraz
Na záver
Zimný čas sa pomaly blíži a spolu s ním aj dlhšie večery, chlad a možno aj o niečo viac spánku. Niektorým z nás táto zmena prospieva, iných trochu rozhádže. Dôležité je však uvedomiť si, že telo potrebuje čas na adaptáciu – a ak mu doprajete pokoj a pravidelný režim, rýchlo sa prispôsobí.
Takže sa pripravte s úsmevom, vychutnajte si dlhšie rána s teplou kávou a nezabudnite – každá zmena sa dá zvládnuť, keď ju prijmeme s nadhľadom a trpezlivosťou.