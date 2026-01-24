Zimné počasie znižuje výkon solárnych panelov. Odborníci radia nechať sneh jednoducho roztopiť

Zimné mesiace sú pre fotovoltické elektrárne náročné. Nízke teploty síce panelom ako takým neškodia — v chlade dokonca pracujú efektívnejšie — no práve sneh, námraza a ľad môžu dočasne obmedziť alebo úplne zastaviť výrobu elektriny.
Sneh dokáže výkon panelov znížiť až na nulu
Keď sa slnečné články prekryjú súvislou vrstvou snehu, svetlo sa k nim nedostane a fotoelektrický jav sa jednoducho nespustí. Preto sú panely v takomto stave prakticky nefunkčné.
Je pravda, že v niektorých prípadoch stačí zakrytý aj malý sektor panelu, najmä pri sériovom zapojení, a výkon môže výrazne klesnúť. Moderné panely však často obsahujú bypass diódy, ktoré znižujú stratu výkonu, takže výpadok nemusí byť úplný. Napriek tomu je sneh stále jednou z hlavných zimných prekážok výroby energie.
Sneh zvyčajne sám skĺzne – panely majú hladký povrch
Fotovoltické panely sú navrhnuté s maximálne hladkým sklom, aby sa nečistoty ani sneh nedržali príliš dlho. Keď sa teplota mierne zvýši alebo na panel dopadne slnko, sneh sa začne topiť a vo veľkých kusoch skĺzne dolu.
Preto sa v praxi údržba panelov v zime väčšinou obmedzuje na čakanie, kým sneh prirodzene zmizne.
Pozor na zosúvajúci sa sneh
Ak je panel umiestnený na šikmej streche a napadne veľké množstvo snehu, pri topení môže vzniknúť prudký zosuv. To môže byť nebezpečné pre auto zaparkované pod strechou alebo pre chodcov.
Preto sa na niektorých strechách používajú snehové zábrany, ktoré spomaľujú pád snehu a rozkladajú ho na menšie množstvo. Nie sú povinné, ale môžu zvýšiť bezpečnosť.
Odborníci odporúčajú: zo strechy sneh zo solárnych panelov neodstraňujte
Hoci sneženie znižuje výkon, ručne odstraňovať sneh zo strešných panelov sa neodporúča. Dôvody sú jednoznačné:
1. Vysoké riziko pádu
Strechy sú klzké, často strmé a bez bezpečnostných prvkov. Každý pohyb po snehu môže byť riskantný. Prácu vo výške majú vykonávať len profesionáli s istením.
2. Riziko poškodenia panelu
Panely majú sklenenú vrchnú vrstvu, ktorá je síce odolná, ale:
- ostré predmety
- kovové lopaty
- prasknutý ľad
ich môžu trvalo poškodiť.
Záruka ani poistenie zvyčajne nekryjú škody spôsobené nesprávnou manipuláciou.
Kedy má odstraňovanie snehu zmysel?
Len vtedy, keď sú panely v dosahu zo zeme — napríklad na garážach, pergolách alebo nízkych konštrukciách.
Aj v takom prípade platia presné pravidlá:
✔️ Používať iba mäkké, neabrazívne nástroje
– teleskopické kefy s jemnými štetinami,
– mäkké stierky určené na solárne panely.
❌ Nikdy nepoužívať
– kovové nástroje,
– ostré hrable,
– horúcu vodu (sklo môže prasknúť vplyvom teplotného šoku).
Záver: Nechať sneh roztopiť je najbezpečnejšie a najčastejšie aj najefektívnejšie riešenie
Fotovoltika má v zime prirodzene nižšiu produkciu kvôli kratším dňom a nízkemu slnečnému žiareniu. Krátkodobé zasneženie panelov preto väčšinou nehrá zásadnú rolu v celkovej ročnej výrobe.
Najdôležitejšie je:
- neohrozovať svoju bezpečnosť
- nepoškodiť panel
- počkať, kým sa sneh prirodzene stratí